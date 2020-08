Arnold Hahn/Gemeinfrei »Symbol des leidenden Menschen«: Stefan Lux

Am 3. Juli 1936 setzte der Journalist Stefan Lux seinem Leben ein Ende. Er erschoss sich im Sitzungssaal des Völkerbundes in Genf vor den Augen der Delegierten. Am 6. Juli wurde er im Vorort Veyrier auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Eine zahlreiche Trauergemeinde erwies ihm die letzte Ehre. Die Grabesreden hielten der Großrabbiner von Genf, Salomon Poliakof, der Präsident der jüdischen Gemeinde, Maurice Lévy-Wallisch, und der Journalist Robert Dell. Das Nusach Sfard, das Kaddisch am Grab, sprach mit stockender Stimme sein Sohn. Albert war zwölf. Er war mit seiner Mutter aus Prag angereist.

Seine Tat hatte Stefan Lux in mehreren Schreiben begründet. Davon ging eines an den britischen König Edward VIII., eines an Anthony Eden, den britischen Außenminister, eines an Joseph Avenol, den Generalsekretär des Völkerbundes, weitere waren an die Presse sowie an Kollegen und Freunde adressiert. Das persönlichste richtete er an seine Frau Dora. »Du – ich geh’ jetzt«, schrieb er zum Abschied. »Vielleicht, vielleicht hat es seine Wirkung getan. Wenn das Land wieder rein ist, wenn diese Pest vergeht – Du, dann hat es sich gelohnt, und dann werden alle frei, und man wird wieder atmen und leben können.«

Den aufschlussreichsten Brief richtete er an Anthony Eden. Darin beschwört er den Außenminister, die Appeasementpolitik gegenüber den Nazis zu beenden. »Sir Eden – wenn die letzten Worte eines Menschen, der seinen tiefen Menschenglauben, seine heiße Angst um eben diese Menschen, seine innerste, heiligste Überzeugung mit seinem öffentlichen Tod besiegelt, weil er keinen anderen Weg mehr weiß, der zu den Herzen der Menschen, der verantwortlichen, entschiedenen Menschen, führt, wenn diese Worte, diese verzweifelt schreiende Stimme Glauben verdient, dann glauben Sie mir, Sir Eden: Ein Jahr noch – vielleicht nur noch ein halbes –, und Sie stehen vor Trümmern, in des Wortes wahrster, engster Bedeutung vor rauchenden Trümmern, auch vor den Trümmern Ihres Heimatlandes.« Mit der Prophezeiung sollte sich Stefan Lux zwar zeitlich vertun, nicht aber mit den rauchenden Trümmern.

Rüdiger Strempel leitet das Sekretariat der Helsinki-Kommission (Helcom) und ist seit zwei Jahrzehnten für die Vereinten Nationen tätig. Er trat mit Biographien über Menschen hervor, die den deutschen Faschismus unter Einsatz ihres Lebens bekämpften. In seinem Werk »Lux. Gegen den Nationalsozialismus und die Lethargie der Welt« geht es dem Autor um einen Humanisten, der die Absichten der Nazis durchschaute, sie bekämpfte und sich selbst tötete, nachdem er die Aussichtslosigkeit des Unterfangens erkannt hatte. Nicht aus Resignation, vielmehr um ein Zeichen zu setzten, das die Nationen, insbesondere Großbritannien, aufrütteln sollte aus einer Lethargie, die den Regierungen die Augen verschloss gegenüber dem, was sich in Deutschland abzeichnete: Krieg und die Ermordung der Juden.

Stefan Lux war 1888 in der ungarischen Kleinstadt Malatzka (Malacky) zur Welt gekommen, ging in Pressburg (Bratislava) zur Schule und studierte in Budapest Rechtswissenschaft. Seine Leidenschaft galt jedoch dem Theater. Nach einer Ausbildung als Schauspieler spielte er unter anderem am Berliner Deutschen Theater und an der Neuen Wiener Bühne. Der Erste Weltkrieg setzte seiner Karriere ein Ende. Er meldete sich zur Armee, wurde als Offizier zweimal verwundet, einmal schwer durch einen Schuss in die Brust, und überstand eine Typhuserkrankung. Durch die Fronterfahrung schlug seine anfängliche Kriegsbegeisterung in Abscheu und Ernüchterung um. Der verlorene Krieg und der Zusammenbruch der k. u. k. Monarchie führten ihn während der Revolutionsmonate nach Berlin, wo er revolutionäre Gedichte verfasste und den Film »Gerechtigkeit« produzierte, mit dem er den von den Kirchen jahrhundertelang geschürten Hass auf die Juden anprangerte. Der Film hatte Angriffe und Boykotte zur Folge und wurde nach dem Kapp-Putsch in die Archive verbannt. Lux setzte seinen Kampf als Journalist fort, bis die Faschisten ihn schließlich des Landes verwiesen.

