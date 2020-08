Vorläufige Hölle

AP Photo/Leo Correa/dpa »Kräftig vorangetriebener Raubbau«: Regenwald in Novo Progresso, Brasilien

Der Dramatiker Samuel Beckett ist heute Abend mit zwei Stücken im Radio vertreten. Sie wurden von Regisseur Oliver Sturm zum Hörspiel »Bing/Losigkeit« (SWR 2005; Di., 20 Uhr, DLF) zusammengeführt. Morgen folgt vom im Februar gestorbenen Ror Wolf »Die neunundvierzigste Ausschweifung« (SWR 2007; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) in der Bearbeitung und unter der Regie von Antje Vowinckel.

Ein neues Stück zum 250. Geburtstag des Philosophen G. W. F. Hegel zaubert der WDR mit »Hegels Hund« (WDR 2020; Regie: Otto A. Böhmer, Ursendung Do., 19 Uhr, WDR 3) aus dem Hut. Später läuft am Donnerstag eine Fantasygeschichte um einen »Troll« (WDR 2006; Do., 23 Uhr, 1Live) von Johanna Sinisalo.

Die Klanglandschaft der marokkanischen Stadt Marrakesch präsentiert Anna Raimondo in »Rythmes Invisibles« (DLF Kultur, Koproduktion mit dem Atelier de Création sonore et radiophonique, Brüssel, und Euphonia, Radio Grenouille, Marseille, 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Die Hörbarkeit des Unsichtbaren ist der Ansatz, speziell geht es Raimondo dabei um die im öffentlichen Raum optisch wenig präsenten Frauen.

Um das vielfältige Schaffen eines Komponisten, der vor allem mit Melodien für Italowestern berühmt wurde und im Juli gestorben ist, geht es in einer Werkschau von Olaf Karnik und Volker Zander: »Spiel mir das Lied von Leben und Tod – Eine Lange Nacht über Ennio Morricone« (DLF Kultur/DLF 2020; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF).

Mit Franz Kafka und Simone de Beauvoir lockt das Literaturmagazin »Wort und Position« (Sa., 14 Uhr, FSK), während zeitgleich beim ORF von Oskar Panizza »Das Liebeskonzil« (ORF 2014; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) läuft. Das antiklerikale Stück erschien 1894, brachte den Autor wegen Blasphemie ins Gefängnis und geriet auf den Index. In der Inszenierung des Regisseurs Peter Kaizar spielt Wolfram Berger, der auch die Hörspielbearbeitung übernahm, sämtliche Rollen.

Eine Story, die für den Protagonisten – einen gegen die Verbreitung von genmanipuliertem Saatgut aktiven Farmer – im Gefängnis endet und von dort aus rückblickend erzählt wird, ist Lisa Schlesingers »Das Echo der Frösche« (WDR 2000; Sa., 19 Uhr, So., 17 Uhr, WDR 5). Nicht verpassen sollte man am frühen Abend das »Corax Antifainfo« (Sa., 19.30 Uhr, FSK), und danach geht es mit Darja Stockers »Nachtblind« (DRS 2006; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) in die Schweiz, ein Stück zum Thema Gewalt in der Paarbeziehung.

In einem neuen Feature blicken die Autoren Lutz Taufer und Anselm Weidner auf das größte Land Südamerikas. »›Vorläufige Hölle‹ – Brasilien unter J. Messias Bolsonaro« (WDR/DLF 2020; So., 11 Uhr, WDR 5) beschäftigt sich mit dessen Politik gegen die Armen und dem Raubbau an der Natur, der unter seiner autoritären Regierung kräftig vorangetrieben wird.

Anhand von Originaldokumenten hat Kai-Uwe Kohlschmidt »Die wilde Freiheit« (RBB 2020; Ursendung So., 14 Uhr, RBB Kultur) geschrieben. In dem neuen Hörspiel wird der Lebensweg von Hermann Lehmann, Nachfahre deutscher Auswanderer in die USA nachvollzogen. Als Zwölfjähriger wurde er 1871 entführt und lebte bei einem Apachen- und später einem Comanchen-Stamm.

Für die Reihe »Feminist Gangsta« hat Simone Buchholz den Krimi »Havanna« (HR/SWR 2020; Ursendung So., 14 Uhr, HR 2 Kultur) verfasst. Darin entschließen sich vier Freundinnen, eine in »Cum-Ex«-Geschäfte verwickelte Privatbank auszurauben und anschließend nach Robin-Hood-Manier die Beute zu verteilen. Zwei ältere Krimis direkt nacheinander gibt es zu Wochenbeginn: Philip Levenes »Glühendes Interesse« (BR/SWF 1967; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur) und Karl Heinz Böllings »Die Putzfrau« (DLR Berlin 2004).