Der neue Gott hat Muskeln

Miguel A. Lopes/Pool via AP Mit der Dynamik des Unaufhaltsamen: Bayerns Leon Goretzka (l.) überspringt Freund und Gegner (19.8.2020)

Das Wort der Stunde heißt nicht »Horror«, sondern »Bubble«. Alles ist endgültig zur Blase geworden. Vom Immobilienmarkt bis zu kulturellen Konsumgewohnheiten und politischen Orientierungen. Selbstverständlich steht der Profisport da nicht nach. Die NHL-Playoffs finden derzeit in Eishockey-»Bubbles« in Toronto und in Edmonton statt. In New York sind aktuell so langsam die Tennisspieler der anstehenden US Open in der »Bubble« angekommen und warten und testen und trainieren und testen abermals.

Und natürlich hatte sich der europäische Fußballverband UEFA für die Finalrunden seiner sogenannten Champions League in Lissabon eine »­Bubble« gebaut. Nach den Halbfinalbegegnungen am Dienstag und Mittwoch zwischen Paris und Leipzig sowie dem FC Bayern und Olympique Lyon – jeweils glatt 3:0, Zeugnisse ungefährdeter Dominanz – steht man da bereits vor dem wahren Horrorfinale: Am Sonntag trifft Paris Saint-Germain auf Bayern München. Für Paris ist es ein Debüt in der noch nicht allzu langen Vereinsgeschichte (seit 1970), für München ist es das erste CL-Finale seit 2013 in London. Wie konnte es dazu bloß wieder kommen?

Zunächst zurück zum Grundsätzlichen. Der Philosoph der Blase heißt Peter Sloterdijk. Seine Schriften erscheinen ein weiteres Mal prophetisch. In der Einleitung zum ersten Band seiner »Sphären-Trilogie« »Sphären I. Blasen« von 1998 finden sich Sätze wie »Nicht die Kosmologie sagt den Menschen heute, woran sie sind, sondern die allgemeine Theorie der Immunsysteme.« Oder: »In einer elektronischen Medienhaut will sich der Menschheitskörper eine neue Immunverfassung schaffen.«

Was will der Guru damit sagen? Nachdem die kopernikanische Wende dafür gesorgt hat, dass jedes Gottvertrauen in die Sicherheit des Himmels für immer verloren ist, müssen neue künstliche Sphären für die Sicherheit sorgen: Kuppeln, Blasen, verabsolutierte Immunsysteme und Isolationszonen. Anders gesagt, Beten schützt wenig, Masken, Kondome, Gummizellen usw. hingegen schon.

Die »Blase«, die Sphäre der Abschirmung, lässt zunächst noch an die altgewohnte Kasernierung der Gladiatoren zu Trainings- und Überwachungszwecken denken. Training und verlängertes Training sind aber keine Vorbereitung auf den Gladiatorenkampf mehr, sondern ein permanenter Testzustand in einer Zone der für die Sphäre des Profisports recht paradoxen Perhorreszenz vor dem direkten physischen Kontakt. Der Moment, da die Spieler die Masken aufsetzen, sobald sie das Spielfeld verlassen, macht dieses Paradox sichtbar.

Eines ist aus der Zeit der Gladiatoren noch geblieben – das Spektakel. Unter den Regularien der Abschirmung ist das Spektakel kein Schauspiel mit der Inszenierung hauptsächlich des Zuschauerraums – Fangesänge, Fankurven, Fanausschreitungen – mehr, sondern ein kleines Fernsehspiel mit übertriebenen Kameraperspektiven, die unter der Kuppel Größe und Weite anstelle von Enge und Käfig suggerieren, und einer Geräuschkulisse aus der Konserve, die noch so etwas wie eine Realität außerhalb der Blase simulieren sollen. Die Zuschauer sind durch ihre direkten und indirekten Repräsentationen ersetzt, nicht zuletzt durch Anrufung in Gestalt von Werbung. Die Werbung ist in der Bubble die Bastion der Realität eines Außen – die Realität der Zuschauer, die sich in Konsumentscheidungen erschöpft.

Anders gesagt, der Fußball in der Blase findet weniger aufm Feld als aufm Bildschirm statt. Der Bildschirm ist die ultimative Abschirmung. Keine Form äußerer Intervention, und sei es die schlichte der Anfeuerung, lenkt mehr ab von dem in gewisser Weise essentiell gewordenen, technisch bereinigten Spiel.

Das neue »Bubble«-Format der Fußballturniere zieht zwangsläufig spieltechnische Neuerungen, technische Bereinigung nach sich. Symptomatisch für den Triumph einer neuen Technokratie war die 8:2 Zerstörung des FC Barcelona durch Bayern München im Viertelfinale. Das 3:0 im Halbfinale gegen Lyon am Mittwoch war nicht mehr als ein Supplement dieser zur Schau gestellten Dominanz. Es bedeutete den Sieg eines neuen technokratischen Stils über ein überkommenes Modell.

Der neue dominante Stil ist gleichsam eine totale Defensive, die bereits im Strafraum des Gegners beginnt und mithin die Unterscheidung zwischen Offensive und Defensive überflüssig macht. In der totalen Offensivdefensive geht es weniger um Ballbesitzanteil als um zwingende Balleroberung und die sofortige dynamische Umverteilung der Spielpositionen – eine signifikante Statistik dieses Viertelfinales war die deutlich höhere Laufleistung der Bayern-Spieler gegenüber denen von Barcelona.

Traditionelle »hängende« Offensivspielertypen wie der defensiv praktisch nicht zu gebrauchende Lionel Messi sind zum Schwachpunkt geworden. Im neuen »Bubble-Fußball« wirkt Leon Goretzka neben Messi wie ein Fußballgott. Der dominate Spielertypus der Technokratie ist eine 1,90 Meter große Muskelmaschine mit der Ausdauer- und Sprintfähigkeit eines drahtigen Mittelstreckenläufers.

Nichtsdestotrotz kommt auch der »Bubble«-Fußball der Eroberung und Überwältigung nicht ohne individuelle Ausbrüche aus. Das Gewaltdribbling Serge Gnabrys durch die gesamte gegnerische Abwehr mit schnörkellosem Abschluss zum 1:0 gegen Lyon war das herausragende Beispiel dafür. Es hatte die Dynamik des Unaufhaltsamen.