Um Stefan Lux’ Verzweiflung und den Entschluss, sich das Leben zu nehmen, nachvollziehbar machen zu können, hat Strempel zur Methode der literarischen Montage gegriffen. Auszüge aus Lux’ Publikationen, Dokumente und Fotos erhellen seine Herkunft und seinen Werdegang vor dem Hintergrund der gefährlichen Entwicklung in Deutschland, Episoden aus seinem Leben korrespondieren mit Schilderungen der Tat und ihrer Durchführung. Die erwähnten Briefe halten die Quintessenz dessen fest, was ihm nach 1933 widerfahren war. Ein SA-Schlägertrupp drang in seine Wohnung, zerschlug das Mobiliar und misshandelte ihn. Drangsalierungen, Übergriffe, Beschlagnahmungen, wirtschaftliche Not, auch nachdem er mit Frau und Sohn ausgewiesen worden war und sich in Prag niedergelassen hatte. Die militärische Aufrüstung, die Konzentrationslager, die 1935 erlassenen Nürnberger Gesetze, welche Juden zu Rechtlosen machten, ließen Stefan Lux die bevorstehende Katastrophe vorausahnen. Er entschloss sich zu handeln. Da er es aufgrund seiner Kriegserfahrungen ablehnte, einen Menschen zu töten außer sich selbst, entschied er sich zu einer unübersehbaren letzten Geste des Widerstands.

Nach der Ankunft aus Prag Umsteigen in Paris: Auf dem Gare de Lyon drängt Lux durch Gewimmel zum Zug – »dessen Ende im sonnendurchgleißenden Dunst aus Qualm und Wasserdampf vor der Ausfahrt der Halle kaum auszumachen ist« –, nimmt Platz im Coupé – »Ein schriller Pfiff. Mit einem Ruck setzt sich der Zug in Bewegung« –, fährt vorbei an Pfadfindern in kurzen Hosen, vorbei an Trugbildern des Friedens. In Genf kommt ihm auf dem Bahnsteig der Journalist Paul Du Bochet entgegen. Du Bochet erwirkt die Akkreditierung beim Völkerbund, und am 30. Juni 1936 kann Lux im Palais des Nations die Rede des abessinischen Kaisers Haile Selassi verfolgen, der die vom Völkerbund zugesagte Unterstützung einfordert bei der Abwehr des völkerrechtswidrigen Angriffs des faschistisch regierten Italiens. Ohne Erfolg. Ein schlechtes Omen, das Lux jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen konnte.

Im Anhang listet Rüdiger Strempel eine Auswahl von Zeitungsberichten der US-amerikanischen und europäischen Presse auf, die verdeutlichen, welchen Aufschrei der Empörung über die verbrecherische Politik der Nazis Lux mit seiner Selbsttötung bewirkte. In einem Nachruf würdigte ihn Nahum Goldmann, Mitbegründer und Präsident des Jüdischen Weltkongresses: »Es gibt kein größeres Symbol des leidenden Judentums von heute, das immerzu nahe daran ist zu verzweifeln, wie dieser verzweifelt war, es gibt kein tragischeres Symbol des leidenden Menschen von heute als diese Erscheinung des Stefan Lux und seine Tat, die, ob sie nun gewirkt hat oder nicht, eine unvergessliche Erscheinung der Geschichte dieser Jahre bleiben wird. (…) Ich bin überzeugt, dass man diesem unbekannten Soldaten einmal in Deutschland Denkmäler setzen wird.« Achtzig Jahre danach hat ihm Rüdiger Strempel mit seinem Werk ein Denkmal gesetzt.