Der Urahn der europäischen Amokläufer

Wagner ist der Urahn aller europäischen Amokläufer. Wer nun an den Komponisten Richard denkt, geht fehl. Gemeint ist Ernst August Wagner (1874–1938). Am 4. September 1913 erstach der Hauptlehrer in Degerloch seine Frau und seine vier Kinder. Den Mord an der eigenen Familie, gab er später zu Protokoll, habe er aus Mitleid begangen, um seine Frau und die Kinder vor zukünftigem Leid zu bewahren und ihnen die Schande des Weiterlebens nach seiner Tat zu ersparen. Nach dem ersten Akt der Tat fuhr er mit dem Fahrrad nach Stuttgart, von da aus mit dem Zug weiter nach Mühlhausen an der Enz, wo er in der Jahren 1901/1902 als Lehrer an der Volksschule tätig gewesen und dann, weil er die Tochter des örtlichen Gastwirts geschwängert hatte, strafversetzt worden war. Dort legte er nachts Feuer und tötete in dessen Schein mit seinen mitgeführten Mauserpistolen neun weitere Menschen und verletzte elf, einige schwer.

Und warum das alles? Weil er angenommen hatte, alle Welt wisse von einer viele Jahre zurückliegenden sodomitischen Verfehlung, von der in seinen später verfassten autobiographischen Aufzeichnungen die Rede ist. Überall, wo er auftauche, werde über ihn getuschelt und gespottet. Dabei wusste kein Mensch von dem Akt der Sodomie, und es ist fraglich, ob er überhaupt je stattgefunden hat. Er habe unter dem ständigen Getuschel und der üblen Nachrede derart gelitten, dass er schließlich seinen Rachefeldzug geplant und durchgeführt habe. Am Ende seines Wütens wurde er – selbst schwerverletzt – überwältigt. Da der zu Rate gezogene Psychiater Dr. Robert Gaupp einen Verfolgungswahn diagnostizierte, wurde Wagner vor Gericht exkulpiert und lebenslänglich in eine Irrenanstalt eingewiesen. Bis heute begegnet man dem Hauptlehrer Wagner in Psychia­trielehrbüchern im Kapitel über paranoide Psychosen. Er verbrachte den Rest seines Lebens in der Heil- und Pflegeanstalt Winnental in Winnenden. Er erhielt eine Einzelzelle und betätigte sich als Schriftsteller und Dramatiker, bis er 1938 an Tuberkulose starb.

Wer sich eingehender mit dem Fall Wagner befassen möchte, findet in dem insgesamt lesenswerten Buch von Philipp Blom »Der taumelnde Kontinent« (München 2011) ein Kapitel über »Wagners Wahn« und weitere Literaturhinweise.