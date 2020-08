Kunst und Keile

imago images/Future Image Applaus von der falschen Seite? Die Kabarettistin Lisa Eckhart

Was bisher geschah: Die Kabarettistin Lisa Eckhart machte bei einem Auftritt 2018 ihre Scherze über drei Männer aus der Filmbranche, die wegen sexueller Übergriffe von der »#MeToo«-Bewegung angegriffen wurden; seien diese Übergriffe nun erwiesen (Harvey Weinstein, Roman Polanski) oder zumindest behauptet (Woody Allen). Genauer: Sie scherzte darüber, dass diese drei Männer Juden sind.

Das ist eine Inhaltsangabe, und sie ist völlig falsch. Verbreitet Eckhart das antisemitische Klischee vom sexgierigen Juden, der unschuldige Mädchen verdirbt? Dieser Verdacht wurde geäußert, als Eckhart nun beim Hamburger Harbour Front Literaturfestival aus ihrem ersten Roman lesen sollte. Die Veranstalter erhielten den Hinweis, dass es Störungen geben könne. Ängstlich geworden, luden sie Eckhart aus. Die Empörung in der Kulturwelt war groß: Zensur! Noch ängstlicher geworden, luden sie Eckhart wieder ein. Doch die wollte nicht mehr. Ohnehin hatte sie mehr Aufmerksamkeit gewonnen, als jede Lesung ihr hätte einbringen können. Auch ihre Verteidiger konnten sich freuen, schließlich hatten sie die Kunstfreiheit gerettet. Am glücklichsten waren die Rechten, denn sie konnten wieder einmal auf einen angeblich von links geplanten Terror verweisen. Verlierer waren die Linken, denn sie standen – ob sie nun wirklich eine Aktion geplant hatten oder nicht – als Spielverderber da.

Blick auf’s Ganze

Die Inhaltsangabe, wurde oben gesagt, sei falsch. Eckharts Komik funktioniert nämlich völlig anders als die ihres Förderers Dieter Nuhr, mit dem sie – auch in dieser Zeitung – verglichen wurde. Nuhr hat Erfolg durchs Einverständnis mit seinen Zuschauern. Er findet Greta Thunberg doof, auch die finden sie doof, und da genügt die platteste Witzlelei zum gemeinsamen Lachen. Klügere Leute machen sowas erst nach dem vierten Bier, und wenn sie aufwachen, schämen sie sich ein wenig. Eckhart dagegen ruft Klischees auf, um sie zu unterminieren. Wenn man meint, sie bei antisemitischen Scherzen erwischt zu haben, zeigt sie plötzlich Juden als Opfer. Als wessen Opfer – etwa engagierter Frauen? Aber auch das darf ja nicht sein, denn die sind Opfer – der Männer? Welcher Männer?

Es geht in dem Auftritt also viel weniger um Juden oder Antisemitismus, Frauen oder sexistische Übergriffe, sondern um den Kern dessen, was als »Political Correctness« eingefordert oder gehasst wird: die unbedingte Solidarität mit den Opfern. Der Per­spektivwechsel, den Eckhart manchmal von Satz zu Satz vornimmt, zeigt die Widersprüche, in die sich eine solche nur moralische Politik verrennen muss. Natürlich freut das die hämischen Rechten, denen Opfer ohnehin gleichgültig sind. Aber auch die Linke kann daraus lernen. Dazu eine ästhetische und zwei taktische Anmerkungen.

Ästhetisch gilt: niemals auf den einzelnen Satz oder gar das Wort zu schauen, sondern auf den Zusammenhang. Eine Selbstverständlichkeit? Leider nicht. Der Verfasser denkt an den Inszenierungsversuch eines antifaschistischen Stücks, in dem junge Nazis von »Negern« sprachen. Die Inszenierung scheiterte, denn die vorbildlich antirassistisch engagierten Laiendarsteller weigerten sich, dieses Wort auf der Bühne auszusprechen. Aber wie soll das gehen? »Kommt, Kameraden, lasst uns einen farbigen Mitbürger mit Migrationshintergrund klatschen«? Der Fall scheint extrem, steht aber dafür, dass es einer politisch wohlmeinenden Kritik nicht selten an grundlegenden Kenntnissen über das Entstehen und die Wirkung von Kunst fehlt. Und auch bei dem knapp fünfminütigen Auftritt Eckarts, über den gestritten wird, gilt, dass die Einzelheit nur im Hinblick aufs Ganze beurteilt werden kann.

