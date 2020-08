Rehe gut, Waschbären böse

Felix Heyder/dpa Diese putzigen Gesellen können ganz schön giftig werden – bei Jägern sind sie ohnehin als fremdartige Eindringlinge verpönt

Früher hat Wolfgang Büscher weite Wege auf sich genommen, er ist durch die USA gewandert, von Berlin nach Moskau gelaufen, hat die Grenzen der Bundesrepublik abspaziert und über seine Erlebnisse erfolgreiche Bücher geschrieben. Jetzt geht er auf die 70 zu, da ist es nachvollziehbar, dass es einen nicht mehr in die Ferne zieht, sondern nach Hause. Büscher ist 1951 in Volkmarsen bei Kassel geboren und aufgewachsen, dort gibt es viel Wald, weshalb man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann: die titelgebende »Heimkehr« kombiniert mit einem Aufenthalt im deutschen Forst. Zwar lässt uns Büscher über die Motive seiner Heimkehr im unklaren (»Eines Tages war er da gewesen, der Entschluss, das hier zu tun, und ich hatte es getan. Das war alles, mehr wusste ich nicht«), doch liegen wir vermutlich nicht falsch, das Motiv, ein Buchprojekt zu ersinnen, dürfte eine gewisse Rolle gespielt haben. Und der Wald ist ja zur Zeit ein In-Thema. Je schlechter es um ihn steht, desto mehr lieben wir ihn, kaufen die Bücher Peter Wohllebens, aber auch – wir als Männer – solche über das richtige Holzhacken. Wir sind natürlich Städter, und von denen hält Büscher (Wohnort Berlin) nicht viel, wobei er gar nicht mal von Städtern spricht, sondern meist von »der Stadt«, die den Wald naturgemäß nicht versteht.

Büscher hingegen will ihn verstehen lernen: Ein Freund hat Beziehungen zu einem über Waldbesitz verfügenden, in Arolsen residierenden Erbprinzen, der Büscher gestattete, in einer seiner Jagdhütten zu hausen. Nur wenn fürstliche Jagden anstanden, hatte er sein Logis zu verlassen. Vom beginnenden Frühjahr bis in den Herbst 2019 lebte Büscher also in der Jagdhütte bzw. einer daneben gelegenen Scheune, unter zivilisationsfernen Verhältnissen: ein Feldbett, ein Gaskocher, das war’s im Prinzip. Allerdings erfahren wir recht wenig darüber, wie Büscher konkret gewirtschaftet hat, was er gedacht, wie ihn das Leben in den Wäldern vielleicht verändert hat – »Frau Einsamkeit« (so hieß ein Text des berühmt-berüchtigten Waldverklärers Hermann Löns) begegnet er nicht, sich selbst also auch nicht, und wer meint, sein Buch sei gar eine zeitgemäße Antwort auf Henry David Thoreaus Klassiker »Walden«, sieht sich ebenfalls getäuscht.

Büscher porträtiert den Förster, den er bewundert, weil der so zupacken kann. Er macht Wanderungen, nimmt an Jagden teil, sitzt unbewaffnet auf dem Hochsitz und beobachtet Rehe (gut) und Waschbären (böse). Nebenbei stirbt nicht nur der Wald, sondern auch noch die alte Mutter in irgendeinem obskuren »Zimmer«, vermutlich in einem Pflegeheim, aber so ein profaner Begriff kommt Büscher nicht in den aktiven Wortschatz. Er muss das Elternhaus aufgeben, stöbert in alten Erinnerungsstücken und seiner Vergangenheit. Dann geht es wieder zurück in den Wald. Den deutschen Wald.

Büscher weiß ihn charakterlich abzusetzen von anderen Wäldern, etwa dem amerikanischen: Die deutschen Wälder sind, man hat es geahnt, »wie aus Märchen und Sagen, heimlich, unheimlich«, wie die Deutschen es ja auch sind. Als wolle er diesen mythischen deutschen Wald und das bedeutungsschwangere Rauschen seiner Buchen und Eichen abbilden, lässt es Büscher auch in seinem Buch gewaltig raunen, was sich schon in der manierierten Syntax bemerkbar macht. Einfache Sätze mag Büscher nicht. Er schreibt nicht »Ich sah das fürstliche Wappen auf Autohecks«, sondern »Das fürstliche Wappen, ich sah es auf Autohecks«. Er liebt das putzige Personalisieren: Da ist ein weißer Ofen, »der weiße Freund«; wenn man nach dem Krieg sein Haus ausbaute, dann machte man das nicht selber, oder ein Maurer, nein: »Es war die gute, die Aufbauzeit, die sein Haus überbaute.« Wenn von China die Rede ist, dann selbstverständlich vom unheimlichen »Reich hinter der Steppe, hinter den höchsten Bergen«. In der Arolser Gegend waren halt auch die Brüder Grimm zugange. Vor allem liebt Büscher das Kernige des Landlebens, die Menschen in ihrer Bodenständigkeit wissen zu schätzen, dass hier, im hessisch-westfälischen Grenzgebiet, das Alte noch gilt, das ein Wert an sich zu sein scheint. Wofür symbolisch das von Büscher besuchte Schützenfest steht: »Der Königstanz war ein Augenblick, in dem das deutsche Seelentürchen einen Spalt weit aufstand und mich eine deutsche Sehnsucht sehen ließ.« Personifiziert wird dieses Alte durch den Adel, dem Büscher in zum Fremdschämen anbiedernder Weise huldigt, etwa dem souveränen Souverän: »Ich fragte mich, ob diese Gelassenheit etwas mit seiner Familie zu tun hatte, mit der Tradition, in der er stand, mit diesen neunhundert Jahren. Es waren neunhundert Jahre Überlebenstraining.« Schwer hatte er es, der deutsche Adel.

Es gibt durchaus Gelungenes in diesem Buch: wenn Büscher einfach mal, ohne tiefere Bedeutung anzustreben, schildert, wie der Wald sich nach einem Regen verändert, wie er eine Treibjagd erlebt und was der Förster vorhat, um den Wald zu bewahren. Wenn es nicht raunt und rauscht und rückwärtsgewandt rumort.