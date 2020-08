Landesparlament fordert Aufklärung

Tim Lüddemann/dpa Antifaschistische Demonstration auf dem Neuköllner Hermannplatz (30.8.2018)

Nach Jahren mit ins Leere laufenden Ermittlungen und ohne Festnahme von Tätern haben alle Fraktionen im Berliner Landesparlament am Donnerstag eine lückenlose Aufklärung der rechten Anschlagsserie im Bezirk Neukölln gefordert. Allerdings verwahrten sich die Opposition aus CDU, FDP und AfD wie auch die regierende SPD gegen Vermutungen, dass es in Berlins Polizei oder Justiz rechte Tendenzen oder Netzwerke gebe. Das sei nicht der Fall.

Linke-Fraktionschefin Anne Helm sagte, viele Opfer rechter Attacken und Adressaten von Morddrohungen nicht nur in Neukölln hätten das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Sicherheitsbehörden verloren und teils sogar Angst vor Polizei. Viele Menschen, die sich in dem Stadtbezirk gegen rechte Strukturen engagierten, müssten seit Jahren mit Neonaziangriffen leben. Vorwürfe, Polizisten oder Staatsanwälte kooperierten mit Rechten, müssten ausgeräumt werden, so Helm. Deshalb unterstütze sie Pläne des Senats, eine externe Ermittlungskommission einzurichten. Gleichzeitig erneuerte Helm die Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Die Grünen-Abgeordnete June Tomiak verwies auf »Pannen, Ermittlungsfehler, Organisationschaos, Namensverwechslungen, Zuständigkeitsverwirrungen und letztlich viele Opfer, die sich alleine gelassen fühlen«. Sie bilanzierte: »Wir haben ein Problem bei der Polizei, dem Verfassungsschutz und der Justiz.« CDU-Fraktionschef Burkard Dregger warf dem »rot-rot-grünen« Senat im Gegenzug vor, den Sicherheitsbehörden der Stadt nicht genügend den Rücken zu stärken.

Zur Anschlagsserie in Neukölln seit 2016 rechnen die Ermittler mehr als 70 Straftaten gegen Menschen, die sich gegen neonazistische Strukturen engagieren. Darunter sind 14 Brandanschläge. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte vor zwei Wochen sämtliche Ermittlungsverfahren zu dem Komplex übernommen. Grund ist der Verdacht, dass ein Staatsanwalt die Ermittlungen verschleppt haben könnte. Zwei Verdächtige hatten sich darüber ausgetauscht, dass er der AfD nahestehe und man von ihm nichts zu befürchten habe. (dpa/jW)