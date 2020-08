Expansive Triebkräfte

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Na, ist auch der Mindestabstand gewahrt? Der ukrainische Präsident Selenskij (l. M.) trifft BRD-Außenminister Maas (r. M., Kiew, 24.8.2020)

Der Mann hat’s eilig. Er breche nach Kiew auf, weil er »schneller vorwärtskommen« wolle mit der Beilegung des Konflikts um die Ostukraine, ließ sich Außenminister Heiko Maas am Montag morgen vor seinem Abflug in die ukrainische Hauptstadt vernehmen. Schneller? Mehr als sechs Jahre dauern die Kämpfe im Donbass mittlerweile an. Vor mehr als einem halben Jahrzehnt wurden die Minsker Vereinbarungen getroffen, die eine Beendigung des Waffengangs einleiten sollten. Bis heute ist nichts daraus geworden. Maas erklärte nun schon die Tatsache, dass die jüngste Waffenruhe »seit über vier Wochen« halte, zum »hoffnungsvollen Zeichen«.

Mit Blick auf die »Weltpolitiker« aus Berlin, die – wie ihr Chef – mit wichtiger Miene in fremde Länder jetten, ist das in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen erhebt die Bundesregierung den Anspruch – so formuliert es exemplarisch das Weißbuch der Bundeswehr –, »die globale Ordnung aktiv mitzugestalten«. Besonders gilt dies, so heißt es immer wieder in Strategiepapieren, für den »Krisenbogen« rings um die EU, der von Nordafrika über den Nahen Osten bis nach Osteuropa reicht. Mali, Libyen, Syrien zählen dazu – Länder also, in denen Berlin und die EU seit fast einem Jahrzehnt als »Ordnungsmächte« intervenieren. Auch die Ukraine ist Teil davon, seit die westlichen Mächte, allen voran die Bundesrepublik, sie 2014 endgültig russischem Einfluss zu entreißen suchten. Der Machtanspruch der Berliner Eliten ist gewaltig; für ihre Fähigkeit, etwas anderes als Unheil zu stiften, gilt das schon weniger.

Nicht weniger schwer wiegt eine zweite Erkenntnis, die sich aus der Lage im Donbass ziehen lässt: Es gelingt Berlin – bislang jedenfalls – nicht, die Dinge östlich der EU gegen den Willen Moskaus zu regeln. Das Armdrücken mit Russland um die Ukraine führte zum Verlust der Krim. Im Donbass hält es bis heute an. In Belarus suchen Berlin und Brüssel nun erneut, die ihnen gegenüber loyalen Teile der Opposition an die Macht zu bringen – und mit wem musste Kanzlerin Angela Merkel telefonieren, als Präsident Alexander Lukaschenko sich dem Gespräch mit ihr verweigerte? Mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Maas verlangte am Montag in Kiew, Lukaschenko dürfe sich einem »inklusiven Dialog« mit der Opposition nicht verweigern – und fügte die Forderung an, Moskau solle den belarussischen Präsidenten gefälligst dazu drängen. Dass Putin nach Maas’ Pfeife tanzt, ist freilich unwahrscheinlich.

Aus alledem folgt aber nicht, dass die deutschen Eliten sich früher oder später auf ein echtes Machtarrangement mit Russland einlassen müssten. Die expansiven Triebkräfte, denen die Berliner Weltpolitiker den Weg zu bahnen suchen, lassen mehr als rein taktische Absprachen mit Moskau in Sachen Donbass oder Belarus nicht zu. Der Machtkampf gegen Russland hält parallel zu ihnen, ja sogar in ihrem Rahmen an.