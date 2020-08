Kalbitz verzichtet auf Fraktionsvorsitz

Potsdam. Der aus der Partei ausgeschlossene ehemalige Brandenburger Landeschef der AfD, Andreas Kalbitz, verzichtet auf den AfD-Fraktionsvorsitz im Potsdamer Landtag. Am Dienstag erklärte er, dass er sich von der Fraktionsspitze zurückgezogen habe. Anfang August hatte die Fraktion beschlossen, dass Kalbitz den Fraktionsvorsitz bis zur juristischen Klärung seiner Parteizugehörigkeit ruhen lässt. Hintergrund des Rücktritts ist offenbar der Krankenhausaufenthalt des amtierenden Fraktionschefs Dennis Hohloch. Dieser wurde in der vergangenen Woche in den Fraktionsräumen im Landtag verletzt, als Kalbitz ihn begrüßte. Offenbar erlitt Hohloch einen Milzriss. Anhaltspunkte für eine Auseinandersetzung gibt es laut dpa nicht. Dennoch hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag von Amts wegen Ermittlungen gegen Kalbitz eingeleitet. (dpa/AFP/jW)