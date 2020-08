Kunst als Bedrohung

Ant/Planet MU Wer hat Angst vor East Man?

Als die Musiker um Mark E. Smith 1976 nach einem Auftritt der Sex Pistols in Manchester einen Namen für ihre Punkband suchten, stand zuletzt eine Entscheidung aus zwischen »Rectum«, dem medizinischen Begriff für das Arschloch, und »The Fall«, einer Referenz an einen Roman von Camus. Dieses Spannungsverhältnis zwischen ordinärem Schockbedürfnis und zur Schau getragenem Bildungsdünkel gipfelte bei The Fall, wie sie sich schließlich nannten, in gewisser Weise auch in ihrem Song »Prole Art Threat«. Es geht, abstrakt gebrochen und verklausuliert, um die Bedrohung, die das Establishment in der Kunst einer gebildeten Arbeiterklasse sieht. Diesen Titel hat sich nun der Grimeproduzent Anthoney Hart alias East Man geliehen: Hart untersucht zusammen mit diversen MCs die kreative Energie, die in der englischen Working-Class als – sagen wir mal – revolutionäres Mittel freigesetzt wird.

Diese vertonte »Bedrohung« kommt sperrig daher. Und diese Unzugänglichkeit ist gewollt. Die Musik ist für die eigene Klasse gemacht, eine geschlossene Gesellschaft. Diejenigen, die nicht eingeladen sind, sollen deutlich spüren, dass sie nicht willkommen sind. Es wird die Bereitschaft gefordert, sich auf die Platte einzulassen, sich mit ihr zu beschäftigen. Nebenbeihören ist nicht erwünscht. Es ist ein schnelles, hektisches Album, bis auf das Skelett reduziert. Ungemütlich und ohne Ruhezonen. Diese Reduktion schafft den Eindruck der Improvisation mit begrenzten Mitteln. Man weiß sich mit dem zu behelfen, was eben da ist.

Die MCs, die Hart eingeladen hat, »Prole Art Threat« mitzugestalten, wohnen größtenteils im für Londoner Verhältnisse vergleichsweise günstigen Osten der Stadt, und da auch eher in den heruntergekommeneren Ecken. Diese Kunstbedrohung ist keine Pose, sie gibt tatsächlich Künstlern eine Stimme, die in einer der reichsten Städte der Welt zum Teil an der Armutsgrenze leben. Künstler wie Darkos Strife, ­Eklipse und Lyrical Strally waren schon 2018 auf East Mans Album »Red, White & Zero« dabei. Andere, wie die vietnamesischstämmige Rapperin Ny Ny, der Brasilianer Fernando Kep oder Whack Eye sind bislang wenig oder gar nicht bekannt. Alle erzählen sie von Alltagsrassismus, Ausbeutung und Klassenschranken.

Der Song »Prole Art Threat« von The Fall erschien 1981, in der ersten Legislaturperiode der Thatcher-Regierung: als klar war, dass die »Eiserne Lady« ernst machen würde mit der Zerstörung jeglicher sozialer Errungenschaften der Nachkriegsjahrzehnte, mit der Dämonisierung und Ausgrenzung der Armen. Heute, fast 40 Jahre später, baut die Johnson-Regierung auf Thatchers Arbeit auf und reißt ab, was sie und New Labour beim Abbau des Sozialstaates noch übersehen haben. Die Lage ist nicht besser geworden, sondern schlimmer. Man hat sich nur an sie gewöhnt.

Und in dieser Situation soll die proletarische Kunst auch ein Statement sein gegen die »Hochkunst«, die sich wohlhabende Londoner unter Ausschluss des Pöbels in den Galerien der Stadt ansehen und kaufen. Diese Hochkunst ist, völlig unabhängig von ihrer Qualität, zu einem Sinnbild der Städte der Gated Communities und des privatisierten öffentlichen Raumes geworden. Und oft ist sie auch eine Kunst, die den jeder Kunst innewohnenden politischen Charakter leugnet. Aber auch Kunst, die sich eines Statements enthält, gibt damit ein Statement ab. Und auch dagegen setzt Anthoney Hart die politisch bewusste proletarische Kunst. Diese Bedrohung durch proletarische Kunst ist ein guter Ansatz, um Pop wieder zu einer Waffe und einem Rekrutierungstool zu machen. Einen Versuch ist es wert.