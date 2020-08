jW

Lücken geschlossen

Zu jW vom 17.8.: »Verhärtete Fronten«

(…) Wieso muss sich die EU in die belarussischen inneren Angelegenheiten einmischen? Die Frage ist einfach beantwortet: Die der NATO und den USA (…) im Wege stehende sozialistische Staatengemeinschaft wurde mit deren Unterstützung und mit Hilfe von Reformern und Dissidenten aus den eigenen Staaten besiegt. Danach musste Jugoslawien verschwinden. Kleinstaaten wurden gebildet, sie lassen sich besser beherrschen. Flugs hatte die NATO im Verbund mit den USA die Westgrenzen Russlands erreicht. NATO-Militärverbände werden seither an der russischen Grenze stationiert, und ein Militärmanöver folgt dem anderen. Sie haben nur noch eine Lücke zu schließen: Fällt ihnen Belarus in die Hände, wird es hinsichtlich der Kontrolle der gesamten Westgrenze Russlands keine Lücke mehr geben. (…) Offensichtlich glauben sie, Russland damit auch erpressbarer zu machen. Das ist eine gefährliche militärische Situation, da es in ganz Europa keine sozialistische Bewegung mehr gibt, die sich dem in der Luft liegenden Inferno entgegenstellen kann. (…)

Klaus Glaser, Schwarzenberg

Nicht erwünscht

Zu jW vom 20.8.: »Bildung wird immer mehr Privatsache«

Eigentlich nichts Neues: Die Zeiten der »zweckfreien Bildung« für alle, wie sie einst die Humanisten gefordert haben, sind vorbei. Spätestens seit die neoliberalen Lobbyisten und Politiker das Wort von der »Entrümpelung der Lehrpläne« in den Mund nahmen, war klar, wohin die Reise geht: Schulen sollen nur noch das lehren, was in der Industrie gebraucht wird. Mit anderen Worten: Ein Heer von Fachidioten wurde bereits über Jahrzehnte herangezogen, denen man alles erzählen kann, was gerade so zweckmäßig erscheint. Die paar Akademiker, die man vielleicht noch braucht, kann man dann in Ruhe an teuren Eliteschulen und Unis ausbilden. Der Rest der Bevölkerung quält sich an chronisch unterfinanzierten staatlichen Schulen und Hochschulen. Weder die Lehrer noch die Schüler müssen da besonders motiviert sein. Wer keinen Bock hat, landet halt gleich da, wo ohnehin früher oder später alle landen, die dieses Wirtschaftssystem als überflüssig etikettiert hat. (…) 2017 pro­gnostizierte McKinsey einen weltweiten Abbau von 800 Millionen Arbeitsplätzen wegen der Digitalisierung. Für Deutschland bedeutete dies, dass 18 Millionen Jobs bis 2030 wegfielen. Die Folgen für die Betroffenen und die Sozialversicherungssysteme werden fatal sein – und: Wofür brauchen die dann Überflüssigen überhaupt noch eine Schulbildung? (…) Der Kabarettist Georg Schramm hat es schon vor Jahren auf den Punkt gebracht: Bildung für alle ist nicht erwünscht!

Christian Anschütz (Onlinekommentar)

Ohne Vernunft

Zu jW vom 19.8.: Corona auf dem Stundenplan

So wie die Kinder die Klimakatastrophe werden durchleiden müssen, so müssen sie auch das Systemversagen in der Pandemie erleiden. Aufgrund von Tausenden bundesweit verstreuten Infizierten werden ständig an vielen Orten neue Infektionen auftreten. So ist geregelter Präsenzunterricht kaum realistisch (…). Mikromanagement durch Hygienekonzepte und individuelle Maskendisziplin soll richten, was Politik und Gesellschaft vergeigt haben. Leider sind wir blind für die, die sich in der Pandemie bewährt haben. Statt dessen sonnen wir uns im relativen Vergleich mit den schlechtesten Performern. Wir haben hier zwar bessere Zahlen als Italien, England oder die USA. Aber wie können wir mit einer Viertelmillion Infizierter und über 9.000 Toten zufrieden sein? Vietnam und Neuseeland haben gezeigt, dass es machbar ist, die Opferzahlen gering zu halten und Infektionen auf Null zu bringen. Dadurch kann die Gesellschaft früher wieder weitgehend frei leben, und die Wirtschaft wird insgesamt eher geschont. Das Rezept ist: frühzeitig, gezielt und konsequent. Das ist die ethisch und wirtschaftlich günstigste Variante. Wir haben 2020 vorgesetzt bekommen: spät, orientierungslos, pauschal und inkonsequent. Daraus folgt eine teure, nervenaufreibende und tödliche Dauerkrise. Aber anstatt das ungenießbare Mahl zurückzuweisen und ein gutes zu verlangen, erheben sich nur Stimmen, die wirklichkeitsfremd die Pandemie als erledigt ansehen und trotz Tausender Infizierter einfach weitermachen wollen wie vorher. (…) Was fehlt, ist die Vernunft.

Joel Klink (Onlinekommentar)

Nicht in der DDR

Zu jW vom 20.8.: »Trauma durch ›Erholung‹« vom 20.8.2020

Aus eigener Erfahrung muss ich dem Artikel widersprechen. Ich besuchte selber viermal Kinderverschickungsheime – mit vier, sieben, elf und 14 Jahren (1957, 1960, 1964 und 1967). Die Zeit in diesen Kurheimen kann ich nur zu 100 Prozent mit positiven Erinnerungen verbinden. Immer erlebte ich liebevolle Betreuer, die mir das Heimweh nahmen, die sich größte Mühe mit den Kindern gaben, die sehr schöne Veranstaltungen organisierten, die einen tollen Schulunterricht durchführten. Traumatisierungen habe ich in keinster Weise erlebt. Sicher liegt das aber auch darin begründet, dass diese Heime (Schmalzgrube, Plauen, Marienthal und Grünheide) vom DDR-Gesundheitssystem organisiert wurden. Diese Heime standen damit nicht in der Tradition der alten Heime aus der Nazizeit, wie es nach Ihrem Bericht in der BRD der Fall war. Sie gehörten auch keiner »Verschickungsindustrie« an, mit der Geld verdient wurde. Das Kindeswohl stand in den DDR-Heimen an erster Stelle. Aus diesem Grund halte ich es für unfair, hier Pauschalisierungen vorzunehmen, dass 94 Prozent der Kurkinder die Erholungsheime negativ bewerten. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich die Daten nur auf Untersuchungen aus westdeutschen Verschickungsheimen beziehen (zumindest wurden nur solche Heime in Ihrem Artikel benannt). Ich verstehe nicht, dass man diesen Fakt in Ihrem Artikel weglässt. 30 Jahre nach der Wende sollte man zumindest auf die Unterschiede im Verschickungssystem hinweisen.

Dr. Christel Kappis, per E-Mail