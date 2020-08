Der Kontrast ­könnte nicht größer sein

imago images/ZUMA Wire »Mit Zuschauern!« – Simona Halep nach dem Gewinn eines entspannten Sandplatzturniers am Sonntag in Prag

Das tschechische Tennis hat sich um die Wiederaufnahme des Profizirkus in der Quarantänewelt sehr verdient gemacht. Seit Wochen werden in der Tschechischen Republik praktisch pausenlos Exhibitions gespielt. Mit Zuschauern! In der vergangenen Woche wurden auch die ursprünglich für Ende April angesetzten Prague Open nachgeholt, ein WTA »International«. Seltsamerweise war kaum eine der besten tschechischen Profispielerinnen dabei. Es passte wohl nicht in die Vorbereitung auf die kommenden US Open. Und so stand am vergangenen Sonntag auch erstmals in der kurzen Geschichte des seit 2015 wieder ausgetragenen Damenturniers keine tschechische Spielerin im Finale. Das war eine Angelegenheit der Nummer eins der Setzliste, Simona Halep, und der an drei gesetzten Elise Mertens.

Die Rumänin gewann 6:2, 7:5. Der 21. Titel in Haleps Karriere, acht davon »Internationals«, und nach Dubai im Februar bereits der zweite dieser gedrosselten Saison. Ihre Teilnahme an den kommenden US Open hat Halep allerdings abgesagt, aus »Sorge um die Gesundheit«. Sie wäre dort, da die aktuelle Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus ähnlichen Gründen fernbleibt, an eins gesetzt gewesen. Von den aktuellen, freilich nicht übermäßig aussagekräftigen Top ten haben bislang neben Barty und Halep auch Belinda Bencic, Elina Switolina, Kiki Bertens sowie die Titelverteidigerin Bianca Andreescu auf die Teilnahme an den US Open verzichtet.

Parallel zu Prag gab es in Lexington, Kentucky, das Debüt der Top Seed Open (9./10.8.), ebenfalls ein WTA »International«, bei dem ironischerweise keine gesetzte Spielerin das Halbfinale erreichen konnte. Die Sensation des Turniers war wohl der Viertelfinalsieg der US-Amerikanerin Shelby Rogers mit 1:6, 6:4, 7:6 gegen die topgesetzte Serena Williams, die in der zweiten Hälfte des Matches vor allem eine eklatante Returnschwäche auszeichnete. Das interessanteste Duell war das Achtelfinale zwischen Cori Gauff und der an zwei gesetzten Aryna Sabalenka, das Gauff 7:6, 4:6, 6:4 gewinnen konnte. Die 16jährige US-Amerikanerin wurde im Halbfinale von ihrer 25jährigen Landsfrau Jennifer Brady gestoppt. Die gewann auch das Turnier, ohne Satzverlust (!), im Finale 6:3, 6:4 gegen die Schweizerin Jil Teichmann. Es war Bradys erster WTA-Titel. Sie könnte damit in die Setzliste der US Open gerutscht sein.

Atmosphärisch hätte der Kontrast von Lexington zum entspannten Sandplatzturnier in Prag nicht größer sein können. Gespielt wurde auf halbschnellem Hardcourt auf einer Art Parkplatz neben der Betonmischmaschine – ohne Zuschauer und unter einem »Black Lives Matter«-Schriftzug fürs gute Gewissen. Immerhin hat der Ausrichter der US Open wie auch der Western and Southern Open, die USTA, mittlerweile kundgetan, dass im Rahmen ihrer Veranstaltungen Äußerungen von Spielerinnen und Spielern zu Angelegenheiten der »Social justice« erlaubt und willkommen seien. Egozentrische Entertainmentmillionäre bekennen sich zur sozialen Gerechtigkeit?

Die WTA hat vor dem Beginn der Western and Southern Open am kommenden Samstag in New York beinahe wieder so etwas wie einen Normalzustand erreicht. Dort wird auch die ATP wieder ihren Betrieb aufnehmen, die nebenbei den Spielplan für eine beinahe reguläre europäische Hallensaison der Herren im Herbst veröffentlichte. Die WTA kann für die Damen Vergleichbares nicht vorweisen. Deren vornehmlich in Asien gespielte Herbstsaison wird komplett und ersatzlos ausfallen.

Vieles scheint im Quarantänetennis vorläufig auf eine Trennung zwischen einer europäischen und einer US-amerikanischen Tour hinauszulaufen. So hat man das große Sandplatzturnier in Rom direkt in die Anschlusswoche der US Open vorverlegt und für deren Startwoche das 250er der ATP in Kitzbühel angesetzt.

Dass eine reguläre Tennissaison noch keineswegs in Sicht ist, zeigt auch die Meldung eines positiven Coronatests des in Florida trainierenden Finalisten der US Open 2014, Kei Nishikori. Eine Teilnahme an den Quarantäne-Open in New York ist für ihn allerdings noch nicht völlig ausgeschlossen.