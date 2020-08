Ehrendes Gedenken an Ernst Thälmann. Aus Anlass seiner Ermordung vor 76 Jahren im KZ Buchenwald. Heute, 18.8., 16 Uhr, Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, Am Kleistpark, Frankfurt an der Oder. Veranstalter: KPD Regionalgruppe Oder/Spree

»Die Geschichte wird mich freisprechen«.Rolf Becker liest aus Fidel Castros Verteidigungsrede aus dem Jahr 1953. Heute, 18.8., 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr), Gewölbekeller auf der Zitadelle, Windmühlenstr., Mainz. Anmeldung unter: mainz@fgbrdkuba.de. Kosten: sieben bzw. drei Euro. Veranstalter: FG BRD–Kuba/Mainz

Prozess gegen Mitglieder der Gruppe »Büchel 17«. Mahnwache zum Gerichtstermin. Atomwaffengegner gehen in die Berufung. Donnerstag, 20.8., ab 12.30 Uhr vor dem Landgericht Koblenz, Karmeliterstr. 14, Koblenz. Aufrufer: Kampagne »Büchel ist überall – atomwaffenfrei jetzt!«

»NSU 2.0 – Gefahr durch rechte Netzwerke«. Onlinediskussion mit Janine Wissler, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, über die aktuellen Fälle von Drohschreiben, die Rolle der hessischen Polizei und linke Gegenstrategien. Moderation: Lion Rudi. Donnerstag, 20.8., 18 Uhr, Anforderung der Zoom-Zugangsdaten: info@dielinke-oberhausen.de. Veranstalter: Die Linke Oberhausen

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.