Rechts-links-Schwäche

Politisch-strategisches Denken lag ihm weniger als das Schreiben, mit seinen wiederkehrenden Gesinnungswechseln geriet Arnolt Bronnen aber mehr und mehr auch ins literarische Abseits (Aufnahme in Berlin, 1934)

Aus Bronnens Schaffen erinnert man sich heute vor allem an zwei Titel. Berühmt ist mit »Vatermord« sein erster Bühnenskandal – das Stück gilt als die radikalste Äußerung des expressionistischen Aufbegehrens gegen die Vätergeneration, schockierender als alle anderen Versionen dieses Themas. Berüchtigt ist aber auch »O.S.«, eine brutal-nationalistische Variante des Freikorpsromans. Gespielt oder gelesen wird beides nicht mehr.

Bekannter als das Werk ist die Person. Hier hat sich in den gut sechzig Jahren seit seinem Tod nichts verbessert. Irgendwie muss der Mann bedeutend sein (schließlich liegt er neben Brecht, Becher und anderen Berühmtheiten auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin). Aber ging er nicht vom einen Extrem ins nächste über? Von links nach rechts und zurück?

Ein möglicher Beginn ist der Sommer 1914. Da gibt es die Wiener Jugendbewegung, die gegen das Alte und gegen die Väter aufbegehrt, und mittendrin Arnold Bronner, der sich eine Mansarde mit Gerhart Eisler teilt, dem künftigen kommunistischen Kulturpolitiker und Bruder des Komponisten Hanns. Bronner hasst den Mann, der als sein Vater gilt: Ferdinand Bronner, einen zum Christentum konvertierten Juden. 1930 wird er zum ersten Mal versuchen, diesen Vater offiziell abzuschütteln; seine Mutter bescheinigt ihm, dass er Resultat eines Fehltritts mit einem christlichen Pfarrer ist.

Doch greift dies vor. Der jugendbewegte Oppositionelle missversteht 1914 den Kriegsbeginn als Ausbruch aus der verhassten Väterwelt. Nach mehreren Versuchen gelingt es ihm 1915, endlich als Freiwilliger angenommen zu werden. Es folgen Offiziersausbildung, Kampf, schwere Verwundung und Gefangenschaft, aus der er erst 1919 zurückkehrt. Mit ein paar Dramen im Gepäck und ziemlich mittellos siedelt Arnolt Bronnen, wie er sich nun nennt, nach Berlin über, wo er sich als Kaufhausangestellter mühsam durchschlägt, hoffnungsarm und mit wenig Kontakten zu literarisch entscheidenden Kreisen.

Doch dann, 1921, trifft er Brecht. Sogleich ordnet er sich dem neuen Freund unter (dass er dagegen für Brecht nur ein Mitarbeiter unter vielen war, schildert Bronnen viel später in »Tage mit Bertolt Brecht«). Immerhin geht es nun voran mit der literarischen Karriere. Die Uraufführung von »Vatermord« wird 1922 ebenso zu einem Skandal wie manche der anderen, nun rasch folgenden Bronnen-Premieren – keine schlechte Voraussetzung, um berühmt zu werden. Junge, etablierte oder kommende Regisseure wie Leopold Jeßner und Heinz Hilpert setzen sich ebenso für Bronnen ein wie später bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter Elisabeth Bergner oder Fritz Kortner. Über jede Bronnen-Inszenierung streiten sich die Kritiker, was für Aufmerksamkeit sorgt. Manchmal gibt es auch einen Aufstand im Publikum, was für die Karriere fast noch besser ist. Bronnen probiert neue dramatische Formen aus und gilt als Moderner, als Revoluzzer. Fast immer geht es deutlicher um Sex als nach der damaligen Theaterkonvention üblich.

Wendung nach rechts

Alle Werke dieser Zeit sind auf der Oberfläche so wenig politisch festzulegen wie die gleichzeitig entstandenen Stücke Brechts, der sich noch kaum mit dem Marxismus beschäftigt hat. Aber Bronnen ist doch als Neuerer im Kulturbetrieb etabliert, und so irritiert es, als er in »Rheinische Rebellen« (1923) plötzlich deutschnationale Parolen anklingen lässt. Der Tumult nach der Uraufführung von »Exzesse« (1925) ist bereits von links geplant. Zum Bruchpunkt aber wird erst der Roman »O.S.« von 1929. Der Titel steht für Oberschlesien und verweist auf die bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen von 1921, in denen es darum ging, welcher Teil des Gebiets an den neuen Staat Polen fallen und was bei Deutschland bleiben würde. Der Roman zeigt eine ungebrochene Sympathie für die protofaschistischen Freikorps, die Oberschlesien an Deutschland binden wollen. Bronnen demonstriert Verachtung für eine zögerliche Reichsregierung, die die völkischen Banden nicht entschlossen unterstützt, und er markiert die Kommunisten als Feind. Gegen Ende des Romans fällt deren Hauptvertreter einem Fememord zum Opfer, zur Genugtuung des Erzählers.

