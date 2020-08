EU-Sanktionen angekündigt

Olivier Hoslet/Pool Photo via AP Vorfreude: EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch in Brüssel, bevor er Sanktionen gegen Belarus ankündigt

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden das Ergebnis der Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nach einem Sondergipfel zur Lage in Belarus.

Nach Aussagen von Ratspräsident Charles Michel werde die EU in Kürze Sanktionen verhängen. Die Strafmaßnahmen sollten die Personen treffen, die für den Betrug bei der Präsidentschaftswahl und das Vorgehen der Einsatzkräfte gegen Demonstranten verantwortlich seien, so Michel am Mittwoch.

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Wahl als »nicht ideal«. Den EU-Sondergipfel kritisierte er, denn es gebe keinen Bedarf an einer ausländischen Vermittlung. Die Erklärungen der EU seien von rein geopolitischen Motiven geleitet und er hoffe, dass die belarussische Opposition bereit sei, Gespräche mit der Führung in Minsk aufzunehmen. Spekulationen um ein militärisches Eingreifen wies Moskau zurück.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch trotz Warnungen aus Russland eine finanzielle Unterstützung »der neuen Demokratiebewegung« in Belarus an. Die EU-Kommission werde zwei Millionen Euro für die Opfer von Repression und nicht hinnehmbarer Staatsgewalt bereitstellen. Es sei wichtiger denn je, für die Behörden eingeplante EU-Gelder in Richtung der »Zivilgesellschaft und schutzbedürftiger Gruppen« umzuleiten, erklärte von der Leyen. Präsident Alexander Lukaschenko soll unterdessen

Medienberichten zufolge das Innenministerium angewiesen haben, die Proteste in Minsk zu beenden. Die Geheimdienste sollen weiter nach den Organisatoren der jüngsten Demonstrationen suchen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch. Zudem sei eine Verstärkung des Grenzschutzes angeordnet worden, um ein Einsickern von »Kämpfern und Waffen« zu verhindern.

Auch werde er gegen den neu geschaffenen Koordinierungsrat der Opposition vorgehen, den diese um Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja gegründet hatte. »Ich will daran erinnern: Die Schaffung von alternativen, parallelen und sonstigen Gremien mit dem Ziel der Machtergreifung wird mit dem Gesetz bestraft«, sagte Lukaschenko Belta zufolge.

(dpa/Reuters/jW)