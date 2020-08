Nicht den Rechten überlassen

Christian Ditsch Gedenkstätte Ziegenhals bei Berlin

Rund 140 Menschen, darunter Gäste aus Polen und Schottland sowie die Enkelin Ernst Thälmanns, Vera Dehle-Thälmann, begrüßte der Vorsitzende des »Freundeskreises ›Ernst Thälmann‹ e. V., Ziegenhals-Berlin«, Max Renkl, am Sonntag in Ziegenhals bei Berlin zur traditionellen Gedenkkundgebung. Am 18. August jährte sich zum 76. Mal der Tag, an dem der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann nach elfjähriger Haft im KZ Buchenwald ermordet worden war. Im »Sporthaus Ziegenhals« hatte am 7. Februar 1933 die letzte Zusammenkunft des Zentralkomitees der KPD unter seiner Leitung stattgefunden. Der Tagungsort war 1945 noch erhalten, die DDR eröffnete dort 1953 eine der wenigen Gedenkstätten des antifaschistischen Widerstandskampfes an einem Originalschauplatz. Nach 1990 fiel das Gelände in die Hände eines importierten Baubeamten und Spekulanten, der vor zehn Jahren die frühere Gaststätte abreißen ließ. Renkl sprach von einem »Ort der Schande« und bezog das auch auf das Ernst-Thälmann-Denkmal in Berlin-Prenzlauer Berg, wo am Sonnabend ebenfalls eine Kundgebung stattgefunden hatte. Im Gegensatz zum Moskauer Thälmann-Denkmal sei das in Berlin »elend anzusehen«. Er rief dazu auf, beim zuständigen Bezirksamt Berlin-Pankow gegen die Verwahrlosung zu protestieren.

Ebenso wie er wandte sich Joshua Deweller, Sprecher der Linksjugend »solid« im Land Brandenburg, dagegen, dass Rechte versuchen, Thälmanns Vermächtnis für ihre Zwecke zu missbrauchen. Er warnte davor, dass Jugendliche Falschdarstellungen und Hasspropaganda übernehmen und rief zur Einheit aller Linken auf. Der polnische Kommunist Zbigniew Wiktor, Professor in Wroclaw, würdigte den Internationalismus Thälmanns und die Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der DDR, als auf vielen Ebenen enge Beziehungen existierten. Mit der Konterrevolution 1990 seien diese Werte vernichtet worden. Die industrielle Basis Polens sei fast zerstört worden und ein »modernes Agrarland« entstanden. 2,5 Millionen Polen lebten jetzt im EU-Ausland, das Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse sei enorm geschwächt.

Die Veranstaltung endete mit dem Verlesen von Grußworten schottischer Gewerkschafter und des Generalsekretärs der KP Großbritanniens, Robert Griffiths.