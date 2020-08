»Soziale Gerechtigkeit – nicht nur – für Krefeld«. Diskussion zur sozialpolitischen Lage, auch zum Thema Gesundheit. Mit Vertretern von Verdi und ATTAC. Samstag, 22.8., 10 Uhr, Südbahnhof, Saumstr. 9, Krefeld. Anmeld. erbeten. info: sozialbuendnis-krefeld.de

»Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!« Kundgebung, Samstag, 22.8., 14 Uhr, Pariser Platz/Brandenburger Tor, Berlin. Info: haendewegvonvenezuela.net

»Zum 76. Jahrestag der Ermordung Ernst Thälmanns«. Kundgebung, mit Friederike Schlegel (Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e. V.) und Schalmei­en­orchester »Fritz Weineck«. Samstag, 22.8., 14 Uhr, am Ernst-Thälmann-Denkmal, Greifswalder Str. 52, Berlin. Veranstalter: »Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte« e. V., Ziegenhals

»Proletarische Frauen im Wedding – Von Entmündigung zur Bürgerin«. Stadtrundgang mit Christine Scherzinger, Samstag, 22.8., 14 Uhr, Seestr. 94, Berlin. Kosten: 4 Euro, Anmeldung: info@helle-panke.de Veranstalter: Helle Panke e. V., Naturfreunde Berlin e. V.

»Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan«. Kundgebung zum 40. Jahrestag des rassist. Brandanschlags durch rechte Terrorgruppe in Hamburg. Samstag, 22.8., 16 Uhr, Halskestr. 72, Hamburg-Billwerder/Moorfleet. Aufrufer: Initiative für Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.