Bronnens Kampfansage wurde verstanden, den Linken galt er von da an ebenfalls als Feind. Seit 1928 war er als Hörspielredakteur beim bis 1932 sozialdemokratisch dominierten Rundfunk angestellt, wo er als einer der wenigen Nationalisten in einem modernen Medium agierte. Zunächst verfügte er kaum über Kontakte zur NSDAP, deren Presse »O.S.« mehrheitlich abgelehnt hatte, sondern bewegte sich in nationalrevolutionären Kreisen um Ernst Jünger und dessen Bruder Friedrich Georg. Bald aber lernte er Joseph Goebbels kennen, den Berliner Gauleiter der Nazis, der in der von ihm kontrollierten Zeitschrift Angriff den Oberschlesien-Roman positiv hatte besprechen lassen.

Der literarisch interessierte Goebbels erschien Bronnen als politisches Talent, viel klüger als Hitler, und so brachte er den Aktivisten mit den Intellektuellen um Jünger zusammen. Bronnen hoffte, auf diese Weise eine niveauvolle nationalsozialistische Partei gründen zu können. Immerhin kannte er die Bruchlinien innerhalb der Berliner NSDAP, nämlich den Gegensatz zwischen einem national heruntergekommenen Sozialismus und Hitlers Bündnis mit dem Großkapital. Dieser Konflikt wurde innerhalb der Berliner Partei gewaltsam ausgetragen; Goebbels allerdings agierte dabei stets im Sinne Hitlers; Bronnens Pläne hatten keine reale Grundlage.

Dennoch wurde Goebbels für Bronnen der neue Brecht. Wie er zu spät begriff, dass Brecht einen Mitarbeiter suchte und keinen besten Freund, so stellte er für Goebbels nützliche literarische Verbindungen her, chauffierte ihn durch Berlin und teilte mit ihm die Freundin, die Schauspielerin Olga Förster-Prowe. Bronnen heiratete sie, Goebbels dachte nicht an Verzicht und befahl die Braut noch in der Hochzeitsnacht zu sich.

Vor der Machtübergabe an die Nazis 1933 war Bronnen nicht nur für »O.S.« und etliche profaschistische Zeitungsartikel berüchtigt, sondern auch für ein lobhudelndes Buch über den Freikorpsführer Gerhard Roßbach, der Hitlers Putschversuch tatkräftig unterstützt hatte. Zudem waren Skandale mit seinem Namen verbunden, etwa der Krawall bei einer Rede Thomas Manns 1930, in der dieser die Weimarer Republik verteidigt hatte.

Wenn Bronnen darauf gehofft haben sollte, 1933 dafür den Lohn einzustreichen, so wurde er enttäuscht. Rasch trafen ihn Angriffe aus der Fraktion des NS-Ideologen Rosenberg, der auf Kosten seines Konkurrenten Goebbels möglichst weite Teile des Kulturbereichs unter seine Kontrolle bringen wollte. Auch andere Schriftsteller wie Hanns Heinz Ewers oder Gottfried Benn, die auf faschistische Positionen umgeschwenkt waren, wurden nun wie Bronnen an ihre vorgeblichen »Schweinereien« aus der »Systemzeit« erinnert. Da half es nicht einmal, wie Benn in Essays, emigrierte Schriftsteller zu beschimpfen und rassische Züchtung zu fordern.

Bronnen hatte zudem mit Gerüchten zu kämpfen, nach den Begriffen des Regimes »Halbjude« zu sein. Goebbels hatte wenig Interesse daran, sich für den ehemaligen Freund einzusetzen. Immerhin wurden Kündigungen beim Rundfunk mehrfach zurückgezogen, und Bronnen arbeitete bei ersten Versuchen mit, das neue Medium Fernsehen zu entwickeln und dafür eine angemessene Dramaturgie zu finden. Dennoch wurde sein Spielraum allmählich kleiner. Verhöre bei der Gestapo wechselten mit Propagandaaufträgen aus dem Auswärtigen Amt ab, wo Bronnen Freunde hatte. Dass 1941 Ferdinand Bronners Vaterschaft gerichtlich aberkannt wurde, der Sohn damit nach faschistischen Kriterien als arisch anerkannt wurde, half nur kurzzeitig weiter.

