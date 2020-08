Deutsche Wirtschaft noch mitten im Fall

Marijan Murat/dpa Kommt bald die Viertagewoche? Montagearbeiter bei Daimler in Sindelfingen

Zwischen April und Juni sind wegen der Coronapandemie in Deutschland sowohl die Zahl der Erwerbstätigen als auch das Arbeitsvolumen und die Produktivität spürbar zurückgegangen. Die Beschäftigung schrumpfte um 1,4 Prozent auf 44,7 Millionen Menschen, so stark wie noch nie seit 1990. Für die Jahreszeit wäre normalerweise ein Anstieg um ein knappes Prozent zu erwarten gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.

Noch stärker ging die von allen zusammen geleistete Arbeitszeit zurück. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) brach diese um zehn Prozent auf 13,3 Milliarden Stunden ein. Auf jeden Einzelnen entfielen 297,3 Arbeitsstunden. Das waren 8,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Hauptgrund dafür ist die beinahe flächendeckend praktizierte Kurzarbeit gewesen. Die Produktivität ist laut IAB um 1,7 Prozent gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt war im Quartal preisbereinigt um 11,7 Prozent eingebrochen.

Momentan ist keine Gesamteinschätzung des Krisenverlaufs möglich. Das liegt vor allem daran, dass die Pandemie nicht vorbei ist und die Eingriffe des Staates in ihrer Wirkung nicht abzusehen sind. Außerdem waren die Krisenanzeichen auch vor Corona nicht zu übersehen. So wird es gewiss zu Arbeitsplatzverlusten kommen. Denn »kostenbewussten« Unternehmern ist die Krise willkommener Anlass für weitere Rationalisierungen. Auch klingen Warnungen plausibel, wonach die Subventionierung von pleitebedrohten Firmen die Lage verschlimmern könnte: Firmen, die ohne Gewinne arbeiten, könnten dabei auch derzeit noch profitable Betriebe in die Pleite mitreißen – allein schon aufgrund des Riesenberges unbezahlter Rechnungen.

Die Gewerkschaften wollen die »vorhandene Arbeit« besser »verteilen«. So hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Sonntag in einem Medienbeitrag zur dauerhaften Rettung von Jobs eine Arbeitszeitverkürzung ins Gespräch gebracht. »Die Vier-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie. Damit lassen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben«, so Hofmann. (dpa/jW)