Milz und Maske

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Blaue Maske: Teilnehmerin einer Kundgebung der AfD in Dessau (22.5.2020)

Im Vorfeld der am Freitag anstehenden Entscheidung des Berliner Landgerichts über die Rechtmäßigkeit der Annullierung der Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz in der AfD machen er und sein politisches Umfeld mit bizarren Auftritten von sich reden. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der im November 2019 als Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses abgewählte Abgeordnete Stephan Brandner einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst hatte, weil er in einem Zug keine Gesichtsmaske tragen wollte. Kalbitz hatte in den Tagen davor in der »Milzriss-Affäre« um seinen Parteifreund Dennis Hohloch für Schlagzeilen und Häme gesorgt. Nun wird die Luft für ihn immer dünner – gleich zwei Staatsanwaltschaften ermitteln gegen ihn.

Am Montag verzichtete Kalbitz endgültig auf den Vorsitz der brandenburgischen AfD-Fraktion, den er zuletzt hatte ruhen lassen. Zur Begründung zitierte die Fraktion Kalbitz mit den Worten, er sei der festen Überzeugung, dass sein Rücktritt der richtige Beitrag sei, der »fortlaufenden medialen Skandalisierung als auch der innerparteilichen Instrumentalisierung keine weitere Nahrung zu geben«. Auslöser für den Rücktritt dürfte der Wirbel um einen Schlag »zur Begrüßung« gewesen sein, den Kalbitz am 10. August im Büro eines Referenten der Fraktion dem amtierenden Fraktionschef Hohloch verpasst haben soll.

In der Partei wird weiter diskutiert, ob es sich bei dem Hieb um einen »freundschaftlichen Knuff« in die Seite zur Begrüßung oder um einen vorsätzlichen Schlag gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft Potsdam leitete von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren gegen Kalbitz wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Ernster muss Kalbitz wohl die Ermittlungen nehmen, die die Berliner Staatsanwaltschaft gegen ihn aufgenommen hat. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass Kalbitz vor dem Landgericht Berlin im Juni zwei eidesstattliche Versicherungen abgegeben und dabei bewusst unwahre Angaben gemacht habe, teilte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Kalbitz hatte versichert, kein Mitglied des verbotenen Vereins »Heimattreue Deutsche Jugend« (HDJ) gewesen zu sein. Bei den eidesstattlichen Versicherungen gehe es um die Mitgliedschaft in der HDJ beziehungsweise in der Vorgängerorganisation »Die Heimattreue Jugend«. Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit dem 3. August.

Unterdessen ist der sachsen-anhaltische Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann aus der AfD ausgeschlossen worden. Die Entscheidung fällte das Landesschiedsgericht am Mittwoch. Pasemann rechnete sich wie Kalbitz der offiziell aufgelösten »Flügel«-Strömung zu. Der frühere Landesschatz- und ehemalige stellvertretende Bundesschatzmeister sollte schon 2018 ausgeschlossen werden. Damals lehnte der Bundesvorstand einen entsprechenden Antrag des Landesverbandes ab. Pasemann soll als Bundestagsabgeordneter seit 2018 mehr als eineinhalb Jahre lang nicht die in der Satzung festgeschriebene Mandatsträgerabgabe überwiesen haben. Zudem war Pasemann im Februar mit einem antisemitischen Tweet aufgefallen: Er hatte über ein Foto des früheren Vizechefs des Zentralrats der Juden, Michel Friedman, »Der ewige Friedman!« geschrieben.

Der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner, der ebenfalls dem protofaschistischen »Flügel« zugerechnet wurde, hat derweil andere Probleme. Weil er keine Schutzmaske trug, hatte er am 12. August einen Polizeieinsatz und die Verspätung eines ICE ausgelöst, der von Berlin unterwegs ins Ostseebad Binz auf Rügen war. Ein Zugbegleiter rief die Polizei zu Hilfe, weil Brandner sich weigerte, eine Maske anzulegen. Bundespolizisten seien im vorpommerschen Pasewalk zugestiegen, mussten aber bis Anklam mitfahren, da Brandner sich in der Zugtoilette befand. Brander habe die Toilette mit einer Maske verlassen und sei sodann belehrt worden, dass das Tragen der Maske im Zug eine zwingende »Beförderungsvoraussetzung« sei, so die Bundespolizei.