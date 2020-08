Angehörige machen Druck

Christine Schultze/dpa Gedenkort für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags unter dem Brüder Grimm-Denkmal in Hanau (11.8.2020)

Die vor einem halben Jahr von dem überzeugten Rassisten Tobias Rathjen begangene Mordserie sorgte kurz vor Beginn des coronabedingten »Lockdowns« bundesweit für Entsetzen. Doch in Sachen Aufklärung ist seitdem so gut wie nichts passiert. Die Angehörigen der Mordopfer ­Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu und Vili Viorel Paun sind noch immer maßgeblich auf sich allein gestellt.

Am Mittwoch fanden, sechs Monate nach dem Anschlag, in mehr als 30 Städten Gedenkaktionen statt, erklärte Emis Gürbüz, die Mutter von Sedat. Sie würden auch für die geplante Demonstration an diesem Sonnabend breite Solidarität erfahren, »die wir in unserem Kampf um Aufklärung dringend benötigen«. Die von den Angehörigen gegründete »Initiative 19. Februar« ruft für den 22. August unter dem Motto »Sechs Monate nach dem 19. Februar: Erinnerung – Gerechtigkeit – Aufklärung – Konsequenzen!« zu einer Demonstration in der hessischen Stadt auf.

Dabei soll nicht nur der Opfer gedacht werden. Vielmehr handelt es sich dabei auch um politische Manifestationen von Menschen, die von Staat und Behörden weitestgehend alleingelassen werden. Man werde die Versammlung am Wochenende nutzen, um »Konsequenzen zu fordern und in die Öffentlichkeit zu tragen«, sagte Niculescu Paun, der Vater von Vili Viorel. »Schöne Worte reichen nicht.« Weiteren Familien könne nur dann »das Leid erspart werden, das wir in Hanau erleben müssen«, sofern sich »wirklich etwas ändert«, betonte er. Die Erfahrung der letzten sechs Monate zeige: »Wenn wir nicht laut sind, dann werden der Staat und die Politiker nichts ändern.« Die Angehörigen müssten »weiter Druck machen« und würden »keine Ruhe geben«, ergänzte Filip Goman, der Vater von Mercedes, am Mittwoch.

Im Demonstrationsaufruf wird nicht weniger als die »Entnazifizierung des Bundestags, der Behörden und Institutionen und die Entwaffnung aller Rassisten in diesem Land« gefordert. Auch für den Rücktritt des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU), »dem das Versagen der Behörden vor, während und nach dem 19. Februar 2020 bewusst und bekannt war, und der es bis heute immer noch schön redet«, machen sich die Angehörigen stark.

Während sich Gewerkschaftsgliederungen, Migrantenselbstorganisationen, Nazigegner und Antirassisten dem Aufruf anschließen, sind Bündnis 90/Die Grünen, die in Hessen gemeinsam mit der CDU die Landesregierung stellen, in den vergangenen Monaten auffallend zurückhaltend, wenn es um die Skandalserie um rechte Beamte bei der hessischen Polizei, brutale Übergriffe oder eben die Aufklärung der Mordnacht von Hanau geht. Anders zumindest die Partei Die Linke, deren Fraktionsvorsitzende Janine Wissler am Mittwoch konstatierte, der rechte Terror fordere seit Jahren Opfer in Deutschland und es werde »zuwenig dagegen getan«.

Wisslers Fraktionskollegin Saadet Sönmez thematisierte am Mittwoch den anhaltenden institutionellen Rassismus. Wolle man diesen wirklich bekämpfen und dafür sorgen, dass so etwas wie in Hanau nie wieder vorkomme, reiche es nicht aus, bekennende Neonazis zu bekämpfen, so Sönmez. »Die Kriminalisierung von Migrantinnen und Migranten muss beendet, unabhängige Beschwerdestellen eingerichtet und institutioneller Rassismus entschieden bekämpft werden«, forderte sie.

Bereits am Dienstag besuchten Vertreterinnen und Vertreter der DGB-Gewerkschaften in Südosthessen die Räume der von den Opferangehörigen gegründeten »Initiative 19. Februar«. »Als DGB-Gewerkschaften stehen wir nicht zuletzt in der historischen Pflicht, jedweder Form von Rassismus und Rechtsextremismus entschieden entgegenzutreten«, so DGB-Regionsgeschäftsführerin Tanja Weigand. Unterdessen rufen antifaschistische Organisationen für den 21. August zu Protesten gegen eine Veranstaltung der AfD im Bürgerhaus Reinhardskirche in Hanau-Kesselstadt auf. »Die Tat von Hanau konnte nur in einer gesellschaftlichen Stimmung des Rechtsrucks geschehen, die zuvorderst von der AfD angeheizt wurde«, so die Antifaschisten in ihrem Protestaufruf.