Wendung nach links

1943 wich Bronnen vor der wachsenden Überwachung durch die Gestapo in seine österreichische Heimat aus. Von der Kleinstadt Goisern aus knüpfte er Kontakte zum lokalen Widerstand. Zum Militär einberufen, wurde er dort wegen antifaschistischer Äußerungen denunziert und verbrachte mehrere Monate im Gefängnis. Vorgesetzte deckten ihn, belastende Akten verbrannten bei Bombenangriffen – so überlebte er die chaotische letzte Kriegsphase und wurde von den Befreiern als Bürgermeister von Goisern eingesetzt. Dass er nur zwei Monate amtierte, war in der Zeit nach der deutschen Kapitulation, in der beim Einsatz des politischen Personals improvisiert wurde, nicht ungewöhnlich. Wichtiger ist, dass Bronnen zum ersten Mal in seinem Leben sich verantwortungsbewusst politisch festlegte und Kommunist wurde.

In Linz wirkte er 1945 bis 1951 als Kulturredakteur der Parteizeitung Neue Zeit. Hier bewies er Fleiß und Kenntnisse; er war sich nicht zu schade dafür, über Ereignisse von bestenfalls lokaler Bedeutung zu berichten. Doch konnte das einen Dramatiker, der ein Vierteljahrhundert zuvor als eine der großen Hoffnungen der deutschen Bühne galt und überregional Erfolge feierte, nicht genügen. So schien es ein Schritt nach vorn, als er 1951 Chefdramaturg des Wiener »Neuen Theaters in der Scala« wurde; doch waren dort Künstler einflussreich, die aus dem Exil zurückgekehrt waren und die faschistische Phase in seinem Leben nicht vergessen hatten. Mit der Unterstützung Brechts und des Kulturministers Johannes R. Becher konnte Bronnen zwar 1955 in die DDR übersiedeln. Doch auch hier blieb er Außenseiter, zumal die beiden einflussreichen Freunde wenig später starben. Bronnen schrieb vor allem fürs Feuilleton der Berliner Zeitung. Ein letzter Roman über den antiken Fabeldichter Äsop stieß auf geringe Beachtung, seine späten Stücke fanden teils selten und teils nie den Weg auf die Theaterbühne. Als Bronnen 1959 starb, war er schon lange ins literarische Abseits geraten.

Welche Gründe?

Für Vertreter der Totalitarismusideologie scheint Bronnens Leben ein willkommenes Beispiel. Aber auch die Linken, die heute vor einer Querfrontstrategie warnen, können auf Bronnens Irrtümer hinweisen: wie die Hoffnung auf einen nationalen Sozialismus oder gar einen Nationalbolschewismus nur dabei half, in Deutschland einen faschistischen Imperialismus durchzusetzen. Doch setzt dieser Vorwurf ein strategisches Denken voraus, bis zu dem der Dichter Bronnen es bis weit ins »Dritte Reich« hinein nicht gebracht hat. Er war von Affekten geleitet, nicht von bündnispolitischen Überlegungen.

Noch weniger überzeugt der Vorwurf des Opportunismus. Bronnen rückte politisch nach rechts, als Theater und Rundfunk links oder wenigstens sozialdemokratisch waren. Er diente sich den Faschisten an, ohne deren Ziele und die Konflikte zwischen ihren Fraktionen mehr als nur oberflächlich zu verstehen. Nach 1933 schlug er sich durch, teils verfolgt und teils durch persönliche Beziehungen abgesichert, und als er Kontakte zum Widerstand knüpfte, war dies lebensgefährlich. Nach 1945 bekannte er sich als Kommunist – und wurde von Antikommunisten ebenso abgelehnt wie wegen seiner Vergangenheit von vielen Genossen. Wäre das Opportunismus gewesen, dann wohl der ungeschickteste der Literaturgeschichte.

