Rütteln an Tabus

Minzayar/Reuters Der Kampf gegen Homophobie hält weiter an (Yangon, 17.5.2013)

Bildungspolitik ist normalerweise kein Thema, das es in Myanmar bis in die Schlagzeilen schafft. Nun allerdings ist eine breite Debatte um ein neues Schulbuch und dahinterstehende Änderungen im Lehrplan entbrannt. Erstmals wird dabei auf sexuelle Vielfalt Bezug genommen – für konservative Kräfte ein Tabubruch. Dass schon Schülerinnen und Schüler im Unterricht etwas von gleichgeschlechtlicher Liebe hören, die an sich noch unter Strafe steht, und so offen mit diesem ganzen Bereich umgegangen wird, wollen sie nicht hinnehmen. Da in Myanmar Wahljahr ist, wird die Auseinandersetzung von einigen, die sie losgetreten haben, zusätzlich politisiert und zum Angriff auf die Regierung von Aung San Suu Kyi und ihre Nationale Liga für Demokratie (NLD) genutzt. Es ist erst vier Jahre her, dass die erste demokratische Regierung das Thema Sexualerziehung in den Sozialkundeunterricht (Life Skills) für die 10. Klassen aufnahm. Und das ohnehin nur als Option. Schon damals war der Ansatz ein Affront für konservative Hardliner. Mit dem neuen Buch sehen sie nun endgültig Moral und »die kulturellen Werte des Landes« in Gefahr. Sie nutzen die Gelegenheit, um vom Ministerium nicht nur die Rücknahme des Druckerzeugnisses, sondern gleich die Streichung des gesamten Kapitels im Lehrplan zu fordern.

Die Front der Gegner ist breit, reicht von den Politikern der Union Solidarity and Development Party (USDP) bis zu fanatischen Vertretern des buddhistischen Klerus. Dieser hat in dem südostasiatischen Land nach wie vor großen Einfluss. Das – erst vorsichtige – Rühren an gesellschaftliche Tabus ist dabei willkommene Gelegenheit, um gegen eine ihnen ohnehin verhasste Regierung mobil zu machen. Gerade für die USDP, deren Personal sich vorrangig aus ehemaligen Offizieren zusammensetzt, die in der Übergangsphase von der jahrzehntelangen Militärdiktatur zur bürgerlichen Demokratie (2010 bis 2015) die Regierung stellte und heute die landesweit größte Oppositionskraft ist, nutzt im Wahljahr die Gunst der Stunde. Noch diplomatisch formulierte Maung Thynn, früherer Rektor der renommierten Mandalay University und USDP-Parlamentarier, diese Kritik gegenüber Deutsche Welle. Da gleichgeschlechtliche Lebensweisen gesellschaftlich nicht akzeptiert seien, hätten sie auch in Schulbüchern nichts verloren. Wesentlich unverblümter wird von anderen gerade in den sogenannten sozialen Medien gewettert und ein Angriff auf die kulturelle Identität Myanmars heraufbeschworen.

Suu Kyi und die NLD sind aber keineswegs glorreiche Vorkämpfer einer Enttabuisierung und Entkriminalisierung. Zum einen werden andere Aufgaben für wichtiger erachtet, zum anderen will man als »Volkspartei« konservativere Kreise nicht zu sehr verärgern. So ist zum Beispiel, wenn auch weniger angewandt, noch immer der aus britischer Kolonialzeit stammende Paragraph 377 in Kraft, der gleichgeschlechtlichen Sex unter Strafe stellt. Bis zu zehn Jahre Haft sind möglich. Zumindest unter der Hand können aber vor allem in der Wirtschaftsmetropole Yangon (Rangun) inzwischen auch Beziehungen jenseits der heterosexuellen Norm gepflegt werden. Die Ausnahme bleibt das dennoch: Selbst Sex vor der Ehe gilt fast überall noch als undenkbar, obwohl die Realität gerade in studentischen Kreisen – bei passender Gelegenheit und der Anonymität einer Großstadt – teilweise schon anders aussehen mag. Öffentlich ist aber Händchenhalten in Stadtparks das höchste der Gefühle.

Eine kleine Revolution war es angesichts all dessen, als im Juli 2019 eine Veranstaltung der Myanmar Parenting Association Hunderte Eltern, teils samt Nachwuchs, in den Karaweik Garden von Yangon lockte. Bei der Konferenz ging es um Aufklärung und Sexualerziehung im familiären Rahmen: angefangen von rein anatomischer Wissensvermittlung und der Kenntnis des eigenen Körpers über Gefühle, Begehren und Verantwortung bis hin zu Altersaspekten, Verhütung, reproduktiver Gesundheit und Geburtenkontrolle. Die Myanmar Times widmete der Konferenz einen größeren Beitrag.

Auch um sexuelle Selbstbestimmung ging es da: Das Tabu um den Themenkomplex hat schließlich zur Folge, dass Vergewaltiger oft leichtes Spiel haben, die Fälle hinterher lieber vertuscht statt zur Anzeige gebracht werden. Zudem wäre besseres Wissen um sexuelle Gesundheit und Verhütung ein Punkt, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden und im Kampf gegen die AIDS-Ausbreitung voranzukommen. Zu viel Offenheit kann aber gefährlich werden: In einem Fall, der es medial bis in die New York Post schaffte, verurteilte Anfang Juni ein Gericht Kyaw Win Thant zu 21 Monaten Haft. Der 31jährige Arzt hatte mehr Sexualerziehung an Schulen gefordert, dabei auch den buddhistischen Klerus kritisiert, und wurde deshalb, trotz einer Entschuldigung, hart bestraft.