Lesbos: Rassistischer Angriff auf Geflüchtete

Zu dem rassistischen Angriff auf die Kinderklinik der Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« nahe dem Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos am Donnerstag sagt Projektleiter Marco Sandrone laut einer Pressemitteilung vom Freitag:

»Ärzte ohne Grenzen verurteilt den gewalttätigen Angriff auf die Kinderklinik der Organisation und die neue Covid-19-Einrichtung der Regierung aufs schärfste, den Anti-Geflüchteten-Demonstranten während des Besuchs des Präsidenten zur Einweihung des Covid-19-Zentrums verübten.

Während der Proteste wurde außerhalb der für Kinder und Schwangere eingerichteten Klinik ein Feuer entzündet, das von unseren Mitarbeitenden gelöscht werden musste, während eine kleine Gruppe von Demonstranten unser Team anschrie, bedrohte und Steine auf unsere Klinik warf. In der Einrichtung waren zu diesem Zeitpunkt etwa 50 Mitarbeitende damit beschäftigt, Frauen und Kinder aus dem Lager Moria zu behandeln. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Kinder und schwangere Frauen während der Behandlung mit Steinen beworfen werden?

Schon seit längerem beobachten wir eine Zunahme von aggressivem Verhalten gegenüber Geflüchteten. Das gilt auch für Vertreterinnen und Vertreter humanitärer Organisationen und Freiwillige, die immer wieder einfach nur deshalb belästigt oder attackiert werden, weil sie auf Lesbos Hilfe für Menschen in Not leisten. Dieser Vorfall ist hierfür symptomatisch und muss zur Sprache gebracht werden.

Wir fordern die Behörden auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gewalt und die zunehmend feindselige Stimmung gegenüber Geflüchteten auf Lesbos einzudämmen und unmittelbar gegen diejenigen vorzugehen, die unbehelligt humanitäre Helferinnen und Helfer attackieren können.«

Die Gewerkschaften Verdi und NGG fordern in einer am Freitag veröffentlichten Petition an die Bundesregierung, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern

(...) Mit Ihrer Entscheidung über die weitere Ausgestaltung der Kurzarbeitsregeln haben Sie es im Moment in der Hand, die Zukunft unserer Kolleginnen und Kollegen im Luftverkehr, in der Tourismus- und in der Veranstaltungswirtschaft, im Hotel- und Gaststättengewerbe ebenso wie im Kino- und Theaterbereich konkret zu gestalten. Das sind Wirtschaftsbereiche, in denen die derzeit stattfindende wirtschaftliche Erholung vielfach nicht zum Tragen kommt, weil Sicherheits- und Schutzmaßnahmen natürlich vorgehen und bspw. der Reiseverkehr weiterhin eingeschränkt ist. Die Fortschreibung von Hygieneschutzmaßnahmen darf allerdings nicht dazu führen, dass die Beschäftigten ganzer Branchen in Not geraten. Daher ist die mögliche Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Die erhöhte Aufstockung darf nicht zur Disposition gestellt werden. Weil die Kolleginnen und Kollegen in vielen Dienstleistungsbranchen wenig verdienen, fordern wir, auch die bestehenden Regelungen zur Anhebung des Kurzarbeitergelds nach vier beziehungsweise sieben Bezugsmonaten und die Steuerbefreiung von Aufstockungsleistungen fortzuschreiben. Es kann nicht sein, dass Unternehmen weiterhin davon profitieren, von den Sozialversicherungsbeiträgen entlastet zu werden, während gleichzeitig viele Beschäftigte in existentielle Nöte geraten. (...)

Link zur Online-Petition: kug.verdi.de/