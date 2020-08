Kein Frieden mit Besatzung

Mohammed Salem/REUTERS

Knapp eine Woche nach dem von den USA vermittelten Abkommen, das zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten führen soll, protestierten Hunderte Palästinenser am Mittwoch in Gaza gegen die Vereinbarung. Wie Al-Dschasira berichtete, zertrampelten die Demonstranten Plakate der beteiligten Politiker und riefen: »Normalisierung ist Verrat an Jerusalem und Palästina«. Auch lehnten sie den »Nahostplan« von US-Präsident Donald Trump ab, weil der Israel bevorzuge. (jW)