1954 erschien im westdeutschen Rowohlt-Verlag das autobiographische Buch »Arnolt Bonnen gibt zu Protokoll«. Es handelt sich um eine Abrechnung mit dem eigenen Leben in Form eines Verhörs. In längeren Abschnitten in der Ichform berichtet Bronnen über seine Erlebnisse, Irrtümer und die Versuche, es besser zu machen. Zwischendurch korrigiert eine Stimme von außen die Darstellung, fordert Ehrlichkeit ein und dass die politische Erkenntnis endlich in politische Praxis übersetzt werde. Schließlich schildert das Ich, wie es in den Wochen der Befreiung 1945 mit Arbeitern zusammenwirkte, und das Urteil lautet: »Mit diesen fünfzig Jahren, Arnolt Bronnen, erwarben Sie sich grad eine Chance zum Weiterleben. Der Wert des Restes wird den Wert des Ganzen bestimmen.«

Auf Bewährung also. Dem westdeutschen Publikum konnte all das nicht gefallen. 1951 war, ebenfalls bei Rowohlt, mit großem Erfolg der Roman »Der Fragebogen« des früheren Freikorpsmannes und rechten Terroristen Ernst von Salomon erschienen. Auch Salomon nimmt eine Verhörsituation als Grundgerüst. Anhand der Rubriken des US-Fragebogens zur Entnazifizierung berichtet er über sein Leben und stellt sich als Verfolgten des Naziregimes dar. Daran ist im einzelnen richtig, dass es im deutschen Faschismus Fraktionskämpfe gab, die tödlich enden konnten. Falsch ist das Ganze: dass es anständige Faschisten gegeben habe, auf deren Tun man aufbauen könne. »Fragebogen« avancierte zum Bestseller; Bronnens »Protokoll« wurde vernichtend aufgenommen. Unter den Rezensenten dürfte es genügend Leute gegeben haben, die wie Bronnen Anlass zur Selbstkritik gehabt hätten und schon deshalb dem Buch einen abscheulichen Exhibitionismus zuschrieben.

Jugend als Motiv

Bronnens Leben lässt sich also weder durch politische Ideologie noch durch karrieristische Taktik erklären. Erlaubt das literarische Werk Rückschlüsse auf die Motive, die ihn leiteten? Eines seiner wichtigsten Themen findet sich bereits im Titel seines ersten Dramas: »Recht auf Jugend«, das Bronnen als Siebzehnjähriger schrieb. Hauptfigur ist der Gymnasiast Hans Harder, der dieses Recht einfordert. Sämtliche gesellschaftlichen Gegensätze sind in dem zwischen Alt und Jung zusammengefasst: Die Eltern, die Lehrer, alle scheinbar vernünftigen Erwachsenen erdrücken die Heranwachsenden mit ihren Institutionen und aufgezwungenen Zukunftsplänen. So werden – nach Harder – die Jugendlichen um die einzige Zeit in ihrem Leben gebracht, in der sie unentfremdet leben könnten, die überhaupt etwas wert ist.

Harder revoltiert, hetzt seine Schulklasse gegen die Lehrer auf, und er treibt einen Freund in den Selbstmord, weil es für seinen Aufstand nützlich ist, wenn er ein Opfer der Erwachsenen vorweisen kann. Dabei ist er durchaus geschickt – doch liegt gerade darin seine Schwäche. Schließlich muss er erkennen, dass er bereits kalkuliert wie ein Erwachsener; dass er – während er sich als Anführer der Jugend imaginiert – seine Jugend selbst schon verloren hat. Allerdings kann oder will er nicht zurück. Er attackiert seinen Vater. Dieser ist freilich von einer monumentalen Gleichgültigkeit. Die Konflikte, die sich bis zu diesem Punkt der Handlung entladen haben, beunruhigen ihn kaum; sogar als der Sohn mit seinem Revolver auf ihn zielt, begnügt er sich mit einer Ohrfeige und geht, die Zeitung in der Hand, zum Essen.

Gegen eine solch unangreifbare Macht ist nicht anzukommen. Das Schlussbild des Dramas zeigt Hans jedoch kurz vor einem Kampf mit dem Vater des Freundes, den er in den Tod getrieben hat. Wo Kampf ist, da wird auch ein Sieg möglich. Das wird noch deutlicher in dem kurz darauf entstandenen Stück »Vatermord«, wo Bronnen dasselbe Thema in veränderter Konstellation durchführt.

