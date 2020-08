Psychoterror gegen Zehnjährige

Marcelo Camargo/Agencia Brazil/dpa Frauenrechtlerinnen in von der TV-Serie »Handmaid’s Tale« inspirierten Kostümen vor dem Obersten Gericht in Brasília (3.8.2018)

Ausgerechnet zwei Frauen haben sich in Brasilien auf Kosten einer Zehnjährigen als besonders fanatische Verfechterinnen des Patriarchats profiliert. Das Mädchen war nach einer Vergewaltigung durch seinen Onkel schwanger und hatte sowohl wegen des Sexualverbrechens als auch aus medizinischen Gründen legal abtreiben dürfen, wie die Deutsche Presseagentur am Dienstag berichtete. Schwangerschaftsabbrüche sind in dem Land nur nach einer Vergewaltigung oder bei Lebensgefahr für die Schwangere möglich. Im Normalfall wird über die Eingriffe Stillschweigen bewahrt, doch in diesem Fall hatte Brasiliens evangelikale Frauen- und Familienministerin Damares Alves öffentlich auf ihrer Facebook-Seite die Gerichtsentscheidung bedauert, dem Mädchen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zuzugestehen. Die Ministerin hatte dabei den »Tod des ungeborenen Lebens« beklagt. Nachdem die ultrarechte Abtreibungsgegnerin Sara Winter sogar den Namen des Mädchens sowie des Krankenhauses im Internet veröffentlicht hatte, forderte die Justiz des Bundesstaates Espírito Santo die »sozialen Medien« dazu auf, die Informationen zu löschen.

Das betroffene Mädchen war am Sonntag in ein Spezialkrankenhaus in Recife gebracht worden, nachdem eine Klinik in Espírito Santo den Eingriff abgelehnt hatte. Vor dem Krankenhaus hatten sich dem dpa-Bericht zufolge bereits Abtreibungsgegner und konservative Politiker versammelt, die den zuständigen Arzt als »Mörder« bezeichneten. Die Zehnjährige und ihre Großmutter sowie der Klinikchef konnten demnach nur unter Polizeischutz in die Klinik gelangen.

Die für die Hexenjagd verantwortliche Winter gilt als Anhängerin des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro, bekommt es aber gelegentlich mit noch unabhängigen Teilen der brasilianischen Justiz zu tun. Im Juni wurde sie wegen Drohungen gegen einen Richter im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Fake-News-Netzwerk festgenommen. Nach einer Razzia der Bundespolizei hatte Winter auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem sie dem Richter gedroht hatte, ihm das Leben zur Hölle zu machen und ihn zu verfolgen.

Dem jüngsten »Brasilianischen Jahrbuch für öffentliche Sicherheit« zufolge werden stündlich vier brasilianische Mädchen unter 13 Jahren vergewaltigt, die meisten Täter sind demnach Verwandte. Von den 66.000 aktenkundigen Vergewaltigungsopfern in Brasilien waren 2018 mehr als die Hälfte Mädchen unter 13 Jahren.

Gegen den Onkel der Zehnjährigen erging inzwischen Haftbefehl. Nachdem er zunächst flüchtig gewesen war, nahm ihn die Polizei am Dienstag fest. »Möge es als Lektion für diejenigen dienen, die darauf bestehen, ein solch brutales, grausames und inakzeptables Verbrechen zu begehen«, schrieb Gouverneur Renato Casagrande am Dienstag auf Twitter. (jW)