Halbwegs gerade

Anja Koschel Peter August Böckstiegel: Bauer aus Arrode (Thorlümke), 1924, Radierung

Die Frage »War er oder war er nicht?« wird ihm von den Besuchern häufiger gestellt, sagt David Riedel, der künstlerische Leiter im Museum Peter August Böckstiegel in Werther/Westfalen. Kein Wunder: Die von ihm kuratierte Ausstellung »Dunkle Jahre, voller Farben. Peter August Böckstiegel 1933–1945« macht schon im Titel deutlich, dass die »NS-Frage« hier nicht nebenbei erledigt wird. Dabei ist der Euphemismus im Titel schon o. k., denn Riedel scheint zu wissen, dass er – Auge in Auge mit der westfälischen Fangemeinde des Künstlers – ein sensibles Thema gewählt hat, bei dem es wohl ratsam ist, diese Worte zu wählen.

Wer sich dem Museum vom Parkplatz aus nähert, sieht zunächst nur die farblose, aber ambitionierte Architektur des Museums, bis der breite Flachbau endlich den Blick freigibt – auf ein richtiges Idyll! Hinter dem Museum, am Waldrand, am Ende einer sanft abfallenden Streuobstwiese, liegt ein kleines rotes Bauernhaus, das Elternhaus des »Westfälischen Expressionisten« Böckstiegel.

Links, rechts oder geradeaus – im Museum ist es dann dem Besucher überlassen, seinen Rundgang zu starten. Gleich welchen Weg man nimmt – gewohnte, groß gezogene Abteilungstexte werden hier nicht in Sicht kommen, um zu Coronazeiten Besucherballungen zu vermeiden. David Riedel ist klar, dass gerade eine solche Ausstellung »eigentlich die im Moment nicht möglichen Führungen braucht«. Zuzustimmen ist ihm auch deshalb, weil vor allem Kunstmuseen per se ihre Aufgabe, Kunst auch zu »vermitteln«, häufig gern hintanstellen.

Dieser Aufgabe stellt sich aber David Riedel mit seinem Buch – das den Titel der Ausstellung trägt, aber nicht als »Katalog« ausgewiesen ist. Diesem Buch ist durchweg der Impetus anzusehen, tatsächlich Licht in die »dunklen Jahre« zu bringen. Detailliert – aber gut lesbar und in keiner Weise langatmig »kunsthistorisierend« – wird sowohl ein Bild von Böckstiegel, seinem Werk, dem aufgemischten Kunstbetrieb und auch den »dunklen Jahren« selbst gezeichnet. Deshalb ist dieses wichtige und seltene Kunst- und Geschichtsbuch in jedem Fall ein Gewinn.

In der Ausstellung folgen expressionistisch wilde Blumenstilleben aufeinander, breite Striche, satte Farben, energetisch aufgeladene Landschaften. Den groben, kräftigen, von ihrer Landarbeit gezeichneten Charakteren in schwarz-weiß ist anzusehen, dass ihre Lebensgeschichte erzählenswert ist. Auch wenn Böckstiegel sich selbst als »Bauernmaler« versteht und sich zutraut, die angesagte »Blut und Boden«-Malerei mit ihrem »raunenden Bekenntnis zum Deutschsein« (Kunsthistorikerin Karen van den Berg) zu toppen, setzt er dabei nicht auf Anpassung, sondern vertraut fest auf seine künstlerischen Fähigkeiten.

Gleichwohl kommt dem Besucher der Gedanke, dass Böckstiegels Motive aus dem Bauernleben als »Blut und Boden«-Malerei im Themenkanon der NS-genehmen »Neuen Deutschen Kunst« vielleicht willkommen gewesen sein könnten.

Die Ausstellung zeigt aber, dass der Weg Böckstiegels anders verläuft. Hier warten auf den Besucher von insgesamt 92 Werken, die als »entartet« beschlagnahmt waren und als verschollen galten, die vier, die David Riedel gerade im Rahmen seiner Recherche wiederentdeckt hat und hier erstmals präsentiert. Lässt sich daran nachvollziehen, was denn eigentlich »entartete« oder im Gegenzug »artgemäße« Deutsche Kunst gewesen sein könnte? In einer unspektakulären Tischvitrine räumt zunächst der Mitgliedsausweis Böckstiegels (Eintritt in die SPD 1914) mit der häufigen Behauptung auf, er sei ein »unpolitischer Künstler« gewesen. Geradezu fassungslos liest man dann aber auf dem Durchschlagpapier von 1937 (das Klappern der Schreibmaschinentasten ist fast zu hören) wie ein gewisser Eduard Schoneweg, der damalige Direktor des Städtischen Museums Bielefeld, ein kleiner, provinzieller Nazischerge, sich brüstet, zur Konfiszierung genau dieser vier Werke Böckstiegels Beihilfe geleistet zu haben – die er doch zuvor selbst angekauft hatte. In unterwürfiger Ergebenheit meldet Schoneweg den Vollzug nach »oben«.

Dieses Schreiben zeigt schlaglichtartig, zu welch kriecherischen Gestalten der deutsche Faschismus seine Anhänger – auch die kunstbeflissenen – mutieren ließ. Und es zeigt, wie abhängig der Stempel »Entartet« auch vom Biss und vom Vollzugswillen einzelner Kunstverwalter in der Nazihierarchie war. Angesichts dieses Lehrstücks von Menschen- und Kunstverachtung verliert die eingangs gestellte Ja-Nein-Frage nach Böckstiegels Nähe zu den Nazis an Bedeutung. Wenn er schreibt, dass er »seinen Mund zu halten« habe, während er zugleich erfolglos versucht, sich im faschistischen Kunstgeschehen zu behaupten, wird selbst »Mitläufer« nicht passen – gerade auch im Vergleich zu anderen Kollegen.

Wichtiger ist es hier und heute, auch am Beispiel Böckstiegels, die »dunklen Jahre« bei Licht zu besehen und die Diskussion darüber wachzuhalten, ab wann das Warmlaufen zum Mitlaufen eigentlich beginnt. Deshalb drängt sich am Ende der Ausstellung eher anders herum die Frage auf, wie Böckstiegel denn eigentlich als Mensch durch diese Zeit hindurch gekommen ist, ohne künstlerisch beizudrehen. Was war es eigentlich – gerade im Unterschied zu Franz Radziwill –, was ihm letztendlich half, einen halbwegs geraden Weg durch die dunklen Jahre zu nehmen und rückblickend mit seinem kontinuierlichen Lebenswerk zufrieden zu sein?

Die Antwort findet der Besucher, wenn er die Ausstellung verlässt: das kleine, rote Bauernhaus des »Westfälischen Expressionisten«.