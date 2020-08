Spahn will Quarantänepflicht

Annette Riedl/dpa Rückkehr aus dem Risikogebiet könnte künftig wieder Quarantäne bedeuten (Berlin, 8.8.2020)

Die vor kurzem eingeführten Coronapflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten könnten bald wieder abgeschafft werden, da die durchführenden Labore nicht mehr hinterherkommen. Ein Sprecher des von Jens Spahn (CDU) geleiteten Bundesgesundheitsministeriums sagte am Montag, die Labore seien aktuell stark belastet, und es sei absehbar, dass das System dauerhaft an seine Grenzen stoße. Deshalb müsse man die Teststrategie entsprechend anpassen.

Spahn schlug deshalb vor, dass statt Tests direkt nach der Einreise künftig wieder eine Quarantänepflicht greifen soll. Die Quarantäne könne »nur durch ein negatives Testergebnis bei einer Testung nach frühestens fünf Tagen nach Einreise beendet werden«, heißt es in einem Konzept Spahns, das er den Gesundheitsministern der Länder für ihre Beratungen am Montag nachmittag vorlegte. Dem Vorschlag zufolge, der der Deutschen Presseagentur in Auszügen vorlag, sollen nach Ende der Sommerferien im ganzen Bundesgebiet die Regeln für die Rückkehr aus Risikoregionen überarbeitet werden. Zuletzt enden die Ferien Mitte September in Baden-Württemberg. Einfließen sollten die Erfahrungen aus den letzten Wochen, auch mit Blick auf zunehmend begrenzte Testkapazitäten, hieß es. Pro Woche werden dem Sprecher zufolge momentan rund 875.000 Coronatests gemacht. Die Labore hätten eine theoretische Kapazität von rund 1,2 Millionen.

Die Berliner Gesundheitssenatorin und derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, Dilek Kalayci (SPD), sagte, in Berlin seien die Kapazitäten für Tests durch die massenhaften Testungen der Reiserückkehrenden ausgeschöpft. Hinzu kommen ihren Angaben zufolge Meldungen aus den Laboren über Materialknappheit. Die Beratungen der Gesundheitsminister gehen der geplanten Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag voraus. (dpa/jW)