Zwischen Magie und Aberglaube: »Hexe als Beruf«

Re: Hexe als Beruf

Frei nach Bibi Blocksberg: Hex, hex. Fast die Hälfte aller Rumänen soll regelmäßig sogenannte Hexen aufsuchen. Der Glaube an die magische Kraft der Frauen ist so stark in der Bevölkerung verankert, dass der Beruf seit 2011 anerkannt ist. Die Kirche duldet das, Soziologen sehen darin den Beweis für Naturverbundenheit. Cassandra Buzea ist die Königin der Hexen. Sie und ihre Tochter beherrschen die schwarze und die weiße Magie.

Arte, 19.40 Uhr

Durch Mord zur absoluten Macht

Hitler dezimiert die SA

Im Frühjahr 1934 schaltete Hitler die Führungsriege der SA aus. SA-Führer wurden von der SS verhaftet und in die Strafanstalt München-Stadelheim gebracht. 19 wurden sofort erschossen. Das letzte Opfer ist am 1. Juli Ernst Röhm. F 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Die Reifeprüfung

Erwachsen werden in schwierigen Zeiten

Erwachsen werden ist immer ein Prozess. Aber wie schwierig ist es, Abitur während einer Pandemie zu machen? Die Zeit des Abiturs an sich ist schon ein emotionaler Ausnahmezustand, voller Angst und Unsicherheit. Dafür soll danach die große Freiheit kommen – der beste Sommer des Lebens. Wenn man Geld hat. D 2020.

ZDF, 22.15 Uhr

Game Over

Im Sog der Computerspielsucht

Zumeist junge Männer verlieren sich im digitalen Universum von Computerspielen. Einer von ihnen ist der 30jährige Liby L., dem nach familiären Konflikten das Zocken zum alleinigen Lebensinhalt wurde. Zuletzt verbrachte er bis zu zwanzig Stunden täglich vor dem Bildschirm, wog über 150 Kilogramm und konnte kaum noch normal sprechen – bis eine Sozialarbeiterin die Notbremse zog. CH 2019.

3sat, 22.55 Uhr

Kaffee zum Glück

Thomas Schwegler produziert Fair-Trade-Kaffee in Peru und beliefert unter anderem ein schweizer Luxuskaufhaus. Dem Zürcher ist es wichtig, dass auch die Leute vor Ort von seinem Erfolg profitieren. Als nächstes will er für sie eine neue Schule bauen. Reporter Samuel Bürgler erzählt seine Geschichte. CH 2019.

3sat, 23.45 Uhr