Ärgern und schweigen

Erste taktische Anmerkung: Wie man zur Spaßbremse wird und warum man das vermeiden sollte. Die bundesrepublikanischen 68er hatten es vor einem halben Jahrhundert leicht, auch wenn sie es wohl nicht wussten. Sie kämpften gegen einen halbrepressiven Gegner. Das heißt, dass sie weder mit allen Möglichkeiten der Staatgewalt konfrontiert wurden, noch auf völlige Gleichgültigkeit stießen. Wenn sie provozierten, führte das zu Kämpfen, aber selten zu Lebensgefahr. Das ist die ideale Lage für eine Opposition, die sich als phantasievoll darstellt, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Daraus lernte, unter anderen, Helmut Kohl. Bei aller Neigung zu Schurkereien ließ er Satiriker unbehelligt. Die Zeitschrift Titanic ließ wenig unversucht: Das Cover der Juniausgabe 1991 hatte zum Beispiel die Schlagzeile: »Jetzt drehn die Zonis völlig durch: Dr. Kohl mit Erde beworfen!« Das Bild zeigte ein frisches Erdgrab, darauf ein provisorisches Holzkreuz mit der Frakturschrift »Dr. Helmut Kohl«. Nichts geschah, keine Klage. Die Provokation lief ins Leere, und die Treuhand setzte, gegen minimalen Widerstand, ihre Arbeit fort.

Die Lektion für Linke heute ist: Wenn man sich über Satire ärgert, hält man trotzdem den Mund. Es ist ein Fehler, ganz schlechten Spaßmachern die Opferrolle zu schenken; und die etwas Klügeren (zu denen Eckhart gehört) haben in ihre Texte die Ambivalenzen eingebaut, die jede Empörung als beschränkt erscheinen lässt.

Einen Schritt voraus

Zweite taktische Anmerkung: Die Opfer­falle. Fast stets in der Menschheitsgeschichte zeigten sich Gruppen stark, um mögliche Gegner abzuschrecken. Seit wenigen Jahrzehnten erst ist es attraktiv, sich als Opfer zu präsentieren und auf dieser Grundlage Rechte einzufordern. Frauen, ­People of Color, rechte Publizisten und Satirikerinnen – alle klagen darüber, unterdrückt zu werden. Zumal die AfD jammert derart selbstmitleidig über Sprechverbote, dass der Führer vor Wut getobt hätte.

Die liberale Linke benennt dagegen zu Recht Praktiken der Unterdrückung: Rassismus, Sexismus – die Klasse fehlt oft. Sie fordert sprachliche Sensibilität; deshalb ist es so einfach, mit Witzen über Frauen und People of Color zu provozieren. Was über die »Unterschichten« gesagt wird, und wie, das interessiert kaum jemanden.

Die Motivation ist richtig, nämlich die Unterdrückung zu bekämpfen. Der Weg über sprachliche Kontrolle ist fragwürdig. Solange eine gesellschaftliche Praxis fortbesteht, bildet sie stets eine neue Sprache heraus. So ist unter Rechten, wenn sie die Einwanderer von 2015ff. meinen, mittlerweile von »Fachkräften« die Rede, in höhnischer Abwandlung des Versprechens, diese Menschen würden bald zum Wohlstand in Deutschland beitragen. Diese Nazis müssen gar nicht mehr hinzufügen, dass es sich aus ihrer Sicht um Fachkräfte allenfalls im Messerstechen handelt.

Die Sprachpraxis ist ihrer politischen Kontrolle stets um einen Schritt voraus. Der zynische Witz ist stärker als die Identifikation mit den Opfern. Dies vor allem, weil Frauen, Migranten, Behinderte, Juden, Transgender usw. nicht edler sind (und nicht edler sein müssen) als der Rest der Menschheit auch. Folgerichtig verletzen sie sich zuweilen gegenseitig. Das stürzt eine moralisierende Linke in die Hilflosigkeit; und darin liegt die Wahrheit der Witze Lisa Eckharts, auch wenn sie auf Beifall von der falschen Seite spekuliert. Eine Linke, die dem entgehen will, darf nicht die Schwäche der Opfer verklären, sondern muss auf die eigene Stärke setzen.