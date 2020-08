Urteile am Fließband

Marius Becker/dpa Demonstration gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien in Köln (27.1.2018)

Wie am Fließband werden kurdische Aktivisten von deutschen Gerichten verurteilt. Der Vorwurf lautet in der Regel auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach dem Strafrechtsparagraphen 129 b. Die Angeklagten sollen als hauptamtliche Kader für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) tätig gewesen sein. So verurteilte das Oberlandesgericht Koblenz am Dienstag den 60jährigen Mazhar Turan zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren und blieb damit unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahren und acht Monaten.

Der Kurde, der sich seit Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft befindet, soll bis zu seiner Festnahme die PKK-Aktivitäten in der Region Mainz geleitet und Spendenkampagnen, Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen organisiert haben. Individuelle Straftaten wurden Turan nach Angaben des Rechtshilfefonds für Kurden Azadi nicht vorgeworfen. Statt dessen wurde er nach der Logik des Paragraphen 129 b in Mithaftung für Angriffe der Guerilla auf türkische Soldaten und Polizisten in Kurdistan genommen – nach Lesart des Gerichts handelt es sich dabei um »Mord und Totschlag«.

In Hamburg läuft seit Anfang Juli vor dem Oberlandesgericht ein Prozess gegen Mustafa Celik. Die Anklage wirft dem seit Jahresbeginn in Untersuchungshaft sitzenden schwerkranken 43jährigen, der bereits 2016 aufgrund seines politischen Engagements für die kurdische Bewegung zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden war, ebenfalls Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor. Er soll als »hochrangiger Führungskader« der PKK in verschiedenen norddeutschen Städten an Demonstrationen unter anderem gegen einen Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilgenommen sowie selbst Kundgebungen und Demonstrationen organisiert und Busse dafür angemietet haben. Gespräche mit Mitgliedern der Linkspartei in Bremen werden ihm als »Einflussnahme für die PKK« angekreidet. Selbst seine Unterstützung für den Wahlkampf der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) in Deutschland zu den türkischen Parlamentswahlen im Sommer 2015 wird Celik zum Vorwurf gemacht.

Abgesehen von den Vorwürfen des Sammelns von Spenden und der Werbung neuer Mitglieder für die PKK, die für sich genommen nur als Verstöße gegen das Betätigungsverbot der Partei zu werten wären, erscheint all dies als normales Engagement eines politisch aktiven Menschen. Um PKK-Kader dennoch als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung im Ausland verfolgen zu können, musste das Bundesjustizministerium der Bundesanwaltschaft im Jahr 2011 eine Verfolgungsermächtigung erteilen. Diese in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt und dem Außenministerium ergangene Ermächtigung orientiert sich an den außenpolitischen Interessen der Bundesregierung und ihrem Bündnis mit dem NATO-Partner Türkei. Indem die Bundesregierung einmal grünes Licht für die Verfolgung der PKK-Kader als Terroristen gegeben hat, wurde auch die eigentlich vom Gericht zu treffende Entscheidung vorweggenommen, ob es sich beim bewaffneten Kampf der PKK nicht um einen im Sinne des Völkerrechts legitimen Widerstand gegen Kolonialismus handelt. So müssen die Gerichte stets nur noch anhand von Indizien wie abgehörten Telefonaten die Zugehörigkeit eines Angeklagten zur PKK nachweisen, um diesen zu verurteilen.

Am Freitag beginnt vor dem Oberlandesgericht Celle bereits der nächste 129-b-Prozess gegen einen mutmaßlichen PKK-Kader. Der 46jährige Serkan U. soll von 2010 bis 2013 in Kassel und Salzgitter als »Gebietsleiter« der PKK für »alle propagandistischen, organisatorischen, finanziellen und personellen Angelegenheiten« der Partei zuständig gewesen zu sein. Der Vorsitzende des 4. Strafsenats hat für das Verfahren, bei dem für Prozessbeobachter einschließlich Medienvertreter gerade einmal neun Sitzplätze im Zuschauerraum zur Verfügung stehen, »sitzungspolizeiliche Anordnungen« erlassen. So dürfen Film- und Fotoaufnahmen des Angeklagten, der sich nicht in Untersuchungshaft befindet, nur verpixelt veröffentlicht werden. Begründet wird diese Maßnahme mit der Sicherheit des Angeklagten angesichts zweier zeitgleich vor dem Oberlandesgericht geführter Verfahren gegen mutmaßliche Anhänger der dschihadistischen Miliz Islamischer Staat. Konfrontationen mit Angehörigen der salafistischen Szene seien nicht auszuschließen, heißt es zur Begründung.