Einschneidende Erfahrung

Zu jW vom 8./9.8.2020: »›Seither kein einziger Rassist entwaffnet‹«

Sechs Monate nach den Morden in Hanau möchte ich mich zu Wort melden und aufzeigen, wie schrecklich und terroristisch jede fremdenfeindliche oder rassistische Gewalt ist. (…) Zuerst lohnt es sich, der Frage nachzugehen, inwiefern dieses Blutbad als fremdenfeindlich zu bezeichnen ist. (…) Welcher Minderheit gehörte Gökhan G. als in Hanau geborener Maurer an, wenn seine Familie bereits seit den 60ern in Deutschland lebt? Oder Fatih S., dessen größte eigene Migrationserfahrung ein Umzug von Regensburg nach Hanau war? (…) Bis auf zwei Roma waren die Opfer keiner Minderheit zugehörig, und doch war das in der Wahrnehmung des Täters anders. (…) Gut integrierte Mitbürger werden durch rechte Ideologie zu kriminellen und gewalttätigen Ausländern gestempelt (…). Das Verbrechen darf dabei keinesfalls rein psychologisch gedeutet werden. Dass diese Betrachtungsweise an der Realität scheitert, macht auch das Bekennerschreiben deutlich. Zwar beansprucht der Täter, dieses unabhängig verfasst zu haben, doch orientiert er sich stark an rechten Autoren wie Björn Höcke und Thilo Sarrazin und der »Identitären Bewegung«. Doch was sind die Folgen einer solchen Tat? (…) Meine Eltern und auch ich haben einen russlanddeutschen Migrationshintergrund, was zur Folge hat, dass wir ähnlich wie viele »Gastarbeiter« sowohl in Deutschland als auch im »alten Land« nicht als richtig zugehörig wahrgenommen werden. Unsere ethnische Identität ist ein Grauton. Lange war mir dies egal. Ich bin in Deutschland geboren, und meine Eltern konnten sich schnell ein gutes Leben hier aufbauen. Das Zugehörigkeitsgefühl zerbrach aber, als meine Großmutter von ihrer Nachbarin als »Scheißrussin« bezeichnet wurde und mit 80 Jahren einen Schlag ins Gesicht bekam. Gewalt gegen das als »fremd« Wahrgenommene verursacht immer genau das, nämlich das Gefühl, irgendwie doch nicht dazuzugehören. (…) Für die weiteren 20 Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund ist die Situation eine ähnliche. Gerade bei Blutbädern wie in Hanau ist die Verunsicherung einschneidend, ja fast eine Zäsur.

Christian Gerlin, per E-Mail

Verspielte Chance

Zu jW vom 17.8.: »Der falsche Mann«

Leo Schwarz geht als Rezensent mit Heinz Niemann, Wissenschaftler, Zeitzeuge und intimer Kenner der DDR und der SED-Geschichte, hart ins Gericht. Warum eigentlich? Auch aus meiner Erfahrung hat Heinz Niemann hinsichtlich des strategischen Bruchs von 1970/1971 einfach recht. Es ging beim Neuen Ökonomischen System (NÖS) um den Übergang von der bürokratisch administrativen Leitung der Volkswirtschaft zu einer Leitung der Wirtschaft mit vorwiegend ökonomischen Mitteln, um eine ökonomische Vitalisierung der sozialistischen Volkswirtschaft in der DDR, flankiert durch ein Programm des Ausbaus der sozialistischen Demokratie. Dieses Konzept musste aufgegeben werden. Die Volksrepublik China hat ab 1978 Ähnliches mit großem Erfolg auf den Weg gebracht. Leo Schwarz hat dazu offenbar eine andere Meinung. Aber warum bringt er keine Argumente, die diese Meinung stützen? Es geht dabei nicht bloß um die Person Erich Honecker. Es geht um den Abbruch einer »zukunftsträchtigen Strategie« unter dem Druck der Sowjetunion mit Zustimmung der großen Mehrheit der politischen Führung der DDR. Der rapide Rückgang der produktiven Investitionen und die zunehmende politische und wirtschaftliche Instabilität seit Anfang der achtziger Jahre belegen die negativen Folgen dieses Bruchs. Dabei wäre eine Fortsetzung des NÖS-Konzepts sicherlich nur als eine konzertierte Aktion von Berlin über Moskau bis Beijing erfolgreich gewesen. Erhard Crome würdigt diesen ganz wichtigen Aspekt im »Lesebuch« von Heinz Niemann in seiner Rezension im Blättchen 2020/Nr. 17. Er spricht von einer »Chance«, die »durch den Bruch mit der NÖS-Strategie nach 1971 verspielt wurde«.

Ekkehard Lieberam, Leipzig

Keine Einmischung

Zu jW vom 17.8.: Abgeschrieben: »Dialog unterstützen«

Andrej Hunkos (…) Erklärung zur Situation in Belarus muss ich widersprechen. Er meint, dass »die europäischen Länder die Forderungen der belorussischen Opposition nach Dialog und einem runden Tisch konkret unterstützen« sollten. Das wäre eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates, eine Politik, die im Westen immer mehr als legitim, ja zum Teil als notwendig angesehen wird, so zum Beispiel gegenüber Syrien und Venezuela. Solche Außenpolitik aber, die direkt oder indirekt auf die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates Einfluss nimmt, widerspricht dem Völkerrecht und schadet dem internationalen Frieden. Es ist zwar nicht zu übersehen, dass es in Belarus große innere Probleme gibt, doch die können nur innerhalb des Landes gelöst werden, nicht aber von außen.

Hartmut Drewes, Bremen

Zweierlei Maß

Zu jW vom 17.8.: »Verhärtete Fronten«

Es erscheint paradox. Da verurteilen deutsche Politiker (…) das Vorgehen der belarussischen Sicherheitskräfte. Der Ruf nach Sanktionen ist sofort da. In unterschiedlichen Medien kann man lesen, dass Polizei und Sondereinheiten mit großer Brutalität gegen die Demonstranten vorgingen. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte in diesem Zusammenhang; »Wir verurteilen den Einsatz von Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen…«. Im Prinzip ist eine Verurteilung von Gewalt schon richtig, aber wie von selbst stellt sich hier die Frage nach den Handlungen der deutschen Polizei bei den Großeinsätzen gegen die Castor-Demonstranten, im Hambacher Forst, beim G-20-Gipfel in Hamburg usw. Bilder, die denen aus Minsk kaum nachstehen. Forderungen nach Sanktionen gegen Deutschland gab es damals nicht. Kein Wort darüber, dass bis vor mehreren Jahren belarussische Polizeieinheiten von Deutschland ausgebildet wurden, was somit auch eine Grundlage für das gegenwärtige Vorgehen bildet. (…)

Dietmar Hänel, Flöha