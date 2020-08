Auktion für die Antifa

Im Rahmen der Ausstellung »Gegenwart/Presences« zeigt das Künstlerkollektiv »Peng!« seit vergangenem Sonnabend in der Chemnitzer Kunsthalle »zehn bedeutende Objekte des Antifaschismus«, darunter ein Banner der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – »Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen« –, das Eingang in einen Verfassungsschutzbericht fand; ein nachgebauter Einkaufswagen, wie er in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz brannte, sowie ein Bierkasten, der den Ostritzern gewidmet ist, die den gesamten Biervorrat des örtlichen Supermarkts aufkauften, als sich dort Neonazis zu einem Festival trafen. Die zehn Ausstellungsstücke sollen am morgigen Sonnabend bei einer »Antifaschistischen Auktion« (16.30–18 Uhr) auf dem Theaterplatz in Chemnitz sowie auf Ebay versteigert werden. Jeder kann mitbieten. Die Erlöse kommen antifaschistischen Gruppen zugute – welchen, ist bei jeder Versteigerung einzeln ausgewiesen. Das Peng!-Kollektiv hatte die zehn Exponate für jeweils 1.000 Euro von Aktivisten gekauft, unter Verwendung von Subventionen der Bundeskulturstiftung und dem Motto »Staatsgelder für die Antifa«. (jW)

antifa.de