»Er hat dafür gesorgt, dass Deutschland Kolonien bekam«

Christian Charisius/dpa Reinigungsarbeiten am Kopf des 34,3 Meter hohen Bismarck-Denkmals in Hamburg (14.4.2020)

Im Zuge der »Black Lives Matter«-Bewegung wird auch zunehmend über Erinnerungskultur debattiert. In Hamburg wird gegen das monumentale Bismarck-Denkmal am Hafenrand protestiert. Was tut sich da aktuell?

Hamburg hat sich vorgenommen, sein koloniales Erbe aufzuarbeiten, und hat in diesem Zusammenhang einen Beirat gebildet. Bisher wurde propagiert, dass kein Geld da ist, um Experten der Black Community zu engagieren und entsprechend zu bezahlen. Um so erschreckender ist es, dass Hamburg über acht Millionen Euro für die Sanierung des Bismarck-Denkmals ausgibt, obwohl es ein koloniales Denkmal ist. Noch schlimmer ist, dass die Entscheider offenbar Bismarcks Rolle im Kolonialismus nicht ausreichend reflektiert haben.

Wie sehen Sie seine Rolle?

Bismarck hat 1884 die »Berliner Konferenz« einberufen, die zum Ergebnis hatte, dass der afrikanische Kontinent unter den europäischen Mächten aufgeteilt wurde. Er hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass Deutschland Kolonien bekam. Er ist dafür verantwortlich, dass der Widerstand der afrikanischen Menschen mit sogenannten Schutztruppen niedergeschlagen wurde, durch Mord, Vergewaltigungen, Zwangsarbeit, Errichten von Konzentrationslagern, Verbrennen der Flora und Fauna et cetera. Die Zeiten der Romantisierung sind vorbei, die Zeit, in der Stimmen von schwarzen Menschen einfach ignoriert werden. Es ist Zeit für die Aufarbeitung und einen respektvollen Umgang mit schwarzen Menschen weltweit.

In bürgerlichen Kreisen hat Bismarck heute immer noch einen guten Ruf, gilt etwa als »Erfinder« der Krankenversicherung. Wie erklären Sie sich das?

Das sind die Geschichten, die halt über ihn erzählt werden. Die andere Seite wird nicht beleuchtet, zum Beispiel sein Vorpreschen bei der Kolonisierung Namibias, was im Genozid an den Herero- und Nama-Gesellschaften endete.

Die gut 34 Meter hohe Granitstatue an der Elbe ist Anfang des 20. Jahrhunderts von einem reaktionären Förderverein finanziert worden. Was wissen Sie darüber?

Adolph Woermann und andere Hamburger Kaufleute haben dieses Denkmal finanziert. Woermann ist der Mensch gewesen, der Bismarck ermutigt beziehungsweise gedrängt hat, Kolonien für Deutschland zu beschaffen. Er war ein Reeder und Präses der Handelskammer. Er ist mit der Ausbeutung und Ermordung von schwarzen Menschen reich geworden.

Ein Abriss dieses Kolosses dürfte schwierig sein, heißt es. Sehen Sie das auch so, und was wären die Alternativen?

Da bin ich anderer Meinung. Wurde es nicht von Menschen gebaut? Ich erwarte, dass Hamburg und ganz Deutschland ihrer Verantwortung gerecht werden. Auf der UN-Weltkonferenz im südafrikanischen Durban im Jahr 2001 hat Deutschland unterschrieben, schwarze Menschen auf allen Ebenen bei Maßnahmen zur Eliminierung von Rassismus und zur gleichberechtigten Teilhabe einzubinden. Da Deutschland nicht sehr viel unternommen hat, wurde 2015 bis 2024 als Dekade für Menschen afri­kanischer Herkunft ausgerufen. Obwohl wir das Jahr 2020 haben ist das in der deutschen Gesellschaft nicht bekannt.

Hamburg ist sehr spät dran mit seiner Aufarbeitung. Doch besser spät als nie. Daher möchte ich, dass schwarze Persönlichkeiten respektive Experten, die seit Jahrzehnten in diesem Themenfeld Rassismus, Versklavung von schwarzen Menschen und Kolonialismus arbeiten, von der Stadt interdisziplinär beauftragt werden, um sinnvolle Vorschläge für die Umgestaltung des Denkmals zu erstellen.

Einer war, das Schwert der Statue zum »Lichtschwert« umzurüsten. Das könne Touristen anziehen.

Wahrscheinlich war das als Spaß gemeint. Ich bin mir sicher, dass es da andere Möglichkeiten gibt.

Kultursenator Carsten Brosda, SPD, hat einen künstlerischen Wettbewerb zum Thema zugesagt. Glauben Sie, dass es der Stadt ernst ist?

Da müssen Sie Brosda fragen. Wenn er es nicht umsetzt oder nicht die richtigen Personenkreise anspricht, werden wir das merken.