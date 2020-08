Neues Programm für »Deradikalisierung«

Berlin. Das Bundesinnenministerium will mit einem neuen Programm namens »Modellkommune Deradikalisierung« künftig sogenanntem Extremismus entgegenwirken. Wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte, können sich Kommunen ab sofort um eine Förderung von bis zu 100.000 Euro für eine Laufzeit von neun bis zwölf Monaten bewerben. Ziel sei, dass bereits radikalisierte Menschen sich »nachhaltig von extremistisch orientiertem Denken und Handeln distanzieren«. Dies könne nur gelingen, »wenn Kommunen, Polizei, Verfassungsschutz und Zivilgesellschaft Hand in Hand zusammenarbeiten«. »Professionelle Teams« sollen Betroffene unterstützen. (AFP/jW)