Pakt unter Oligarchen

Gonzalo Fuentes/REUTERS Sicherte dem angeschlagenen Oligarchenkollegen Arnaud Lagardère das wirtschaftliche Überleben: Chef des Luxuskonzerns LVMH Bernard Arnault

Es ging um enorm viel Geld und viel Macht im heimischen Wirtschaftsgefüge. In Frankreich schlugen sich in den vergangenen Monaten Finanzhaie wie Vincent Bolloré, Joseph Oughourlian und Bernard Arnault um eine Firmengruppe, deren Weiterleben nicht nur wegen der Covid-19-Krise gefährdet war – und mit ihr die Existenz von fast 35.000 Lohnabhängigen. Es ging um das Firmenkonglomerat von Arnaud Lagardère, das mit Zeitungen, Fernsehsendern, Büchern und einem Netz von Flughafengeschäften zu den interessantesten Beutestücken des französischen Kapitalmarktes gehört (siehe jW vom 30. Mai).

Als Sieger ging am Montag abend schließlich der hoch verschuldete Lagardère hervor, der vom Aufsichtsrat als Konzernchef bestätigt wurde. Gerettet hat ihn Arnault – Chef des Luxuskonzerns Louis Vuitton-Moët Hennessy (LVMH), reichster Mann Frankreichs und mit geschätzten 112 Milliarden Dollar derzeit auch drittreichster Mann auf dem Planeten.Konzentrierte Attacke

Die Gegner, die Großaktionäre Bolloré und Oughourlian, hatten sich erst Anfang der vergangenen Woche zusammengetan – aus ehemaligen Konkurrenten wurden Verbündete –, um Lagardère die Kontrolle und die Führung der Lagardère-Gruppe zu entziehen.

Bolloré, mit rund 25 Prozent der Anteile, und Oughourlian, der mit seiner Investmentfirma Amber Capital rund 20 Prozent der Aktien besitzt, hatten zwar nicht die Mehrheit im neunköpfigen Aufsichtsrat, aber ziemlich gute Argumente. Vor allem die hohe private Verschuldung des verschwenderischen Lagardère, der – glaubt man den Bildern der Regenbogenpresse – eher auf Luxusyachten zu Hause ist als in einem Büro im Pariser Geschäftsviertel La Défense. Bolloré und sein neuer Freund Oughourlian, nebenbei Besitzer des Fußballklubs RC Lens, hatten inzwischen sogar die Finanzgerichtsbarkeit eingeschaltet und Lagardère gezwungen, seine Schulden offenzulegen.

Bolloré, der in Frankreich als der mit Abstand gefräßigste aller Finanzhaie gilt, schien einmal mehr die Macht in einer Firma zu übernehmen, die wegen knapper oder fehlender finanzieller Mittel zur Übernahme angerichtet war. Bis Arnault kam. Der Mann, der gerne als Kunstmäzen auftritt – er ließ 1992 im Namen der von ihm gegründeten Stiftung Louis Vuitton in Paris ein gewaltiges Museum für zeitgenössische Kunst bauen, in dem er auch seine eigene Sammlung aufbewahrt – ist unter anderem Besitzer des Luxusherstellers Dior und des Cognac-Destillators Hennessy. Er trinkt seinen eigenen Champagner, Moët, und den Wein seines Grand-Cru-Gutes Cheval Blanc im Anbaugebiet von Bordeaux. Er ist für die Franzosen eine Art kultivierter Gegenentwurf zum in der Presse meist als vulgär und aufdringlich beschriebenen Bolloré. Sieht man einmal davon ab, dass auch Arnault, wie alle seine Kollegen, ein Steuerflüchtling ist, der 1981 wegen des Wahlsiegs des Sozialisten François Mitterrand das Land in Richtung USA verließ und sich heute als belgischer Staatsbürger dem Zugriff des heimischen Fiskus entzieht.

Zum großen Ärger des Bretonen Bolloré übernahm Arnault vor wenigen Tagen die etwas mehr als 200 Millionen Euro Schulden von Lagardère und kaufte sich für 80 Millionen Euro in dessen private Holding Lagardère Capital & Management (LC&M) ein, die wiederum eine der beiden tragenden Säulen der Gruppe Lagardère ist, um die so heftig gefochten wurde. Nicht nur das: Mit dem ehemaligen Staatschef Nicolas Sarkozy holten sich Arnault und Lagardère einen echten Freund in den Aufsichtsrat, in dem auch ein Vertreter des Emirats Katar sitzt. Mit den Kataris ist Sarkozy in herzlicher Zuneigung verbunden, nicht nur, weil er ihnen den Fußballklub Paris Saint Germain anvertraute, sondern auch wegen der Waffenlieferungen, mit denen Frankreich seit seiner Präsidentenzeit die Patrioten beider Länder erfreut.

Dank Arnault darf Lagardère seine Firma nun behalten. Sein Flughafengeschäft Relay wird Arnaults Parfüm und Champagner verkaufen, wenn die Covid-Seuche erst einmal bezwungen sein wird. Die vielen Journalisten, die für die Lagardère-Gruppe tätig sind, bei Journal du Dimanche, Paris Match oder Europe 1 dürfen auch künftig Bolloré zum Interview bitten. Und auch die mehr als 1.500 Literaturexperten im Lagardère gehörenden Verlag Hachette, der in den vergangenen 20 Jahren selbst ein Dutzend kleinere Verleger schluckte, werden weiter über den Werken ihrer Autoren brüten und sich eventuell fragen, für wen sie das eigentlich tun.