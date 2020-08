Die Uhr tickt

REUTERS/Carlos Barria »Frieden mit Iran«: Protest gegen die von Michael Pompeo vertretene US-Außenpolitik (Washington, 28.2.2020)

Am vorigen Donnerstag hat US-Außenminister Michael Pompeo einen Brief an den Vertreter Indonesiens, das gegenwärtig den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten ­Nationen (UNSC) führt, und an UN-Generalsekretär António Guterres übergeben. Mit diesem förmlichen Akt teilte die US-Regierung mit, dass sie den Punkt elf der UNSC-Resolution 2231 vom 20. Juli 2015 für sich in Anspruch nimmt. Dieser erlaubt jedem Beteiligten (»Participant State«) des Wiener Abkommens vom 14. Juli 2015, das automatische Wiederinkrafttreten aller früheren Sanktionen des Sicherheitsrats gegen den Iran innerhalb der folgenden 30 Tage auszulösen.

Der rechtliche Sachverhalt scheint auf den ersten Blick eindeutig. Es gibt nur einen Schönheitsfehler: Die USA sind kein Teilnehmer des Wiener Abkommens mehr, seit Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 den Rückzug aus allen Vereinbarungen bekanntgab. Die US-Regierung kann aus dem »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) ebensowenig irgendwelche Rechte herleiten wie aus der Resolution 2231, an die sie sich nicht gebunden fühlt und gegen deren Bestimmungen sie ständig verstößt.

Nach Berichten iranischer Medien haben 13 der 15 Mitglieder des Sicherheitsrats der US-Regierung in schriftlichen Stellungnahmen die Berechtigung abgesprochen, die sogenannte »Snapback«-Klausel in Anspruch zu nehmen. ­Washington wird wahrscheinlich erneut mit der Dominikanischen Republik allein bleiben wie schon bei der Abstimmung am 14. August. Damals hatten die USA beantragt, das vom UNSC angeordnete Waffenembargo gegen den Iran, das im Oktober abläuft, zeitlich unbegrenzt zu verlängern. Elf Staaten enthielten sich, China und Russland stimmten dagegen, und nur der extrem abhängige karibische Inselstaat stimmte mit der angeschlagenen Supermacht.

Nach der Klausel der Resolution 2231 würde jetzt folgendes passieren: Wenn im Sicherheitsrat innerhalb von 30 Tagen nach dem Brief der USA keine Resolution zustande kommt, die die 2015 beschlossene Beendigung aller früheren Sanktionen gegen den Iran bestätigt, würden diese mit Beginn des 31. Tages um Mitternacht »automatisch« wieder in Kraft treten. Ein Mittel dagegen gäbe es nicht, denn die US-Regierung könnte mit ihrem Vetorecht als ständiges Ratsmitglied eine derartige Entschließung verhindern. Iran hatte bei der Aufnahme des »Snapback«-Mechanismus in die Resolution 2231 zu Protokoll gegeben, dass es dessen Anwendung als Grund betrachten würde, die Befolgung ihrer eigenen Verpflichtungen aus dem JCPOA zu beenden. Ein ähnlicher Vorbehalt Teherans war auch in Punkt 26 des Wiener Abkommens festgehalten worden.

Wie könnte es nach der Mitteilung der US-Regierung weitergehen? Nach Punkt elf der Resolution 2231 hat der Staat, der den monatlich rotierenden Vorsitz im UNSC hat, also gegenwärtig Indonesien – falls innerhalb der ersten zehn Tage nach Übergabe der Mitteilung kein anderer Staat eine Sitzung beantragt – weitere 20 Tage Zeit, eine Sitzung des Rates einzuberufen und eine Abstimmung herbeizuführen.

Zur Zeit scheinen aber mit Ausnahme der USA und vermutlich auch der Dominikanischen Republik die übrigen 13 Ratsmitglieder darin übereinzustimmen, dass Washington kein »Participant State« des Wiener Abkommens mehr ist und folglich die »Snapback«-Klausel nicht in Anspruch nehmen kann. Demnach wäre die Mitteilung der US-Regierung so zu behandeln, als wäre sie nie erfolgt. In weniger als einem Monat gäbe es dann im UNSC zwei konträre, praktisch unvereinbare Meinungen, ob die früheren Sanktionen wieder in Kraft treten oder nicht.

Während der Pressekonferenz, die Pompeo am 20. August kurz nach Übergabe der Briefe abhielt, versuchten mehrere Journalisten, Klarheit über die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu gewinnen. Der US-Minister behauptete daraufhin, im Grunde stehe die ganze Welt hinter seiner Regierung. Insbesondere die drei am JCPOA beteiligten EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien hätten ihm privat gesagt, dass sie ebenfalls dagegen seien, das Waffenembargo aufzuheben. Öffentlich würden sie sich aber »an die Seite der Ajatollahs stellen« und dadurch »die Völker des Irak, des Jemen, des Libanon, Syriens und ebenso auch ihre eigenen Bürger in Gefahr bringen«.

Rechtlich bestehe nicht der geringste Zweifel, so Pompeo weiter, dass die »Snapback«-Klausel in diesem Fall anwendbar sei. Und auf weitere gezielte Nachfragen: Die USA hätten bereits ihren Willen und ihre Fähigkeit gezeigt, ihre eigenen Strafmaßnahmen gegen den Iran durchzusetzen. Falls es zu Verstößen gegen die UN-Sanktionen nach deren Wiederinkrafttreten kommen sollte, würde seine Regierung ebenso handeln. Die konkrete Frage, ob Washington dann Sanktionen gegen China und Russland verhängen wolle, falls diese Waffen an den Iran liefern oder ihre Banken und Unternehmen Geschäfte mit Teheran machen lassen, beantwortete Pompeo allerdings nicht direkt.

Die Stellungnahmen der iranischen Regierung zum Thema konzentrieren sich bisher auf die triumphierende Feststellung, dass die USA gegenwärtig international vollständig isoliert seien. Dagegen treten Ankündigungen, dass Iran sich aus dem JCPOA verabschieden oder gar aus dem Atomwaffensperrvertrag zurückziehen könnte, in den Hintergrund. Praktisch könnte Teheran dabei nichts gewinnen, sondern würde eher seinen momentanen Vorteil aufs Spiel setzen.

Nächster wichtiger Termin ist eine Sitzung der »Gemeinsamen Kommission« des JCPOA, die am 1. September in Wien stattfinden soll. Es wäre überraschend, wenn dabei nicht das weitere Vorgehen angesichts der von der US-Regierung gewollten Provokation im Mittelpunkt stünde.