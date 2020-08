Erfolgreicher Monopolist

Jutrczenka/dpa/Pool Ohne dpa undenkbar: RKI-Pressekonferenz im April mit wenigen zugelassenen Kameras und Fotografen

Die Unternehmensgruppe um die Deutsche Presseagentur (dpa) kann erneut steigende Einnahmen verzeichnen. Der Gesamtumsatz des Medienunternehmens belief sich 2019 erstmals auf 142,5 Millionen Euro, wie die marktbeherrschende Nachrichtenagentur Deutschlands am Dienstag zur Gesellschafterversammlung in Hamburg mitteilte. 2018 waren es 139,8 Millionen Euro.

Der Kerngesellschaft dpa GmbH gelang es den Angaben zufolge, »in einem Marktumfeld mit sinkenden Auflagen von Presseprodukten den Umsatz mit 92,9 Millionen Euro auf nahezu demselben Niveau des Vorjahres« zu halten. Der Gewinn ging in diesem Bereich von 1,5 Millionen Euro auf 1,3 Millionen Euro zurück. Wichtige Beiträge zum Gruppenergebnis hätten auch die Tochterunternehmen dpa Infocom GmbH (Digitalprodukte), die News aktuell GmbH (Angebote für Kommunikationsabteilungen und PR-Agenturen) und die dpa Picture Alliance GmbH (Bild/Video) erbracht. »Die vorliegenden Ergebnisse sind ein solides Fundament, auf dem wir die aktuellen Coronaherausforderungen meistern können«, kommentierte Geschäftsführer Peter Kropsch die Zahlen.

Chefredakteur Sven Gösmann sagte: »In Coronazeiten hat die dpa mit ihrem vielfältigen Angebot gezeigt, welchen außerordentlichen Stellenwert« sie habe. »Sie war und ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Berichterstattung unserer Kunden.«

Das wird überdeutlich, wenn man die regionalen und überregionalen Medienangebote der Privaten und Öffentlich-rechtlichen zu konsumieren gezwungen ist. Viele Redaktionen übernehmen offenbar die dpa-Texte eins zu eins – unabhängig davon, wieviel Meinung bereits in den angeblichen Nachrichten eingearbeitet ist. Bei Meldungen und Berichten gibt dpa den Rahmen (Frame) vor, in dem Medienberichte im Mainstream dann an die »Konsumenten« weitergereicht werden. Durch die fast flächendeckende Monopolstellung (ein wenig Konkurrenz gibt es noch von Reuters oder AFP) kann das nicht verwundern. Mit Meinungs- und Informationsvielfalt dürfte die Agentur jedenfalls nicht werben.

Und die dpa setzt auf Wachstum. Sie hat vor einigen Monaten die Videonachrichtenagentur Tele News Network (TNN) übernommen. Zudem stieg sie in die vor allem bei Journalisten selbst beliebte Podcastproduktion ein. Chefredakteur Gösmann betonte, es sei gelungen, »die Agentur auf den wichtigen Wachstumsmärkten Video und Audio voranzubringen«.

Die Deutsche Presseagentur besteht seit 1949. Gesellschafter sind annähernd 180 deutsche Medienunternehmen. Im Konzern waren eigenen Angaben zufolge 2019 durchschnittlich rund 1.250 Mitarbeiter beschäftigt, darunter mehr als 670 im Kerngeschäft Nachrichtenagentur. Diese gibt an, unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen zu arbeiten. (dpa/jW)