Nachschlag: Kinder zuletzt

Gregor Fischer/dpa Leider ganz unten in der Hierarchie: Mehrere Monate Schulschließungen und kein vernünftiges Pandemiekonzept für Bildungseinrichtungen (Kiel, 10.8.2020)

Eigentlich ging es im Deutschlandfunk-Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus, nur darum, wie der Staat wieder aus seinem »Großkonzerne jammern, wir lassen das Geld regnen« rauskommen kann. Was der Sender im Anschluss jedoch besonders hervorhob, war eine klitzekleine Minisequenz, in der Brinkhaus davon sprach, dass »Schulen und Kitas ein bisschen vergessen worden« seien. Wohl eher mit voller Absicht hintangestellt, denn wer hat schon mal von einer Kinderlobbygruppe gehört? Und Eltern kämpfen, sofern sie denn überhaupt noch Zeit und Energie für zusätzliches Engagement haben, vor allem für funktionierende Toiletten in den Bildungseinrichtungen. Was Brinkhaus und auch »die allermeisten Unionspolitiker« jetzt aber anstreben, sind nicht maximale Investitionen und Krisengipfel, sondern »dass wir Schulen und Kitas am Laufen halten«, um – schwupps – im selben Atemzug zu vollen Fußballstadien zu wechseln, »die ich auch gerne wieder hätte«. (si)