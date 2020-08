Mit Hirn und Herz

imago images/ZUMA Press Gibt die Richtung vor: Kyle Lowry am Ball

Es war das Jahr 2019, als sich die Toronto Raptors zum ersten Mal in der Klubgeschichte die Meisterschaft der nordamerikanischen Profiliga der Männer »National Basketball Association« (NBA) holten. In den Jahren zuvor hatte die einzige kanadische Franchise der besten Basketballiga der Welt in der regulären Saison stets zu den stärksten Mannschaften gehört, nur um in den Play-offs in schöner Regelmäßigkeit an LeBron James und dessen Cleveland Cavaliers zu scheitern.

Vor allem die Verpflichtung von Weltklassespieler Kawhi Leonard, so der allgemeine Tenor, war das entscheidende Puzzleteil, um aus den Raptors ein Meisterschaftsteam zu formen. Doch ist die Rolle von Manager Masai Ujiri nicht zu unterschätzen. Dieser war das Risiko eingegangen, einen Trainerwechsel vorzunehmen und den etablierten Dwane Casey gegen den unbekannten Nick Nurse auszutauschen. Casey wurde kurz nach seiner Entlassung 2018 noch zum Trainer des Jahres gewählt. Trotz der Erfolge von Casey sah Ujiri offenbar nicht genug Weiterentwicklung im Spiel seines Teams.

Leonard war 2018 von den San Antonio Spurs nach Toronto getradet worden, sein Vertrag lief bei der Ankunft in Kanada nur noch ein Jahr; nach dem Gewinn der Meisterschaft verließ er die Raptors in Richtung seiner Heimat Kalifornien. Die Los Angeles Clippers, Leonards neues Team, zählen in dieser Saison zu den Favoriten auf den Meistertitel. Einen Status, den Toronto aufgrund des Abgangs von Leonard vor der aktuellen Spielzeit eigentlich eingebüßt hatte.

Eigentlich. Denn die Raptors gehörten vor dem Start der diesjährigen Play-offs (Beginn 17. August) weiterhin zu den besten Mannschaften der Liga und zum erweiterten Kreis der Favoriten. In der Endrunde treffen sie als zweitbestes Team der Eastern Conference (Bilanz: 53 Siege, 19 Niederlagen) auf die Brooklyn Nets. Das erste Duell am Montag abend (Ortszeit) entschied der amtierende Titelverteidiger gleich einmal deutlich mit 134:110 für sich.

Bester Werfer war Point Guard Fred VanVleet mit 30 Punkten. Ein Spieler, der exemplarisch für die Fähigkeiten von Manager Ujiri steht, Talente zu entdecken. Das gelang ihm auch bei Pascal Siakam: Der 26jährige Power Foward aus Kamerun ist nach dem Abgang von Leonard wohl der beste Spieler der Raptors.

»Die Medien reden nicht über die Raptors, weil Kawhi weg ist – aber alle Spieler wissen, wie großartig sie sind. Ohne Wenn und Aber«, sagte LeBron James über den Konkurrenten aus Kanada. Großartig sind die Raptors dabei vor allem auf der Trainerbank besetzt. Coach Nurse gehört zu den Besten seines Fachs und hat eine hart spielende Einheit geformt, die auch taktisch gesehen herausragend agiert. Man könnte sagen, die Raptors verfügen gleichermaßen über Herz wie Hirn. So gelang es, den Verlust von Leonard aufzufangen.

Bei der Defensivarbeit gehören die Raptors zur Elite der NBA. Statistisch auffällig ist in diesem Punkt, dass die Mannschaft zwar viele Drei-Punkte-Würfe des Gegners zulässt, der diese aber nur mit einer geringen Quote verwandeln kann. Anders gesagt, verteidigen nur wenige Teams den Dreier so gut wie die Raptors.

Mit Spielern wie eben Siakam, OG Anunoby oder Norman Powell haben sie exzellente Verteidiger im Kader, die gleichzeitig echte Teamplayer sind. Das gilt auch für den zweiten Point Guard, Kyle Lowry: Der 34jährige ist der Leader auf dem Feld und gibt in Sachen Mentalität die Richtung vor. Lowry zählt seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern auf seiner Position, ohne jedoch dabei immer die verdiente Wertschätzung zu erfahren.

Am Ende wird es für die Raptors wahrscheinlich nicht zur Titelverteidigung reichen – ihre Mischung aus mentaler Stärke, Teamgeist und effektiver Verteidigung wird in den Play-offs aber viele Gegner vor Probleme stellen. Und wer weiß, vielleicht treffen sich Leonard und die Raptors im Finale wieder.