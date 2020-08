Bahner sollen verzichten

Julian Stratenschulte/dpa Zusatzstress während der Coronapandemie: Bahn-Mitarbeiter bei der Zugreinigung

Als die Coronaeinschränkungen im Frühjahr das öffentliche Leben weitgehend lähmten, garantierten auch Eisenbahner ein bundesweites öffentliches Verkehrsangebot und erwiesen sich als systemrelevant. Doch Dankbarkeit gibt es auch hier nicht. Denn nun sollen auch die Beschäftigten der bundeseigenen Deutschen Bahn AG (DB) Opfer bringen und Verzicht üben.

So hat die DGB-Bahngewerkschaft EVG am Montag vorgezogene Tarifverhandlungen mit dem Bahnvorstand aufgenommen, die mindestens bis Freitag dauern sollen. Sie sind direkte Folge eines Ende Mai von Vorstand, Konzernbetriebsrat, Bundesregierung und EVG ausgehandelten Papiers mit dem Titel »Bündnis für unsere Bahn«. Als Begründung dafür dienen starke Einbrüche im Personen- und Güterverkehr der Bahn und ein hoher operativer Verluste seit Beginn der Coronakrise im März.

Im »Bündnis« hatte der DB-Vorstand zugesagt, weiterhin keinen Stellenabbau vorzunehmen und die im Rahmen einer Rekrutierungsoffensive geplanten Einstellungen zu realisieren. Gleichzeitig will die Bundesregierung an den zugesagten Infrastrukturinvestitionen im Eisenbahnbereich festhalten und plant nach Angaben von EVG-Vorstandsmitglied und Verhandlungsführer Kristian Loroch »flankierende Maßnahmen« zur Stabilisierung der gesamten Branche des Schienenpersonen- und Schienengüterverkehrs.

Damit diese Vereinbarungen »wirksam werden«, hat sich die EVG im »Bündnis« verpflichtet, sie die ursprünglich für den 1. März 2021 geplanten Tarifverhandlungen vorzuziehen. »Wir werden aber weder dem Bund noch der DB AG einen Blankoscheck ausstellen«, so Loroch. Die EVG werde »frühzeitig Sorge dafür tragen, dass die Lasten der Coronapandemie nicht unseren Kolleginnen und Kollegen aufgebürdet werden«, machte sich der Gewerkschafter Mut.

Die vorzeitige Kündigung der Tarifverträge hat viele Eisenbahner überrascht. Es gibt kaum Zeit für eine gründliche Meinungsbildung der Basis über Tarifforderungen und die Frage, ob Zugeständnisse an das Management bei Löhnen und Arbeitsbedingungen überhaupt gewollt sind. Dass die Zeichen allerdings auf Lohnopfer der Beschäftigten stehen, hatte Bahnchef Richard Lutz im Juli bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz vor Medienvertretern betont. Es gehe konkret um die Einsparung von Personal- und Sachkosten in Höhe von vier Milliarden Euro bis 2024, so der Vorstandsvorsitzende. Von den Verhandlungen mit der EVG erwarte er eine »Untermauerung und Konkretisierung«. Mit der Lokführergewerkschaft GDL werde man »irgendwann und zu passender Zeit« reden, zeigte sich Lutz zuversichtlich. Die GDL war dem »Bündnis« nicht beigetreten und hatte zentrale Aussagen der Vereinbarung kritisiert.

Wie die geforderte »Untermauerung und Konkretisierung« aussieht, dürfte sich bald zeigen. Mögliche, vor allem für untere und mittlere Einkommensgruppen schmerzhafte »Zugeständnisse« der EVG wären Nullrunden für die kommenden Jahre, Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich, partielle Kurzarbeit oder gesteigerte Arbeitshetze.

Die Zugeständnisse von Bahnvorstand und Bund sind Ausdruck handfester Sachzwänge. Dass die DB auch nach dem operativen Verlust in Milliardenhöhe im ersten Halbjahr keine Entlassungen vornimmt, dürfte vor allem der Überalterung des Personals geschuldet sein, in dem »rentennahe Jahrgänge« stark vertreten sind. Seit der Jahrtausendwende wurde im Vorgriff auf einen angestrebten Börsengang bei Personal, Material und Infrastruktur »gespart«, um Investoren anzulocken. Das fällt den Bahnchefs erneut auf die Füße.

So ist das Management gezwungen, die »Rekrutierungsoffensive« fortzusetzen und an Plänen für Rekordinvestitionen festzuhalten. In den ersten sechs Monaten 2020 habe die Personalabteilung bereits rund 19.000 Bewerbungen positiv beantwortet, so der DB-Vorstand. Die Milliardenzusagen des Bundes für die Bahninfrastruktur sind Eingeständnis, dass dies über viele Jahre sträflichst vernachlässigt wurde. Und sie wirken zugleich als Konjunkturprogramm, mit dem der Bund die Krise überwinden will.