Tödliche Polizeigewalt

Charleroi Police CCTV via AP Videoausschnitt aus der Zelle am Flughafen Charleroi, als Polizisten Chovanec niederringen (24.2.2018)

Die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws (HLN) hat am Mittwoch ein brisantes Video zu einem Fall hochgeladen, der eigentlich als vergessen galt: Jozef Chovanec wollte am 24. Februar 2018 vom Flughafen Brüssel-Charleroi aus ins slowakische Bratislava fliegen, wo seine Frau und seine kleine Tochter auf ihn warteten. Doch der 38jährige starb nach einem brutalen Polizeieinsatz am Flughafen in Belgien.

Die Bilder der Überwachungskamera sind mehr als verstörend: Ein Mann steht in einer winzigen Arrestzelle. Vehement schlägt er immer wieder seine Stirn gegen die Zellentür, bis er heftig blutet. In der nächsten Sequenz kommen Polizisten und Sanitäter herein, legen ihm Handschellen und Fußfesseln an und zwingen ihn auf eine Pritsche. Einer der Beamten kniet minutenlang auf dem Brustkorb des Mannes. Die HLN schreibt, die Polizisten sollen dabei schallend gelacht haben. Das Video ist jedoch ohne Ton. Währenddessen steht eine Polizistin stramm und zeigt den Hitlergruß. In der dritten Sequenz versuchen anschließend Sanitäter Chovanec zu reanimieren und schleppen ihn aus der Zelle. Wenig später stirbt der Slowake in einem Krankenhaus in Charleroi an Herzversagen.

Der belgische Radiosender BRF fasste die Geschehnisse am Donnerstag auf seiner deutschsprachigen Website zusammen. Demnach habe der Mann »nach Darstellung der Polizei (…) beim Boarding einen Mitarbeiter der Fluglinie beiseite geschoben und das Flugzeug bestiegen, ohne sein Ticket vorzuzeigen. Weil die Crew den Eindruck hat, der Mann sei auffällig nervös, und deshalb Probleme fürchtet, verweist sie ihn der Maschine.« Auf dem Rollfeld soll er Widerstand gegen die Flughafenpolizei geleistet haben, die ihn weggetragen hat. Das Flugticket fanden die Beamten in seiner Jackentasche.

Ob die Geschichte stimmt und falls ja, was Chovanec zu seinem Verhalten veranlasst hat, bleibt unbekannt. »Normalerweise verhielt er sich nicht so«, habe seine Frau Henrieta Chovancova gegenüber HLN am Telefon unter Tränen versichert. Möglicherweise hatte er an dem Tag gesundheitliche oder psychische Probleme. Die Polizei wollte ihn über Nacht in Gewahrsam nehmen und holte einen Arzt dazu. Dieser »untersuchte« Chovanec – laut dem Sender BRF aber wohl nur durch das Guckloch der Zellentür. Der Arzt stellte erweiterte Pupillen fest, eventuell durch zuviel Alkohol oder andere Drogen, und hielt Chovanec für haftfähig. Die Pathologen konnten später bei der Autopsie allerdings weder Alkohol- noch anderweitigen Drogenkonsum feststellen.

Der Staatsanwaltschaft in Charleroi war das Video wohl von Anfang an bekannt, und dennoch ist die Untersuchung offiziell immer noch nicht abgeschlossen. Die föderale belgische Polizei wusste nach eigenen Angaben hingegen bis Mittwoch nichts von der Existenz des Videos. »Ich bin tief getroffen durch die Informationen, die ich in den letzten 24 Stunden erhalten und gesehen habe«, beteuerte André Desenfants, deren zweithöchste Beamte, laut HLN. Er wolle seinen Dienst vorerst ruhen lassen. »Ich habe keine Fehler gemacht. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich nicht informiert worden bin«, so Desenfants.

Die Beamtin mit dem Hitlergruß wurde in den Innendienst versetzt. »Sie war erst 22 Jahre alt, und die Atmosphäre war aufgeladen«, versuchte ihr Anwalt das Verhalten der Polizistin zu rechtfertigen. Die Rechtsanwältin der Familie Chovanec, Ann Van de Steen, widerspricht diesem: »Das ist nicht normal. Punkt. Aus.«