Umit Bektas/Reuters Gläubige nehmen am Freitagsgebet außerhalb der Hagia Sophia in Istanbul teil (14.8.2020)

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die im 6. Jahrhundert erbaute Hagia Sophia wieder zur Moschee erklärt, nachdem sie mehr als 85 Jahre lang ein Museum war. Nun steht sie unter der Aufsicht der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Was ist der Grund für diesen Schritt?

Die Entscheidung, die Hagia Sophia nach so langer Zeit zur Moschee zu erklären, ist nichts anderes als Machtkalkül und Arroganz. Dabei sollten Geschichte und Kultur der Menschheit ganz grundsätzlich in keinem Land von den politischen Mächten instrumentalisiert werden. Das gilt nicht nur für die Türkei. Kein Staat hat das Recht auf die alleinige Verfügung über dieses gemeinsame Erbe aller Menschen. Diese Werke sind für uns Brücken von der Vergangenheit in die Zukunft. Sie dürfen insbesondere nicht zum Machterhalt der Herrschenden benutzt werden.

Dieses Prinzip gilt aus unserer Sicht sowohl für die Hagia Sophia als auch für Hasankeyf. Die antike Stadtfestung ist eines der riesigen Werke der menschlichen Kultur gewesen und genau deshalb wird sie durch einen Staudamm zerstört. Geschichte soll in Vergessenheit geraten. Recep Tayyip Erdogan ruft zur Errichtung eines Kalifats auf und will seine neoosmanischen Träume verwirklichen.

Bereits in den Jahren 2011 und 2012 wurden Baudenkmäler mit dem Namen Hagia Sophia in Trabzon und Isnik zu Moscheen erklärt.

Ja genau. Diese Anordnungen sind eine gezielte Strategie der kulturellen und religiösen Umdeutung durch die türkische Regierung, die wir ablehnen.

Was sind die Forderungen der HDP bezüglich der Hagia Sophia?

Die getroffene Entscheidung ist historisch und kulturell absolut falsch. Die AKP-Regierung macht nichts anderes als Propaganda, um die eigene Macht zu sichern. Diese Maßnahme muss sofort rückgängig gemacht werden. Wir plädieren für die Schaffung einer neuen, nicht-staatlichen Institution. Ab sofort müsste der Schutz der Hagia Sophia von einem Team von Wissenschaftlern gewährleistet werden, das von der UNESCO überwacht wird. So könnte sie als Kulturwerk erhalten bleiben und von allen Menschen, unabhängig von ihrer Glaubensrichtung, besichtigt werden. Das Grundprinzip muss sein, dass das Weltkulturerbe auf der ganzen Welt vor dem Missbrauch und der Zerstörung durch politische Mächte zu schützen ist.

Mit der Umwidmung inszeniert sich Erdogan als starker Herrscher, manche Beobachter sehen darin allerdings eher ein Zeichen der Schwäche.

Es ist weder eine Stärke noch eine Schwäche von Erdogan. Hier zeigt er einfach, wie er sich seine gesellschaftliche Legitimität für die Zukunft sichern will. Mit der Umwidmung der Hagia Sophia will er ganz konkret vor den Wahlen seine 40 bis 45 Prozent Wählerschaft in der Türkei ansprechen und später damit für die Stimmabgabe zu seinen Gunsten mobilisieren. Die Machtdemonstration ist darüber hinaus für die Außenwelt gedacht. Er weiß, dass er in den Gesellschaften in Westeuropa stark abgelehnt wird, nicht zuletzt wegen der Angriffe auf Rojava (mehrheitlich von Kurden bewohnte nord- und ostsyrische Autonomieregion, jW) oder Libyen. Es geht ihm darum, auch in diese Richtung ganz öffentlich zu zeigen, dass sein Projekt die Errichtung eines Kalifats ist.

Nicht zufällig hat er das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia auf das Datum der Schließung des Vertrags von Lausanne mit England, Frankreich und weiteren Staaten gelegt. Mit diesem Vertrag vom 24. Juli 1923 konnte die Türkei die nach dem Ersten Weltkrieg geschlossenen Abkommen zu ihrem Vorteil korrigieren. Darauf beruhen die heutigen Grenzen zwischen Griechenland und der Türkei nach dem Krieg zwischen den beiden Ländern. Die Symbolpolitik nach innen kann also meiner Meinung nach nicht unabhängig von der Machtdemonstration nach außen betrachtet werden.