»Recht auf Jugend« unterscheidet sich von vergleichbaren Werken der Zeit dadurch, dass darin Arbeiter vorkommen. Hans Harder agitiert nicht nur seine Mitschüler, sondern auch Tagelöhner auf der Straße. Dabei treten junge Sozialdemokraten als angepasst und strebsam auf. Zur Revolte sind dagegen diejenigen bereit, die saufen, Frauen nachjagen und ihren Spaß daran haben, mit schwächeren Konkurrenten brutal-sadistische Spielchen zu treiben. Die Jugendrevolte, die Bronnen sich wünscht, ist anarchisch. Die Welt von »Vatermord« ist das Gegenteil.

»Recht auf Jugend« spielte in Cafés, im Gymnasium, auf der Straße und vor allem in guten Wohnungen. Vater Harder war Bankdirektor. Sein Nachfolger in »Vatermord« ist ein ärmlicher Angestellter. Er trägt den sprechenden Namen Fessel. Die ganze Handlung vollzieht sich während weniger Stunden in seiner engen Wohnung; dass die Personen dem Konflikt nicht entfliehen können, macht die Wucht des Dramas aus. Für die Entstehungszeit wurden Gewalt und vor allem Sexualität sehr offen dargestellt. Unmissverständlich ist der Kampf des jungen Fessel gegen seinen Vater auch einer um die erotische Verfügung über die Mutter, die einem Inzest keineswegs abgeneigt ist. Allein dies genügte für einen Skandal; er ließ den durchaus klassischen Bau des Dramas in den Hintergrund treten.

Anlass des Kampfs sind die Zukunftspläne, die der Vater für seinen Sohn hat. Der alte Fessel ist Sozialdemokrat, konnte mangels Geld nicht studieren und plant nun, seinen Sohn das eigene, versäumte Leben doch noch führen zu lassen: Der Sohn soll Anwalt werden, Arbeiter verteidigen. Dass dieser an einer landwirtschaftlichen Schule lernen, als »Landmann« ins Freie will, interessiert ihn nicht. Sozialdemokratischer Bildungs- und Aufstiegswille verbinden sich mit familiärer Tyrannis und väterlicher Verfügung über die Frau in der Familie. Doch der Sohn tötet den Alten. Damit hat auch die Mutter ihre Bedeutung für ihn verloren: »Ich hab genug von dir / Ich hab genug von allem / Geh deinen Mann begraben du bist alt / Ich bin jung aber / Ich kenn dich nicht / Ich bin frei […] Ich blühe.«

Konservative Revolte

Das ist im schlechten Sinne abstrakt; ein antisozialer Individualismus, der allenfalls gegen ein festgefahrenes konservatives Regime als Ansatzpunkt für etwas Besseres gelten kann. Der Ankläger in »Protokoll« gesteht zu, dass der »Mord an den Vätern im Jahre 1913 die Kräfte gemordet hätte, welche zum ersten Welt-Krieg drängten oder sich drängen ließen«. Doch im Uraufführungsjahr 1922 sei es ein »Mord an progressiven Kräften« gewesen und habe den Mord an Walter Rathenau fünf Wochen nach der Premiere vorweggenommen: ein rechtes Attentat, an dem der schon genannte Ernst von Salomon beteiligt war.

Dass Kämpfe mittels Sexualität geführt werden, ist freilich Erfolgsrezept auch der Werke Bronnens in der Weimarer Zeit. Dabei lässt er starke Frauenfiguren auftreten, die souverän ihr Recht auf Lust einfordern. Doch bleibt der Fokus auf der Selbstverwirklichung der Männer, die meist dann gelingt, wenn sie sich der erotischen Verstrickung entziehen. In der Erzählung »Napoleons Fall« (1924) verliert der Kaiser die Schlacht von Waterloo, weil er seine Gedanken von der Geliebten Yonnevil dominieren lässt. Den Gegensatz dazu bildet das Schauspiel »Anarchie in Sillian« (1922/23). Hier findet statt, was Bronnen für Klassenkampf hält: eine Auseinandersetzung zwischen dem Arbeiter Grand (laut Personenverzeichnis »groß, breit, schmutzig, aufgedunsen«) und dem Ingenieur Carrel (»mittel, schlank, Spitzbart, Glatze«). Es wird gestreikt, doch dieser Handlungsstrang wird auf der Bühne nicht anschaulich. Vielmehr geht der Kampf um die in Carrel verliebte Sekretärin Vergan. Carrel überlässt sie schließlich dem Arbeiter zwecks Vergewaltigung und triumphiert: »Ihr seid alle vorbei, ich gehe weiter. Unzucht, Anarchie, Hölle, ich hab euch den Kragen gebrochen. Die Zeit des Nebels und der Verwirrung ist aus. Jetzt fangen wir an!« Er fügt zwei Kabel zueinander, das Kraftwerk beginnt wieder zu arbeiten.

