jW

Starker Feind

Zu jW vom 20.8.: »Wind der Revolution«

Boris Kagarlizki ist wohl dem irrigen Glauben erlegen, er könne die Gunst der Stunde nutzen und zu einer Art Wolodimir Selenskij von Belarus werden. Das aber wird nicht geschehen. Denn eines sollten alle Beteiligten wissen: Der wahre Feind dieser ehemaligen Sowjetrepublik, mögen die politischen Strukturen auch noch so »verkrustet« erscheinen, steht dieses Mal nicht im eigenen Land, sondern an der Staatsgrenze West, und es ist ein starker Feind, der allen gegenwärtigen Zwistigkeiten zwischen EU und USA zum Trotz auch noch Unterstützung aus Übersee erhält. Alles wie gehabt. Und wenn Gregor Gysi in Interviews von »runden Tischen« (…) schwadroniert, so sei ihm gesagt, dass damit nicht nur das Ende der DDR, sondern das Ende fast des gesamten sozialistischen Weltsystems eingeleitet wurde, was ihm egal sein konnte, denn ihm ist die »Wende« ja bestens bekommen. Niemals und zu keiner Zeit und Stunde werden die treibenden Kräfte im In- und Ausland von Belarus eine neue, womöglich linksorientierte und der Russischen Föderation freundschaftlich zugewandte Regierung auch nur im Ansatz zulassen, denn das Ziel ist klar definiert: Minsk ist nur eine Etappe. Das Ziel ist Moskau. Daran hat sich seit Napoleon, dem deutschen Kaiserreich, den Interventionskriegen, dem deutschen Faschismus und dem Kalten Krieg, nichts, aber auch gar nichts geändert.

Gerhard Richard Hoffmann, per E-Mail

Auf der Lauer

Zu jW vom 20.8.: »Wind der Revolution«

Nicht einmal ein Fragezeichen, das doch so dringend erforderlich scheint, hält die Redaktion bei dieser Überschrift für nötig – ich bin erstaunt! Und besorgt! Wäre es doch nicht das erste Land, in welchem die Industriearbeiterklasse an der Zerstörung der realsozialistisch-bürokratischen Ordnung tatkräftig mitwirkte. In der Hoffnung auf Besseres, faktisch aber im Nachtrab der offen prowestlich-neoliberalen Kräfte in Belarus. Weder lese ich etwas von einem Arbeiterrat, noch sehe ich die rote Fahne wehen! Massenhaft sehe ich aber die »weiß-rot-weißen« Fahnen der Nazikollaborateure flattern. Zufall? In dieser Situation die »jungen Arbeitskollektive« zu loben, die dabei sind, sich ähnlich wie die DDR-Arbeiterklasse vor 30 Jahren selbst um Lohn, Brot und Einfluss auf die Entwicklung des Landes zu bringen, ist schon närrisch! Der Hauptwiderstand der Linken muss sich doch jetzt gegen den EU-gepuschten Koordinierungsrat der Opposition richten, nicht gegen »die Staatsmacht« des »letzten Diktators in Europa«. »Überdruss und Unzufriedenheit« sind da schlechte Ratgeber. NATO und EU liegen schon auf der Lauer!

Volker Wirth, per E-Mail

Historisch falsch

Zu jW vom 19.8.: »›Er hat dafür gesorgt, dass Deutschland Kolonien bekam‹«

Otto von Bismarck war stets gegen deutsche Kolonien bzw. sogenannte Schutzgebiete in Afrika, sah er diese doch von vornherein als ein riesiges Verlustgeschäft an, bei dem der Staat auf Kosten des Steuerzahlers die abenteuerlichen Ausplünderungs- und Ausbeutungsraubzüge privater Unternehmungen absichern und die fortlaufende Unterdrückung der dortigen indigenen Völker legitimieren sollte. Die Gründe für die Einberufung der »Berliner Konferenz« 1884/85 waren sehr vielschichtig und sind keineswegs auf die Person Bismarcks bzw. auf sein damaliges Amt als Reichskanzler reduzierbar. Nicht zuletzt gerade wegen divergierender Auffassungen hinsichtlich der deutschen Kolonialpolitik – wie auch bezüglich der damaligen »Sozialistengesetze« – wurde er bereits 1890 von dem Flotten- und Kanonenboot-Kaiser Wilhelm II. politisch total und endgültig kaltgestellt. Da Bismarck bereits im Jahre 1898 verstarb, ist es ja wohl weder wissenschaftlich korrekt noch moralisch vertretbar, ihn mit den deutschen Verbrechen an den Herero und Nama in den Jahren 1904 bis 1908 in Verbindung zu bringen. Auch zu einer »Hunnenrede« wie der Kaiser Wilhelms II. am 27. Juli 1900 in Bremerhaven hätte sich ein Bismarck niemals hinreißen lassen. Ein wenig mehr an Geschichtskenntnis täte hier dringend not.

Reinhard Hopp, per E-Mail

Kampf um Profite

Zu jW vom 12.8.: »Russland lässt Coronaimpfstoff zu«

Kaum ein Thema in der Welt, das sich nicht zur Diskriminierung von Wladimir Putin und Russland eignete. So war zu hören: »Putin überlässt den Kampf gegen Corona dem Moskauer Oberbürgermeister. Er selbst hat sich um seine Machterhaltung zu kümmern.« Da frage ich mich, was die CDU-Spitze in Berlin eigentlich macht. (…) Als nun Putin bekanntgab, dass in Russland ein Impfstoff zugelassen werde, der aller Wahrscheinlichkeit eine hohe Effizienz aufweise, erhob sich in den Medien ein überhebliches und arrogantes Geschrei (…). Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstellte den Russen »unsaubere« Arbeit, und der BRD-Ärztekammer-Chef Klaus Reinhard empörte sich über »Putins Murks« als »gigantisches Massenexperiment«. (…) Der Impfstoff (…) hat inzwischen auch Interesse in Israel und Brasilien gefunden. Ein ähnlicher britischer Vektorvirusimpfstoff wird (…) seit Juni 2020 in Brasilien klinisch geprüft. In China wird ebenfalls ein rekombinanter Adenovirus-Vektorimpfstoff klinisch getestet. (…) Momentan findet weltweit ein beispielloses Wetteifern um den ersten Impfstoff gegen Covid-19 statt, bei dem politische und ökonomische Interessen im Vordergrund stehen. Indikator dafür ist der aktuelle Börsengang des deutschen Unternehmens Curevac aus Tübingen (…). Was soll also das Geschrei der Politiker und anderer medizinischer Laien? Agieren sie als Lobbyisten für westliche Mitbewerber auf dem Pharmamarkt? Egal, wer das Rennen auf unserem Markt gewinnt, wir Krankenkassenbeitragszahler werden ärmer und die Aktionäre der Pharmaindustrie und ihre Lobbyisten immer reicher. 2008 hörte ich: »Ihr Geld ist nicht weg, es haben nur andere.« Wie heute auch wieder.

Dr. med. Gerd Machalett, Siedenbollentin