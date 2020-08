Paradies für Geldwäsche

imago images/Dirk Sattler Zentrum von Westberlin: Wie viele Mafia-Millionen werden hier wohl zu »Betongold« geworden sein

Experten warnen schon seit Jahren, dass sich Deutschland zu einem Paradies für internationale Geldwäsche entwickelt hat. Das belegen auch die neusten Zahlen. 2019 habe es insgesamt 114.914 Hinweise gegeben, teilte die Financial Intelligence Unit (FIU) am Dienstag in Bonn mit. Die FIU ist eine funktional eigenständige Dienststelle des Zollkriminalamtes und für die Bekämpfung jener Straftaten zuständig, wo illegal erworbenes Geld in den regulären Wirtschafts- und Finanzkreislauf eingeschleust wird. Die Zahl der Verdachtsfälle lag damit knapp 49 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Typische Fälle solcher Transaktionen waren bisher Geldwäsche über Banken oder mittels Glücksspiel. Doch immer mehr illegal erwirtschaftetes Geld wird in den deutschen Immobilienmarkt gelenkt. In einer zwei Jahren alten Studie der Organisation Transparency International wurde bereits darauf hingewiesen, dass schätzungsweise über 30 Milliarden Euro alleine 2017 im deutschen Immobilienmarkt auf diesem Wege »legalisiert« worden seien. Dabei handelte es sich vermehrt um Geld aus dem Ausland. Hinweise von Ermittlern in Italien zeigen, dass gerade die Mafia oder deren kalabrische »Schwester« Ndrangheta enorme Summen durch den Immobilienerwerb in Deutschland waschen wollte.

FIU-Leiter Christof Schulte erklärte sich die insgesamt deutlich höheren Zahlen mit den Maßnahmen seiner Behörde. Dass es womöglich nicht an der guten Ermittlungsarbeit liegt, sondern daran, dass es deutlich mehr Fälle gibt, erwähnt er nicht. »Der Anstieg der eingegangenen Geldwäscheverdachtsmeldungen ist nicht identisch mit einer besseren Geldwäschebekämpfung«, bemerkte auch der Finanzpolitiker und Vizefraktionschef der Partei Die Linke im Bundestag, Fabio De Masi, bereits am 7. Dezember 2018 im Spiegel.

Schultes Dienststelle steht seit Jahren in der Kritik. Ermittler und andere Beamte sprachen von einem Fiasko, die FIU sei »blind und taub«. Der Spiegel berichtete damals, dass Verdachtsfälle nach Hinweisen von Banken zu lange unbearbeitet blieben, die Ausstattung mit Personal und IT unzureichend sei und es keinen Zugang zu wichtigen Datenbanken der Landeskriminalämter gebe. Oft werden Polizei und Staatsanwaltschaften zu spät informiert und wenn, könnten Ermittler mit den Informationen wenig anfangen.

Ein »Problem mit Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland«, hatte auch Transparency-Deutschland-­Chefin Edda Müller am 21. Januar 2019 in der Zeitschrift Capital angeprangert. »Die geltenden Gesetze und die Ausstattung der Ermittlungsbehörden stehen auch angesichts der Grenzenlosigkeit internationaler Finanzströme in keinem Verhältnis dazu.«

Es gebe hier ein enormes Dunkelfeld, hatte De Masi 2018 der Nachrichtenagentur dpa gesagt. »Vor allem Notare sind in der Pflicht, Verdachtsfälle auch zu melden.« Makler und Notare würden praktisch keine Fälle melden und damit kaum zur Geldwäschebekämpfung beitragen, kritisierte auch Müller. Von knapp 60.000 Verdachtsmeldungen 2017 stammten nur rund 20 Hinweise von Immobilienmaklern.

Fortschritte im Kampf gegen illegale Immobilientransaktionen verspricht sich Transparency durch die Digitalisierung und Zentralisierung der Grundbücher. Ein zentrales Grundbuch, das jederzeit öffentlich einsehbar ist, dürfte Geldwäscher abschrecken. Doch wenn man da nur den Eintrag findet, nicht aber den eigentlichen Besitzer, sondern wie oft eine Briefkastenfirma, wäre nichts gewonnen. Deshalb fordert das »Netzwerk Steuergerechtigkeit« seit Jahren ein Transparenzregister, in dem die Hintermänner genannt werden.

Anders als in Deutschland, wo nicht genau zu ermitteln ist, wem eigentlich was gehört, ist es in Italien. Das Land hat ein zentrales Immobilienregister und folglich mehr Ermittlungserfolge als deutsche Behörden. Auch die meisten anderen EU-Staaten haben ein solches Register eingeführt. Hierzulande aber denken weder die Regierung noch die sie tragenden Bundestagsparteien nicht daran, nachzuziehen. Die ARD-Sendung »Monitor« hatte schon 2017 Experten zitiert: »Der Immobilienmarkt in Deutschland sei zu einem Eldorado für Geldwäsche und Kriminelle geworden und ausgerechnet die deutsche Bundesregierung hat einiges dafür getan, dass das auch so bleibt.«

Federführend dabei sei der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gewesen, so »Monitor«. Die EU wollte, dass alle Mitgliedstaaten ein zentrales Immobilienregister einführen. Aber Schäuble blockierte die Gesetzesinitiative. Der aktuelle Finanzminister und SPD-»Kanzlerkandidat« Olaf Scholz hat ebenfalls keinen Versuch unternommen, ein solches Verzeichnis einzuführen. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass Deutschland seinen Status als Paradies für die weltweite Geldwäsche im nächsten Jahr verlieren wird.