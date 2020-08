Axel Heimken/dpa Kristina Hänel am Freitag in Hamburg auf einer Kundgebung vor dem Landgericht

In der Anonymität des Internets nimmt Klaus Günter Annen den Mund gern voll, verleumdet und beleidigt andere aufs übelste. In die Arena einer öffentlichen Gerichtsverhandlung scheint sich der Abtreibungsgegner aus dem baden-württembergischen Weinheim dagegen nicht zu trauen, ebensowenig sein Rechtsanwalt. Zur Verhandlung vor einer Zivilkammer des Landgerichts Hamburg im Saal »A 156« des Ziviljustizgebäudes erschienen jedenfalls am Freitag nur die Gießener Ärztin Kristina Hänel, die Annen wegen diffamierender Äußerungen verklagt hatte (siehe jW vom Dienstag), und ihr Kieler Anwalt Alexander Hoffmann. Eine Zuschaltung von Annens Anwalt per Video kam nicht zustande – die Verhandlung fand dennoch statt und wurde zum Erfolg für Hänel.

In einer Pause hatte die Kammer noch versucht, die Gegenseite anzurufen. Dann verkündete die Vorsitzende Richterin Simone Käfer konsterniert, man habe dem Anwalt vergeblich eine Bitte um Rückruf auf die Mailbox gesprochen, auch übers Festnetz sei er nicht zu erreichen. Die Richterin kündigte ein Versäumnisurteil an, das die Kammer am Montag verkünden wolle. Unter Versäumnisurteil wird im Zivilprozessrecht eine Gerichtsentscheidung verstanden, die ergeht, wenn etwa eine Partei – wie in diesem Fall – unentschuldigt einer mündlichen Verhandlung fernbleibt.

Ein »bisschen enttäuscht« sei sie über das Fernbleiben der anderen Seite, erklärte Hänel nach der Verhandlung gegenüber Pressevertretern. Erfreut sei sie aber, dass Annen untersagt werden solle, weiterhin Abtreibungen mit dem Holocaust zu vergleichen. Tatsächlich hatte Käfer signalisiert, dass die Kammer von den von Hänel beanstandeten vier Äußerungen Annens jene drei untersagen werde, in denen die Tätigkeit der Ärztin mit dem Völkermord der Nazis an den Juden gleichgesetzt wird.

Klaus Günter Annen hat durch unerbittliche Verfolgung von Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, traurige Berühmtheit erlangt. Seit Jahren zeigt der Industriekaufmann und fundamentalistische Christ Mediziner an, die er eines Verstoßes gegen das Werbeverbot für Abbrüche im Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches verdächtigt. Auf seiner Website »babykaust.de« vergleicht er Abtreibungen mit der Schoah. Hänel wird dort als »Massenkinderabtreiberin« und »Tötungsspezialistin« diffamiert.

Auf Unterlassung hatte die Ärztin Annen wegen der Aussagen verklagt, sie stoße »das Tor zu Auschwitz weit auf« und sei »eine Entartete«. Untersagt werden soll auch die Verbindung des Fotos einer feiernden KZ-Wachmannschaft mit Aussagen zu Hänel. Schließlich beanstandete die Klägerin den Satz, sie töte »unschuldige und wehrlose Kinder«, das sei »ein verabscheuungswürdiges und menschenverachtendes Verbrechen«, und an ihren Händen klebe »Blut, viel Blut«.

Zum Erstaunen der Zuhörer erklärte die Kammervorsitzende, dieses Zitat sei noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, und verwies auf aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Die anderen drei Äußerungen werde die Kammer dagegen untersagen, weil sie eine Gleichsetzung von Abtreibungen mit dem Holocaust bedeuteten. Hänels Anwalt Hoffmann kritisierte diese Differenzierung. Man könne keine der Äußerungen herausnehmen, weil sie alle im Kontext der Website gesehen werden müssten. Diese sei mit ihren »abstoßenden und schockierenden Bildern« auf die »Dämonisierung der Person Kristina Hänel« ausgerichtet.

Die Ärztin berichtete in einem sehr persönlichen Beitrag von ihren Enkeln und von traumatisierten und behinderten Kindern, mit denen sie beim therapeutischen Reiten arbeite. Wenn sie öffentlich als Mörderin bezeichnet werden dürfe und diese das mitbekämen … »Wie soll ich denen das erklären?« fragte sie. Zwar sei in der BRD noch kein Arzt, der Abtreibungen vornimmt, erschossen worden, doch seit der Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke habe sie Angst. »Ich will einfach nur in Ruhe arbeiten und nicht ermordet werden«, rief Hänel aus.

Vor der Verhandlung hatte es eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude mit rund 50 Teilnehmern gegeben. Die Ärztin Nora Szász aus Kassel, auch mehrfach von Annen angezeigt, nannte diesen einen »Denunzianten, notorischen Abtreibungsgegner, Agitator und Schreibtischtäter«. Kersten Artus, »Pro Familia Hamburg«-Vorsitzende, wies auf die »Verbindung von Nazis und Abtreibungsgegnern« hin. Tatsächlich gehe es hier um »Frauenhass«.