Am Rande der Existenz

Arne Immanuel Bänsch/dpa Den Beschäftigten des Bodenpersonals drohen drastische Einschnitte

Zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gibt es eine Einigung. Das teilten beide Seiten am Donnerstag übereinstimmend mit. Diese solle vorerst bis Ende des Jahres gelten und den Weg für weitere Verhandlungen über einen längerfristigen Krisentarifvertrag freimachen.

Die Airlines stecken in der Krise. Rund 70 Prozent des Flugverkehrs sind weiterhin wegen Reisewarnungen blockiert, teilte der Branchenverband BDL am Donnerstag mit. Den Konzernen entgehen Prognosen zufolge knapp 17 Milliarden Euro an Einnahmen. Grund genug für die Unternehmen, zumindest einen Teil der Verluste auf ihre Beschäftigten abzuwälzen.

Die Lufthansa verlangt vom Personal Lohnverzicht. Rund 22.000 Vollzeitstellen will der Konzern weltweit streichen, rund 11.000 davon in Deutschland. Um mindestens 20 Prozent sollen die Personalkosten reduziert werden. Nur so seien betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

Die VC ist bereit dazu. In schwierigen Zeiten stehe man hinter dem Konzern, hatte die Pilotenvertretung am Mittwoch erklärt. Eine erste Einigung wurde erzielt: Der Konzern stockt das Kurzarbeitergeld weniger auf als geplant. Der Unternehmerbeitrag für die betrieblichen Vorsorgeleistungen wird gekürzt, und die Piloten verzichten auf einen Teil ihrer Vergütung. Im Gegenzug wird bis Ende März 2021 niemandem aus betrieblichen Gründen gekündigt.

Für einen längeren Zeitraum wollen Unternehmensvertreter die Arbeitsplätze ihrer Piloten allerdings nicht garantieren. »Die deutliche Überkapazität bei den Piloten wird jedoch erheblich länger als bis März 2021 bestehen«, heißt es in einer Erklärung. Deswegen könne man die Zahl der Kündigungen nur begrenzen – es sei denn, das Personal zeige sich mit langfristigen Lohnkürzungen einverstanden.

Bei der VC stößt diese Haltung auf Missmut. Präsident Markus Wahl sagte: »Wir weisen die Drohung der Lufthansa, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, klar zurück«. Sozialpartnerschaft müsse auch in schwierigen Zeiten zeigen, wie belastbar sie ist. Wenig kämpferisch fügte er hinzu: Die Piloten seien bereit, einen spürbaren Beitrag zu leisten, um das gesamte Cockpitpersonal an Bord zu halten.

Neben den Gehaltskürzungen ist ein Knackpunkt bei den Verhandlungen mit der VC das »Projekt Ocean« (siehe jW vom 18. August). Unter diesem Namen will die Lufthansa eine neue touristische Plattform aufbauen, für die niedrigere Tarife gelten sollen. Für »Ocean« sollen vor allem Piloten aus verschiedenen Tochtergesellschaften zum Einsatz kommen – voraussichtlich mit entsprechenden Einbußen beim Entgelt. Der Konflikt ist vorprogrammiert: Mitten in der Krise eine solche Plattform ins Leben zu rufen, sei das gute Recht der Lufthansa, sagte Marcel Gröls, bei der VC verantwortlich für die Tarifpolitik. »Genauso wie es das gute Recht des Cockpitpersonals ist, diese Plattform angemessen tarifieren zu wollen.«

Die Verhandlungen mit Verdi hatte die Lufthansa abgebrochen. Die Gewerkschaft, die rund 35.000 Beschäftigte vertritt, ging beim Lohnverzicht aus Sicht der Unternehmensführung nicht weit genug. Verdi hatte bei den Verhandlungen bereits zu Beginn einen Beitrag von 600 Millionen Euro angeboten, der über einen Zeitraum von drei Jahren erbracht werden sollte, bestätigte Mira Neumaier von der Leitung Berufsfachgruppe Luftverkehr in der Gewerkschaft am Donnerstag gegenüber jW. Dieser Beitrag bedeute »laut den Zahlen der Lufthansa beim durchschnittlichen Einkommen der Bodenbeschäftigten einen Verzicht von bis zu 20 Prozent des Einkommens«, so Neumaier. Die Forderungen des Konzerns gingen aber so weit, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende, Christine Behle, dass Beschäftigte, die sich jahrelang für das Unternehmen eingesetzt hätten, an den Rand des Existenzminimums getrieben würden. »Das ist für die Beschäftigten nicht verkraftbar.«

Das Unternehmen sei zudem nicht bereit gewesen, einen wirksamen Kündigungsschutz auszusprechen, so Neumaier. Die Vereinbarungen sollten innerhalb von zwei Wochen kündbar sein. Das sei wie eine Versicherung, die im Schadensfall nicht zahlt. Man habe aber von den Gewerkschaftsmitgliedern das klare Signal bekommen, dass sie sich keinen Blankoscheck auf die Zukunft leisten könnten.

Bislang verweigere sich die Lufthansa der weiteren Diskussion. Seit dem Verhandlungsabbruch habe es kein Signal des Entgegenkommens seitens des Konzerns gegeben, sagte Neumaier. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen neun Milliarden Euro an Staatshilfen bekommen hat, sei das Verhalten des Konzerns völlig inakzeptabel. Behle betonte: »Die Bundesregierung ist nun am Zug, ihren Einfluss auf das Unternehmen zum Schutz von Beschäftigung und Erhalt der deutschen Infrastruktur im Luftverkehr geltend zu machen«.