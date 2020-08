»Ein Besuch konnte vereinzelt ein Umdenken bewirken«

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Blumengesteck auf dem Gelände der Mahn- und Gedenkstätte am ehemaligen KZ-Außenlager Wöbbelin (2.5.2020)

Die Mahn- und Gedenkstätten des Lagergeländes des KZ Wöbbelin werden neugestaltet. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte dafür Fördergeld beantragt. Was ist das Ziel der Umgestaltung?

Wir freuen uns über die Mittel, denn das Geld ist für die Landschaftsgärtnerei bestimmt, um den Zugang zu Teilen des Rundwegs im ehemaligen Lagergelände, die im Lauf der Zeit zuwuchsen, zu sichern. Informationstafeln, gekennzeichnete Fundamentreste der Baracken, Gedenksteine mit Namen der KZ-Opfer: All das muss sichtbar sein. Familienangehörige KZ-Gefangener unter anderem aus den Niederlanden, Kanada und Frankreich kommen hierher, um deren Gräber zu besuchen. Weil die Amerikaner viele Fotos und Filmaufnahmen gemacht haben, ist Wöbbelin im Ausland sehr präsent.

Wir erinnern hier an das im Februar/März 1945 zuletzt erbaute Außenlager Neuengamme; zu einem Zeitpunkt, als das KZ Auschwitz schon durch die Rote Armee befreit worden war. Zuvor waren Tausende Menschen auf Todesmärsche geschickt worden. Wöbbelin wurde zum Auffanglager für von den Nazis geräumte Lager. Damals, im April, als die Amerikaner an der Elbe eintrafen und die Rote Armee vor Berlin stand, befanden sich circa 5.000 Häftlinge aus 20 Nationen in dem nicht fertiggestellten Lager. Fenster waren nicht verglast. Eine Waschbaracke gab es, aber das Wasser war nicht installiert. Der Raum wurde als Leichenhalle genutzt.

Hunderte Menschen kamen dort noch kurz vor der Befreiung zu Tode?

Viele kamen schon geschwächt dort an, etwa 800 starben aufgrund von Misshandlung, Hunger und Krankheiten. Wöbbelin wurde am 2. Mai, nachdem die Wachmannschaften das Lager verlassen hatten, von den Amerikanern befreit. Überlebende sagten: Hätte diese Katastrophe länger angedauert, hätte es nur noch Tote gegeben.

Wie wollen Sie die Geschichte des Lagers den Menschen nahebringen?

Sie wird für Schülerinnen und Schüler begreifbarer, wenn sie regional erfahrbar wird. Sie schreiben sich einen Namen vom Gedenkstein auf, suchen in der Ausstellung im Museum dessen Biographie. Manchmal kamen Jugendliche mit rechter Gesinnung, bei denen der Besuch der Gedenkstätte oft ein Umdenken bewirken konnte. Rassistische und antisemitische Einstellungen sind hauptsächlich bei den Erwachsenen zu finden.

Mit welcher Motivation kommen Rechte nach Wöbbelin?

Das hängt mit einer Besonderheit der Mahn- und Gedenkstätten zusammen. Dazu gehört ein Museum, in dem sich zugleich zwei Ausstellungen befinden: eine, die Dokumente des Lageralltags im KZ Wöbbelin zeigt und an die Geschichte der Opfer erinnert; und eine weitere, die dem von den Nazis ge- und missbrauchten Dichter Theodor Körner gilt, der im Krieg gegen Napoleon starb und 1813 in Wöbbelin beerdigt wurde. Ihn zitierte der NS-Propagandaminister Joseph Goebbels bei seiner Rede am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast: »Nun, Volk, steh auf, und Sturm, brich los!« Körner war eine ambivalente Persönlichkeit. Auch die Geschwister Scholl zitierten ihn in einem ihrer Flugblätter: »Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen!«, um zum Widerstand gegen die Verknechtung Europas durch die NS-Herrschaft aufzurufen. Heutzutage bedienen sich die rechte Szene und Pegida-Demonstranten an dessen blutrünstigen Zitaten, die häufig von Gewalt gegen die Franzosen handeln.

Macht das Ihre Arbeit schwieriger?

Diese widersprüchliche deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ist an einem Ort passiert. Auch wenn es nicht zusammenpasst. Die Körner-Ausstellung zog immer wieder sehr konservative Kräfte sowie Vertreter der NPD und anderer rechtsgerichteter Organisationen an. Diese vertreten mitunter offensiv ihre Auffassung, dass die KZ-Erinnerung hier nichts zu suchen hätte. Wir haben hier die Verantwortung und müssen uns damit auseinandersetzen. Unser Grundsatz sind die Menschenrechte, wonach kein Mensch das Recht hat, einen anderen in ein Lager zu sperren oder zu töten.