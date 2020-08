Lage weiter angespannt

Thanassis Stavrakis/AP Photo/dpa Griechenlands Außenminister Nikolaos Dendias und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas am Dienstag in Athen

Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Seegebiete im östlichen Mittelmeer hat Bundesaußenminister Heiko Maas die beiden NATO-Partner zu Gesprächen aufgerufen. »Was wir jetzt unbedingt und sofort brauchen, das sind Signale der Deeskalation und auch eine Bereitschaft zum Dialog«, sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit dem griechischen Außenminister Nikolaos Dendias am Dienstag in Athen. Von dort flog Maas nach Ankara weiter, um auch in der türkischen Hauptstadt Gespräche über den Konflikt zu führen.

Der griechische Außenminister Dendias forderte nach seinem Gespräch mit Maas Sanktionen der EU gegen die Türkei. Dies sei notwendig, weil die Türkei eine »neo-osmanische Ideologie« vertrete und »grenzenlosen Expansionismus« im östlichen Mittelmeer betreibe. Griechenland werde seine Grenzen schützen, die auch die Grenzen der EU seien, sagte Dendias. Athen sei zwar zu einem Dialog mit Ankara bereit – aber nur unter der Bedingung, dass die Bedrohung durch die Türkei beendet werde.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte noch am Montag abend betont, sein Land werde »keinen Schritt zurückweichen«. Sein Sprecher Ibrahim Kalin erklärte in einem am Dienstag in der Zeitung Hürriyet veröffentlichten Interview, die Türkei sei grundsätzlich zum Dialog bereit, aber das bedeute nicht, dass man Zugeständnisse mache.

Der Streit hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet und ist in den vergangenen Wochen immer weiter eskaliert. Das türkische Forschungsschiff »Oruc Reis« sucht derzeit, begleitet von Kriegsschiffen, nach möglichen Gasvorkommen südlich der türkischen Küste. Ankara argumentiert, dass das Gebiet zum Festlandsockel der Türkei gehöre. Dem Land sind aber die griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo vorgelagert, weshalb Griechenland das Seegebiet für sich beansprucht.

Eine militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern scheint möglich. Es kam bereits zu einem Zusammenstoß zwischen einem türkischen und einem griechischen Kriegsschiff. Die Lage war auch am Dienstag weiter angespannt. Griechenland und die Türkei führten Marinemanöver in der Region durch. Nach Angaben aus Kreisen des Athener Verteidigungsministeriums kam es aber bis Dienstag nachmittag zu keinen Zwischenfällen. (dpa/jW)