Es geht bei Bronnen fast immer um Sex; das haben jene Nazis, die ihn als schmutzig ablehnten, begriffen. Nicht begriffen haben sie, wie nahe ihnen Bronnen in der Ablehnung des vorgeblichen Schmutzes stand. Während sie die Sache verschwiegen, plauderte er sie aus, um sie zurückzuweisen. Dabei kam es allerdings zu Ambivalenzen, die auch »O.S.« prägen. Die Polen spielen in diesem Grenzkampfroman nur eine Nebenrolle. Schlau und brutal, mutig allenfalls bei großer zahlenmäßiger Überlegenheit, sind sie zu jedem Mord bereit – ein wenig individualisiertes Gesindel, das sich entsprechend nationalistischer Klischees aufführt und interpretatorisch wenig interessant ist. Wichtiger sind die Spaltungen unter den Deutschen.

Jenseits des Diskutierbaren steht – glaubt man Bronnen – die Reichsregierung. Welche Möglichkeiten sie überhaupt hatte, mit dem Diktat der Siegermächte umzugehen, interessiert im Roman nicht. Positiv erscheint zunächst der oberschlesische Staatsanwalt Hoffmann, der den deutschen Widerstand organisiert. Doch stellt sich bald heraus, dass auch er taktiert, mit den Polen verhandelt. Die wirkliche Perspektive ist im Arbeiter Krenek verkörpert, der lernen muss, Deutscher statt Kommunist zu sein, und in dem Studenten und Freikorpskämpfer Bergerhoff.

Ihre Gegnerin und ihnen zugesellt ist Antoinette, Tochter eines opportunistischen deutschen Beamten, der sich den Polen andient. Sie schläft mit Männern aller Parteien, vorzugsweise mit französischen Besatzern. In nationalistischer Sicht müsste sie als Ausländerhure gelten. Tatsächlich stirbt sie an den Folgen eines Abtreibungsversuchs, das kann als Strafe gelten. Doch zeigt Bronnen auch sie als Rebellin gegen die Heuchelei der Eltern und ist Bergerhoff ein möglicher Vater des abzutreibenden Kindes.

Der Roman ist in jeder Hinsicht widersprüchlich. Sprachlich vermischen sich dokumentarische Passagen mit deutschnationalem Pathos und mit zynischem Gaunerjargon, was einerseits jede Ideologie unterminiert, andererseits jede Brutalität rechtfertigt. Sex ist böse und bringt für Antoinette den Tod; der Arbeiter Krenek als Vorbildfigur bleibt gegenüber Antoinette gleichgültig. Von hier führt der Weg zu Bronnens Buch über den Freikorpsführer Roßbach, das ein Jahr später erschien und völlig unsinnlich dessen Kriegsstationen über den Weltkrieg, Kämpfe in Polen und im Baltikum, gegen Kommunisten im Ruhrgebiet 1920 und beim Hitlerputsch 1923 schildert.

Aber sogar hier gibt es eine Karl-May-artige Freude an Listen im Kleinkrieg, wie sie sich auch in »O.S.« findet. Der andere Weg Bronnens setzt an beim Genuss und dem sarkastischen Spaß, der den Nationalismus unterminiert. Er wird gefördert durch das Genre Komödie, in dem sich traditionsgemäß ein Paar gegen die Widerstände der Eltern zur Heirat zusammenfindet: Bei Bronnen schon 1926 in »Reparationen«, politisch bewusster dann in den Nachkriegsstücken »Die jüngste Nacht« und »Kaprun. Ein Stück für Arbeiter«. Die Komödien schildern die Versuche, sich in der letzten Nacht des »Dritten Reichs« vor dem alliierten Einmarsch durchzuschlagen, und soziale Kämpfe im Österreich der Nachkriegszeit. Hier wie dort ist der positive Ausgang damit verknüpft, dass junge Liebende glücklich werden. Bronnen war, anders als viele Schriftstellerkollegen, zeitlebens an Arbeitern interessiert. Erst nach 1945 aber gelang es ihm, sinnlichen Genuss und gesellschaftliche Perspektive zu verbinden. Hier ist wohl mehr zu entdecken als in den Werken, für die er berüchtigt ist.