Abschied auf Raten

Piroschka van de Wouw/REUTERS/File Photo Großkonzerne wie Unilever sollen Staaten nicht mehr erpressen können

Die britische Regierung rieb sich die Hände. Der britisch-niederländische Konzern Unilever hatte Mitte Juni ankündigt, sein Hauptquartier in Rotterdam im November aufzugeben und an seinen zweiten Standort in London zu ziehen. Der geringeren Steuern wegen. Doch nun ist alles wieder offen, denn die Niederlande könnten sich den Umzug teuer bezahlen lassen.

Dazu braucht es allerdings eine Gesetzesänderung. Die Partei Groenlinks hat im vergangenen Monat eine entsprechende Initiative ins Parlament eingebracht. Der Inhalt: Multinationale Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro müssen in Zukunft eine Abgabe bezahlen, wenn sie die Niederlande in ein Land verlassen wollen, das wie Großbritannien keine Dividendensteuer erhebt.

Das Gesetz solle das Rennen der Konzerne um die günstigsten Steuersätze beenden, mit dem sie Regierungen unter Druck setzen können, sagte der grüne Abgeordnete Bart Snels am Montag gegenüber der britischen Financial Times. Im Fall von Unilever stehen elf Milliarden Euro als »Ablöse« im Raum. »Die Niederlande müssen kein Steuerparadies sein, um Betriebe hier zu halten«, schrieb Snels laut NRC Handelsblad (NRC) vom 11. August auf Twitter.

Die Regierung von Premierminister Mark Rutte, der vor seiner Zeit als Berufspolitiker bei Unilever als Manager angestellt war, hatte 2017 im Koalitionsvertrag versprochen, die Dividendensteuer von 15 Prozent auf dringenden Wunsch der Konzerne abzuschaffen. Der Plan führte jedoch zu heftigem Widerspruch in Politik und Gesellschaft – die Regierung nahm schließlich Abstand von ihrem Vorhaben.

Auf Druck der Anleger legte Unilever danach einen Kurswechsel um 180 Grad hin: Noch vor zwei Jahren überlegte der Konzern, sein Hauptquartier in London aufzugeben und nach Rotterdam zu ziehen. Nun will das Unternehmen eine Rolle rückwärts machen. Auch der britisch-niederländische Ölmulti Royal Dutch Shell drohte im Juli, damit die Niederlande in Richtung London zu verlassen.

Unilever ist der Ansicht, dass die Gesetzesinitiative von Groenlinks unter anderem mit europäischem Recht unvereinbar ist. Wie die FT berichtete, sprechen die Kritiker mit Bezug auf einen alten Evergreen der Band The Eagles von einer »Hotel-California-Steuer«. In dem Lied heißt es: »Du kannst jederzeit auschecken, wenn du willst, aber du kannst es niemals verlassen.«

Nun warten alle mit Spannung auf die juristische Expertise, die noch im August vorliegen soll. Die Zeit drängt, denn die niederländischen Unilever-Aktionäre entscheiden am 21. September, ob sie die Verlegung des Hauptquartiers nach London befürworten. Im Oktober treffen sich dann die Anleger in Großbritannien. Sollte das niederländische Parlament bis dahin ein neues Gesetz erlassen, dürften die Aktionäre von einem Umzug absehen, heißt es laut NRC im Konzern. Durch den Wechsel nach London würde Unilever nach derzeitigem Stand in den nächsten drei Jahren schätzungsweise 200 Millionen Euro sparen.

Noch unklar ist, ob die Initiative von Groenlinks im Parlament ausreichend Unterstützung findet. Sollte die juristische Expertise positiv ausfallen, dürften auch Abgeordnete der Koalition mit der Opposition stimmen. Der rechtsliberale Premier Rutte ist allerdings kein Freund der Idee, er befürchtet, dass ein solches Gesetz die Niederlande für ausländische Investoren unattraktiv macht.