Kalbitz im Aus

Christoph Soeder/dpa Sieht endgültigem Abgang entgegen: Der frühere Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz (r.) in Potsdam (16.6.2020)

Es hätte des (vorläufigen) gerichtlichen Scheiterns von Andreas Kalbitz in Sachen AfD-Mitgliedschaft nicht mehr bedurft, um sein baldiges Ende als einflussreicher Strippenzieher in der Partei zu prognostizieren. Mehr als jedes Gerichtsurteil hat sich Kalbitz durch seine Prügelattacke gegen seinen Stellvertreter im Fraktionsvorsitz in Brandenburg selbst ins Aus befördert. Das Schweigen seiner völkischen Mitstreiter rund um den Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke und die leise Kritik (»unverzeihlich«) seines Beschützers Alexander Gauland machen klar, was die Stunde geschlagen hat.

Der voraussichtliche Abgang von Kalbitz ist eine klare Schwächung der extremen Rechten in der AfD und ein vorläufiger Sieg der Bürgerlich-Konservativen um Jörg Meuthen. Nachdem sie über Jahre auf den »Flügel« wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt haben, erkennen sie jetzt, dass ­Höcke und seine Leute auch nur mit Wasser kochen. Die Kritik aus den westdeutschen Landesverbänden an Gaulands Parteinahme für Kalbitz und seiner Verunglimpfung des Parteischiedsgerichts zeigt, dass der völkischen Rechten die Partei nicht kampflos überlassen werden soll.

Hinter der Auseinandersetzung stehen inhaltliche, mehr noch aber strategische Differenzen. Rassismus und Nationalismus sollen im Rahmen bürgerlich-parlamentarischer Formen genutzt werden, man betreibt keine Systemopposition, sondern will die politische Achsenverschiebung der Bundesrepublik mit einer nach rechts gewendeten Union erreichen. So sehen es zumindest die Leute um Meuthen. Im »Flügel« und seinem Umfeld sah man das über lange Zeit anders und wähnte sich, auch angesichts des eigenen rasanten Aufstiegs, an der Schwelle zu einem fundamentalen Wandel der politischen Koordinaten des Landes. Nach sieben Jahren Euphorie und trotz temporärer Kontrollverluste der herrschenden Klasse werden aber auch für die AfD die Beharrungskräfte des »Systems« und die Stabilität der Parteienlandschaft – auch und gerade in Coronazeiten – deutlich, womit die Frage nach der eigenen politischen Machtoption verbunden ist.

Mit Leuten wie Kalbitz, deren faschistischer Habitus sich offensichtlich nur schwer hinter einer bürgerlichen Fassade verstecken ließ, führt kein Weg an den Tisch der Etablierten. Das hat man der AfD auch mit den Instrumenten des Inlandsgeheimdienstes klar gemacht. Meuthen und die Seinen haben daraus Konsequenzen gezogen, für die sie beizeiten belohnt werden wollen. Womöglich beginnt erst jetzt die gefährlichste Phase der AfD-Etablierung.

Ob sich die Parteirechte diesen Schlag gefallen lassen wird, oder wo und wie sie auf Rache dringt, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 könnte man aber auch hier an einem Burgfrieden interessiert sein und die Revanche auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.