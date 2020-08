Sie bleibt am Ende ein Kind

Salzgeber Schmetterlingsraupe, Handykamera, David Bowie ... (Das ist das nicht das Problem)

»Prinzessinnenbad«ist vielleicht der deutsche Dokumentarfilm über Heranwachsende. Regisseurin Bettina Blümner porträtierte 2007 die Wege dreier weiblicher Spätteenager in Kreuzberg 36 (früherer Westberliner Postzustellbezirk). Kommentarlos zeigte ihr Film die Lücke, die zwischen Punkrock, Heroin, Testosteron und Dönerfleisch für ein relativ normales Erwachsenwerden bleibt. Obwohl die Protagonistinnen nur wenige hundert Meter vom schwarzen Loch namens Kottbusser Tor entfernt aufwachsen, ist ihr Weg zum Frausein nicht weniger anständig und würdevoll als einer zwischen Kirchturm und Reihenhaus. Blümners Film war kein Kotti-Werbespot, auch wenn einige seiner Sprüche wie »Ich komm’ aus Kreuzberg, du Muschi!« bis heute im kollektiven Gedächtnis, sogar dem der Modebranche, geblieben sind. Am Schluss wusste der Kinobesucher, dass es dort, nicht nur wenn es sauheiß ist, tatsächlich stinkt. Wenn man sich die Nase zuhält, muss man die Augen nicht schließen – das schult den Charakter.

Der neue Film von Leonie Krippendorff (35), »Kokon«, wirkt nun ein wenig wie ein Spielfilm-Remake von »Prinzessinnenbad« mit queerem Anstrich für das Jahr 2020. Der solidarische Bund dreier Mädchen fehlt, im Zentrum steht eine introvertierte Lesbe. Hauptfigur Nora (Lena Urzendowsky) ist 14 Jahre alt, schüchtern und anämisch, ein »Spätzünder«. Das zarte Pflänzchen mit Topfschnitt hält sich kindlich forschend Raupen in Einweckgläsern als Haustiere, beobachtet meist still das aufbrausende Treiben um sie herum. Noras ältere Schwester Jule (Lena Klenke) ist da schon weiter, träumt nicht von Schmetterlingen, sondern von Jungs mit Sixpack. Selbstverständlich schämt sie sich für ihr uncooles Familienmitglied oft in Grund und Boden. Auch die Mutter bietet nicht gerade häufig Anlass zur Freude, sie säuft und raucht exzessiv, lässt ihre Töchter mit ihren Gefühlen zu oft alleine, weil sie beim Frühstück erst mal auskatern muss.

Im Laufe des Films bemerkt Nora, dass sie »Mädchen oft so schön findet«, das ist verwirrend, aber erst mal kein großes Problem. Eine neue Mitschülerin namens Romy hilft ihr bei der ersten Regelblutung, bald auch beim ersten Kuss. Gespielt wird die forsche, blonde »Alternative« mit buntgefärbten Haaren und nachdenklichen, zarten Anflügen von Sozialpädagogik, von der diese Tage unvermeidbaren Jella Haase. Leider wirkt Haase in ihrer Rolle wie eine Erstsemesterstudentin, während Urzendowsky gerade die Grundschule beendet zu haben scheint. »Unpassend« ist wohl das unschuldigste Wort für die Konstellation dieses fiktiven Liebespaares. Was hätte man sich mit dieser Altersdifferenz zu sagen? Ist das schon kriminell, mutmaßt der Kinogänger unfreiwillig.

Regisseurin Krippendorff bleibt in ihrem zweiten Langfilm nach »Looping« (2016, beide Male auch Drehbuch) bei der homosexuellen Thematik, bestätigt außerdem ihren Hang zum Berlin-Setting. Obwohl »Kokon« sehr einfache Bilder aus dem gängigen Repertoire Abertausender Coming-of-Age-Filme benutzt (Raupe – Schmetterling, Nachtbaden, Handykamera, David Bowie), ist das nicht sein großes Problem. Schließlich fällt Generationen von Pubertierenden auch nichts Neues ein, sie masturbieren, eifersüchteln und heulen wie gewohnt. Nora aber wächst in diesen 95 Minuten nicht wirklich heran, sie bleibt am Ende ein Kind im Einhornkostüm und ein Kind mit neuem Haarschnitt, das nun einmal eine Frau geküsst hat.

Der Rest ist eine Art müder Werbespot fürs Kottbusser Tor und die »Diversity« an den integrierten Gesamtschulen der Nachbarschaft, in denen homophobe Sprüche und Schwüre auf den Koran zum Lokalkolorit gehören. Wo Mädchen mit Kopftüchern davon schwärmen, mit 16 Jahren Kinder zu kriegen, weil die Karrierechancen besser sind, wenn die Großfamilie sich um den Nachwuchs kümmert. Wo es für jeden seine wertvolle kleine Bubble gibt, die scheinbar in keinem Konflikt mit irgendeiner anderen steht. »Prinzessinnenbad« war ein sehr schlauer Film aus der Hitze der Großstadt, die simple Fata Morgana namens »Kokon« will hingegen zeigen, dass man Kreuzberger Hitzeerscheinungen nur Glauben schenken muss, und alles wird gut.