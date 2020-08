Renitenz in Hochform

Tom Höhne Dichtender Steilwandkletterer: Will Staple bei einer Lesung in einer Dießener Buchhandlung

Will Staples poetische Welt ist voll mit Salbeigestrüpp, Wind, Augustsonne, Schnee, Sterbensangst an Klippen, Lust, Verzückung, Nähe und Verlassenwerden; befänden sich seine Schriften in einer Schublade (die er freilich selbst gezimmert hätte), stünde womöglich etwas wie »politisch-schamanische Lyrik mit erotischer Note« darauf. Der US-Amerikaner lebt, um dem »Empire« möglichst aus dem Weg zu gehen, in einer nordkalifornischen Waldhütte, Marke Eigenbau, etwa drei Kilometer von der nächsten Straße entfernt, am Ende einer Schotterpiste. Nachdem er in den frühen 70er Jahren half, die Häuser von Allen Ginsberg und Gary Snyder aufzubauen und damit prägende Erfahrungen im Dunstkreis der späten Beat-Generation machte, entschied er sich irgendwann für ein Leben am Rand der Zivilisation. Von dort zieht der dichtende Handwerker, Liebeskünstler und Steilwandkletterer seine Kreise: China, Philippinen, Tibet, Schweiz …

Hier unten jault Coyote

Regelmäßig besucht er die Havasupai im Grand Canyon – einen Stamm, dessen Schamane und Arzt Dr. John S. Montoya ihm während einer Schwitzbadtherapie den Beinamen »Coyote« gab. »Im Himmel oben singen sie Lieder / zur Harfe – / hier unten jault / und heult Coyote / mit dem ganzen Körper.« Staple ist ein Dichter, der künstliche Unterscheidungen meidet, wo für ihn die Dinge in eins fallen; Poesie ist für ihn tatsächlich ein körperlich-sinnlich wirksamer Vermittler. In früher abgehaltenen Poetryworkshops stellte er Diplome aus für diejenigen, die es fertigbrachten, dass er beim Anhören eines ihrer Gedichte eine Gänsehaut bekam. Bei den Provinzlesungen in der Rhön, zu denen der Verleger Peter Engstler einlud, notierte er Gedichte auf Pappteller und schleuderte sie wie Frisbees ins Publikum, woraufhin es manchmal kleine Gerangel gab, um an die begehrten Souvenirs zu kommen. Dort lernte er auch seinen Übersetzer Egon Günther kennen. Dieser schuf für den Lyrikband »Pfeile«, der im vergangenen Herbst in der Stadtlichter-Presse erschien, kongeniale Brücken ins Deutsche. Und er verfasste ein Nachwort mit biografischen Details für die bisher umfangreichste Publikation des Autors in deutscher Sprache. Dem Buch beigefügt ist eine CD, für die der Dichter zwei Dutzend seiner Poeme eingelesen hat, dazu kommen einige atmosphärisch passende Stücke von Weltmusikpionier Roman Bunka an der Gitarre.

Der Band versammelt Gedichte aus mehr als vier Jahrzehnten, die zwischen 1977 und 2017 in diversen Einzelausgaben erschienen sind. Ein nahezu komplett vertretenes Werk trägt den Titel »The Only Way to Reduce Crime is to Make Fewer Acts Illegal« (1996). Darin finden Staples Gedichte, die von einer ruhigen, klaren, nichtdualistischen Betrachtung der Welt zeugen, zu Renitenz in Hochform. Mit hintersinnig-ironischen Headlines (»Protect the Police«, »I Am Against Justice« etc.) stellen sie bloß, was hoheitliche Eingriffe in individuelle Betätigungen, wie beispielsweise das meist harmlose Vergnügen, sich einen Rausch zu verschaffen, mit sich bringen: »›Frei sein‹ ist eine Frage der Ökonomie, / Freiheit ist kostspielig. / Die wahren Verbrecher / sind diejenigen, die andere hinter Gitter bringen«; oder: »Die Lakaien der Unterdrücker sind auch Opfer.« Dabei beschreibt der Dichter sich als einen »Dieb«, der »Wunder und wundersame Verbrechen [schenkt]; ein[en] Lügner, der stets die Wahrheit sagt«.

Gelächter in Gedichten

Von sich selbst sagt Will Staple, mit der Wildniserfahrung seines Lebens, hängend an Felswänden, stromernd in Großstadtdschungeln: »Ich gehe nie in die Irre / weder im Wald noch in der Stadt / weil mich nie schert / wo ich bin.« Eine Episode, die sich in Berlin ereignet hat, wirft ein Schlaglicht auf sein poetisches Verständnis. Die Bötzow-Brauerei an der Prenzlauer Allee bestand von 1864 bis 1945, dem Geburtsjahr Staples. Nun werden die Reste ihres Gebäudes umgebaut, die Arbeiten haben inzwischen die Ter­rasse am Südzipfel des Areals erreicht. Auf dieser Terrasse, am Gedenkstein für Karl Liebknecht, der inzwischen abgeräumt wurde, gab es vor einigen Jahren eine Lesung. Der Beat-Schamane in Zimmermannshose las seine Gedichte: »Wir werden’s nicht mehr erleben, / Camarado, / wir werden sterben mitten / im Kampf, / (…) doch lass mein Gelächter erschallen, / (…) in den Straßen, / (…) in Gedichten und auf Festen, / während wir uns noch erfreuen / am Kampf.« Publikum war nicht zugegen, dem Dichter war es egal. »Laut spreche ich zu den ziehenden Wolken, danke der Lebenskraft für alles, was sie gegeben hat / und, erbarmungslos, noch geben wird –«. Heute wird Will Staple 75 Jahre alt.